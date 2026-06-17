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पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात मोर्चा, भगवंत मान आता…

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:16 PM IST
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सारांश

अकाल तख्ताच्या या निर्णयामागे मुख्यमंत्री मान यांच्याशी संबंधित एक कथित वादग्रस्त व्हिडिओ कारणीभूत ठरला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते शीख गुरूंच्या पवित्र चित्रांबाबत आक्षेपार्ह वर्तन करताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांविरोधात थेट मोर्चा, भगवंत मान आता...

पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांविरोधात थेट मोर्चा, भगवंत मान आता...(Photo Credit- X)

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विस्तार

अमृतसर : शीख धर्मातील सर्वोच्च धार्मिक संस्था असलेल्या श्री अकाल तख्त साहिबने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेत त्यांना ‘गुरु-द्रोही’ आणि ‘खालसा पंथविरोधी’ घोषित केले आहे. तसेच जगभरातील शीख समाजाने त्यांच्याशी सामाजिक व धार्मिक संबंध ठेवू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पंजाबच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

अकाल तख्ताच्या या निर्णयामागे मुख्यमंत्री मान यांच्याशी संबंधित एक कथित वादग्रस्त व्हिडिओ कारणीभूत ठरला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते शीख गुरूंच्या पवित्र चित्रांबाबत आक्षेपार्ह वर्तन करताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, मान यांनी हा व्हिडिओ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनावट तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. अकाल तख्तने त्यांच्या दाव्याचे पुरावे मागितले होते, परंतु सहा महिन्यांनंतरही कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नाही. यानंतर अकाल तख्तने दोन मान्यताप्राप्त फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांकडून व्हिडिओची तपासणी करून घेतली.

दरम्यान, या तपासणीत व्हिडिओमध्ये कोणतीही छेडछाड किंवा एआयचा वापर झाल्याचे आढळून आले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री मान यांनी धार्मिक पीठासमोर खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला. पंजाब सरकारने नुकताच संमत केलेल्या ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (सुधारणा) कायदा, २०२६ ‘वरूनही वाद निर्माण झाला आहे.

२९ जूनला हजर राहण्याचे आदेश

अकाल तख्तने या प्रकरणात पंजाब मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना आणि राज्यातील शीख आमदारांना २९ जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, त्यांनी नैतिक अधिकार गमावल्याचा दावा केला आहे.

व्हिडिओही झाला होता व्हायरल

दुसरीकडे, अरविंद केजरीवाल यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, भगवंत मान असा दावा करतात की, काही काळापूर्वी एका व्हिडिओमुळे अकाळ तख्तने त्यांच्या विरोधात आदेश जारी केले होते. तो व्हिडिओ खरा नसून, एआयने (AI) तयार केलेला आहे. अकाळ तख्तसमोर हजर राहून मी सांगितले की, व्हिडिओमधील व्यक्ती मी नाही. व्हिडिओमधील व्यक्ती माझ्यासारखी दिसतही नाही. मात्र, मला धक्का बसला आहे की, उच्च धार्मिक पदांवरील लोक त्यांच्या राजकीय अजेंड्याला पुढे नेण्यासाठी खोटा प्रचार करत आहेत आणि माझी बदनामी करत आहेत.

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Web Title: Sikh ministers hold direct protest against the chief minister bhagwant mann

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Published On: Jun 17, 2026 | 01:16 PM

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