प्रेमसंबंधात आडवा आला म्हणून 17 वर्षांच्या मुलाची हत्या; इन्स्टाग्रामवरून संपर्क केला अन्…

Updated On: May 07, 2026 | 08:54 AM
प्रेमाचा त्रिकोण : १७ वर्षीय मुलाची हत्या

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यातच नागपुरातील कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक खळबळजनक हत्याकांड घडले. प्रेमत्रिकोणातून एका 17 वर्षीय मुलाची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणी तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे.

मृत मुलाची ओळख वाजपेयी नगर येथील रहिवासी जोहरान मुस्तफा शेख (वय १७) अशी आहे. पोलिसांनी यशोधरानगर येथील रहिवासी १७ वर्षीय समीर (नाव बदलले आहे) आणि त्याच्या दोन मित्रांनाही ताब्यात घेतले आहे. या सर्वांनी शाळा सोडली होती आणि ते रोजंदारीवर काम करत होते. सुमारे वर्षभरापूर्वी जोहरानचे एका किशोरवयीन मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. ते बराच काळ एकत्र होते, पण मुलीने ही गोष्ट समीरला सांगितली, ज्यामुळे त्यांच्यात वाद निर्माण झाला.

समीरने जोहरानला त्याच्या गर्लफ्रेंडपासून दूर राहण्यास सांगितले होते आणि न ऐकल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. काही दिवस जोहरान शांत राहिला, पण नंतर त्याने इन्स्टाग्रामवर त्या किशोरवयीन मुलीला मेसेज करण्यास सुरुवात केली. हे कळताच, समीरने त्याच्यासाठी जाळे टाकले.

4-5 महिन्यांपूर्वी समीरशी मैत्री

४-५ महिन्यांपूर्वी त्या मुलीची समीरशी मैत्री झाली. तिने त्याला सोडून दिले आणि त्याच्याशी बोलणे बंद केले. असे असूनही, जोहरान त्या मुलीशी बोलण्याचा आणि तिला भेटण्याचा प्रयत्न करत राहिला.

इन्स्टाग्रामवरून केला संपर्क

मंगळवारी रात्री १० वाजता, समीरने जोहरानच्या इन्स्टाग्राम आयडीवरून त्याच्याशी संपर्क साधला आणि त्याला अशरफी मशिदीमागील मैदानात भेटायला बोलावले. जोहरान तिथे पोहोचताच, तिन्ही आरोपींनी त्याच्यावर हल्ला केला. चाकू आणि धारदार शस्त्राने त्याच्या मानेवर, डोक्यावर आणि कानांवर वार करून त्याला ठार मारले. तिन्ही आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले.

कळमना पोलिस घटनास्थळी

रात्री ११:३० वाजता, नागरिकांना जोहरान जखमी आणि रक्ताने माखलेला आढळला. त्यांनी नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. माहिती मिळताच, कळमना पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. तोपर्यंत जोहरानचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. पोलिसांना समीरच्या इन्स्टाग्राम आयडीवरून सुगावा लागला. बुधवारी, पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले.

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

NEET UG 2026 : “एक मंत्री आणि पालक म्हणून मी…” धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीटच्या पेपरफुटीवर काय दिला कडक इशारा?

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Japan Earthquake: निसर्गापुढे जपान हतबल! जपानमध्ये 6.3 तीव्रतेचा भूकंप; उत्तर जपान समुद्रात 50 किलोमीटर खोलीवर केंद्रबिंदू

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

