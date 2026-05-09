Mother’s Day: ‘वादळातली नौका माझी आई!’ मातृत्वाचा सोहळा असलेला ‘हा’ खास दिवस; वाचा कशी झाली या जागतिक उत्सवाची सुरुवात?

Mother's Day 2026 : मातृदिन दरवर्षी मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी साजरा केला जातो. आईचे प्रेम, त्याग आणि समर्पण यांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस विशेष मानला जातो. २०२६ मध्ये मातृदिन केव्हा आहे ते जाणून घ्या.

Updated On: May 09, 2026 | 07:00 AM
  • तारीख निश्चित
  • ऐतिहासिक वारसा
  • साजरा करण्यामागचा उद्देश

Mother’s Day 2026 date in India : जगात ‘आई’ या दोन अक्षरी शब्दापेक्षा श्रेष्ठ आणि पवित्र असे काहीही नाही. आईचे प्रेम हे अथांग सागरासारखे आणि तिची माया शीतल छायेसारखी असते. मुलांच्या सुखासाठी स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षेचा त्याग करणारी आई ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील पहिला गुरु आणि आधारस्तंभ असते. तिच्या याच अमूल्य प्रेमाचा आणि समर्पणाचा आदर करण्यासाठी दरवर्षी मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी जगभर ‘मातृदिन’ (Mother’s Day) साजरा केला जातो. २०२६ मध्ये हा खास दिवस १० मे रोजी येत आहे.

मातृदिनाचा रंजक इतिहास: अ‍ॅना जार्विस आणि तिची जिद्द

मातृदिन साजरा करण्याची परंपरा कशी सुरू झाली, हे जाणून घेणे रंजक आहे. आधुनिक मातृदिनाची सुरुवात २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत झाली. अ‍ॅना जार्विस (Anna Jarvis) नावाच्या एका महिलेने या दिवसाची पायाभरणी केली. अ‍ॅनाचे तिच्या आईवर जीवापाड प्रेम होते. १९०५ मध्ये जेव्हा तिच्या आईचे निधन झाले, तेव्हा तिला जाणवले की मुले जिवंत असताना आपल्या आईचा पुरेसा सन्मान करत नाहीत.

आईच्या मृत्यूनंतर तिच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी अ‍ॅनाने १९०८ मध्ये वेस्ट व्हर्जिनियामधील ग्राफ्टन येथे एक श्रद्धांजली सभा आयोजित केली. तिने असा आग्रह धरला की, वर्षातून किमान एक दिवस तरी आईच्या सन्मानासाठी राखीव असावा. तिच्या या लढ्याला यश मिळाले आणि १९१४ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी मे महिन्याचा दुसरा रविवार अधिकृतपणे ‘मातृदिन’ म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून ही परंपरा केवळ अमेरिकेतच नाही, तर भारतासह संपूर्ण जगात पसरली.

आईचे निस्वार्थ प्रेम आणि या दिवसाचे महत्त्व

आई ही कुटुंबाचा कणा असते. मुलांच्या लहानपणापासून ते त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक वळणापर्यंत आई सावलीसारखी सोबत असते. आईचे कष्ट आणि तिने घेतलेले श्रम आपण अनेकदा गृहीत धरतो. मातृदिन हा केवळ कॅलेंडरवरील एक दिवस नसून, तो आपल्या धावपळीच्या आयुष्यात थोडा वेळ थांबून आईच्या डोळ्यांतील आनंद पाहण्याचा दिवस आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या दिवसाचा मूळ उद्देश केवळ औपचारिकता पाळणे नसून, आईसोबतचे नाते अधिक दृढ करणे हा आहे. आईने विनामोबदला आणि कोणत्याही तक्रारीशिवाय जी सेवा केली आहे, तिला प्रेमाची पावती देण्याची ही एक सुवर्णसंधी असते. ज्या मुलांचे त्यांच्या आईसोबत काही कारणास्तव दुरावा निर्माण झाला असेल, त्यांच्यासाठी हा दिवस नाते पुन्हा सांधण्यासाठी उत्तम मानला जातो.

२०२६ चा मातृदिन कसा खास बनवाल?

तुमच्या आईला आनंदी करण्यासाठी तुम्हाला नेहमीच महागड्या दागिन्यांची किंवा परदेशी सहलीची गरज नसते. आईला हवी असते ती फक्त तुमची माया आणि थोडा वेळ. या १० मे २०२६ ला तुम्ही काही साध्या पण हृदयस्पर्शी गोष्टी करू शकता:

  • सकाळचा सरप्राईज चहा: आई रोज तुमच्यासाठी राबते, या दिवशी तिला बेडवरच चहा देऊन तिच्या दिवसाची सुरुवात आनंदी करा.
  • जुन्या आठवणींना उजाळा: जुने फोटो अल्बम काढून तिच्यासोबत बसा. तिच्या लहानपणीच्या गोष्टी ऐकून घ्या, यामुळे तिला खूप विशेष वाटेल.
  • हाताने लिहिलेले पत्र: डिजिटल युगात मेसेज करण्याऐवजी स्वतःच्या हस्ताक्षरात एखादी चिठ्ठी किंवा पत्र लिहून तिच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करा.
  • तिच्या आवडीचे जेवण: शक्य असल्यास या दिवशी स्वयंपाकघरातून आईला सुट्टी द्या आणि तिच्या आवडीचा पदार्थ स्वतः बनवून तिला खाऊ घाला.

आईसाठी तुम्ही दिलेली एक छोटीशी मिठी (Hug) ही जगातील कोणत्याही महागड्या गिफ्टपेक्षा मोठी असते. त्यामुळे यंदाचा मातृदिन फक्त सोशल मीडियावर फोटो टाकून साजरा न करता, प्रत्यक्ष आईसोबत वेळ घालवून खास बनवा.

Frequently Asked Questions

  • Que: २०२६ मध्ये मातृदिन (Mother's Day) कधी आहे?

    Ans: २०२६ मध्ये मातृदिन रविवारी, १० मे रोजी साजरा केला जाईल.

  • Que: मातृदिनाची सुरुवात कोणी केली?

    Ans: अमेरिकेतील अ‍ॅना जार्विस (Anna Jarvis) यांनी आपल्या आईच्या सन्मानार्थ १९०८ मध्ये या दिवसाची सुरुवात केली.

  • Que: मातृदिन मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारीच का साजरा होतो?

    Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी १९१४ मध्ये अधिकृत जाहीरनाम्याद्वारे हा दिवस मे महिन्याचा दुसरा रविवार म्हणून निश्चित केला होता.

Published On: May 09, 2026 | 07:00 AM

