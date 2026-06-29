‘शिर्डीचा खासदार एक नंबरचा बदमाश’; साईबाबांची तीनदा शपथ घेतली अन् 100 कोटींना विकला गेला, संजय राऊतांचा भाऊसाहेब वाकचौरेंवर निशाणा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिर्डी येथे आयोजित जाहीर सभेत भाजप आणि बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका केली. बंडखोर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मतदारसंघातील या सभेत बोलताना त्यांनी जोरदार निशाणा साधला. यावेळी खासदार संजय राऊत यांनीही वाकचौरेंचा चांगलाच समाचार घेतला.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांच्या फुटीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे सध्या या सहा खासदारांच्या मतदारसंघात दौऱ्यावर आहेत. या मतदारसंघात जाऊन उद्धव ठाकरे हे मेळावे घेत असून स्थानिक शिवसैनिक, पदाधिकारी आणि नागरिकांशी संवाद साधत आहेत. आज (सोमवार, 29 जून) शिर्डी येथे आयोजित सभेत संजय राऊत यांनी भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यावर कडाडून टीका केली. तसेच, 100 कोटी रुपयांना विकले गेल्याचे आरोपही त्यांनी केले.
मेळाव्यात बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, “या गद्दार खासदाराचे काही करू नका, पण रस्त्यात दिसला तर ‘ऑपरेशन तुडवा’ करा.” तसेच शिर्डीतील एका मुस्लिम समर्थकाने शेवटपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहणार असल्याचा फलक लावल्याचा उल्लेख करत, ही भावना संपूर्ण महाराष्ट्राची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी दुसऱ्यांदा बंडखोरी केल्याचा आरोप करत राऊत म्हणाले, “हा शिर्डीचा खासदार एक नंबरचा बदमाश आहे. याने एकदा गद्दारी केली, नंतर माफी मागून परत आला आणि खासदार झाला. पण आता पुन्हा 100 कोटींना विकला गेला.” राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे यांनी वाकचौरेंना पक्षांतराच्या चर्चेबाबत विचारणा केली असता त्यांनी तीन वेळा साईबाबांची शपथ घेत पक्ष सोडणार नसल्याचे सांगितले होते.
संजय राऊत यांनी दावा केला की, भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या निवडणुकीसाठी पक्षाने सर्व खर्च केला आणि शिवसैनिकांनी जीवाचे रान करून प्रचार केला. मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडल्याची टीका राऊत यांनी केली.
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उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यभर सुरू असलेल्या दौऱ्याचा उल्लेख करत राऊत म्हणाले, “उद्धव ठाकरे फिरायला लागले की महाराष्ट्रात राजकीय तुफान येते. हे गद्दार त्या तुफानात वाहून जातील.” त्यांनी पुढे वाकचौरेंना उद्देशून, “आता तुला पुन्हा लोकसभेचे तोंड पाहायला मिळणार नाही,” अशी टीकाही केली.
दरम्यान, संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांवर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र आता यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच गरम झाले असून शिवसेना शिंदे गटाकडून यावर काय प्रतिक्रिया येणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.