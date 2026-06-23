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Laxmi Narayan Yog: लक्ष्मी नारायण योगाचा शुभ संयोग, मेष-वृश्चिकसह ‘या’ राशींंचे भाग्य उजळणार

Updated On: Jun 23, 2026 | 02:04 PM IST
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सारांश

सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे चंद्र कन्या राशीत असेल आणि कन्या राशीचा स्वामी बुध चंद्राच्या राशीत, म्हणजेच कर्क राशीत आज आहे. बुध आणि शुक्राच्या युतीमुळे लक्ष्मी-नारायण योग निर्माण झाला आहे.

लक्ष्मी नारायण संयोग (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

लक्ष्मी नारायण संयोग (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • दोन ग्रहांमध्ये राशी परिवर्तनाचा योग निर्माण झाला आहे 
  • अशा परिस्थितीत, या शुभ ग्रहयोगांच्या प्रभावामुळे मेष आणि वृश्चिक राशीसह अनेक राशींसाठी फायदेशीर ठरतोय 
  • चला तर मग जाणून घेऊया की २३ जून रोजी ग्रह कोणत्या राशींना भाग्यवान बनवत आहेत
मेष आणि वृश्चिक राशींसह अनेक राशींसाठी भाग्यवान आणि फायदेशीर ठरणार आहे. चंद्र कन्या राशीत आणि बुध चंद्राची राशी असलेल्या कर्क राशीत गोचर करत आहे, ज्यामुळे चंद्र आणि बुध यांच्यात राशीबदल झालाय. याव्यतिरिक्त, मंगळ वृषभ राशीत आज आहे, ज्यामुळे चंद्रासोबत नवम पंचम योग तयार होतोय. शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग देखील तयार झाला आहे. तर, जाणून घ्या की मंगळवारी, कोणत्या राशी भाग्यवान आहेत आणि आजचा दिवस फलदायी करण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय करू शकता. ज्योतिषी समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.

मेष राशीसाठी फायदेशीर  

मेष राशीसाठी, ग्रह सूचित करतात की, अनेक प्रकारे शुभ असेल. राशीस्वामी मंगळ, राशीतून दुसऱ्या घरात गोचर करेल, ज्यामुळे तुमच्यासाठी एक फायदेशीर योग तयार होईल. तुम्हाला करिअरमध्ये एक मोठी संधी मिळू शकते, जी तुमच्या विरोधकांनाही आश्चर्यचकित करेल. तुम्ही असे धाडसी निर्णय घेऊ शकाल जे तुम्हाला भविष्यात लाभ मिळवून देतील. तुम्हाला कुटुंबातील तुमच्या भावांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमच्या सासरच्या मंडळींशी समन्वय ठेवावा; तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. तथापि, तुम्हाला काही आव्हानांनाही सामोरे जावे लागू शकते, ज्यावर तुम्ही धैर्य आणि संयमाने मात कराल. 

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कर्क राशीसाठी शुभ ग्रहांची युती 

ज्येष्ठ महिन्याचा मंगळवार, कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहील. तुमच्या राशीत शुभ ग्रहांची एक उत्तम युती होत आहे, ज्यामुळे तुम्ही हाती घेतलेल्या कोणत्याही कामात तुम्हाला यश मिळेल. भाग्य तुम्हाला व्यवसायात नफा, तसेच समाजात आणि कुटुंबात आदर मिळवून देईल. तुम्ही तुमचे नातेसंबंधही खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकाल. दीर्घकालीन योजनेत गुंतवणूक केल्याने तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. जर तुम्ही मुलाखत किंवा स्पर्धेत भाग घेत असाल, तर यशाची शक्यता खूप जास्त असेल.

कर्क राशीसाठी उपाय: हनुमान चालिसाचे पठण करणे तुमच्यासाठी शुभ आणि फलदायी ठरेल.

कन्या राशीसाठी लक्ष्मी नारायण योग 

२३ जून, कन्या राशीच्या लोकांसाठी जीवनाच्या अनेक पैलूंमध्ये यशाने परिपूर्ण असेल. राशीस्वामीचे अकराव्या घरातून होणारे भ्रमण लक्ष्मी-नारायण योग निर्माण करत आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कन्या राशीच्या व्यक्तींना शिक्षण क्षेत्रात यश मिळू शकते. तुम्ही एका मनोरंजक कार्यक्रमाचा आनंद घ्याल आणि तुमच्या तीक्ष्ण बुद्धी व वक्तृत्वाचा तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला मित्रांकडूनही पाठिंबा मिळेल. एखादी इच्छा पूर्ण झाल्याने आनंद मिळेल.

कन्या राशीसाठी शुभ-दिवसाचे उपाय: श्री गणेश चालिसेचे पठण करणे शुभ आणि फायदेशीर ठरेल.

तूळ राशीसाठी करिअर ठरेल उत्तम 

तूळ राशीच्या लोकांसाठी करिअरमध्ये यश घेऊन येईल. तुम्हाला तुमच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा फायदा होईल. कामासंबंधित प्रवासाची शक्यता आहे. जर तुम्ही एखाद्या बैठकीसाठी किंवा व्यवहारासाठी प्रवास करत असाल, तर तुमच्या योजनेचे कौतुक होईल आणि तुम्हाला मोठे यश मिळू शकते. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल आणि परस्पर सहकार्य वाढेल. तुम्हाला तुमच्या नातेवाईकांकडूनही पाठिंबा मिळेल.

तूळ राशीसाठी मंगळवारचे उपाय: उपाय म्हणून, तुळशीच्या पानांवर ‘राम’ हे नाव लिहा आणि ते भगवान हनुमानाला अर्पण करा.

वृश्चिक राशीला मिळणार लाभ 

या राशीत जन्मलेल्या लोकांना लक्ष्मी-नारायण योगामुळे अनपेक्षित लाभ मिळतील. वृश्चिक राशीत लक्ष्मी-नारायण योग तयार होणार आहे. शुक्र आणि बुध वृश्चिक राशीत उपस्थित राहून लक्ष्मी-नारायण योग तयार करतील. शुक्राच्या प्रभावामुळे, वृश्चिक राशीच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेचा लाभ होईल. शिवाय, त्यांना गुंतवणुकीतूनही फायदा होईल. त्यामुळे, या व्यक्ती या काळात गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकतात.

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मकर राशीसाठीही उत्तम 

मकर राशीच्या लोकांसाठी एक सुखद दिवस असेल. तुमचे काम सुरळीतपणे चालू राहील. नशिबाच्या मदतीने, तुम्ही कमी प्रयत्नात मोठे यश मिळवू शकाल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य आणि पाठिंबा देखील मिळेल. बुध आणि शुक्राचा योग तुमचा कलात्मक स्वभाव उजळेल, तर गुरू तुमच्या बौद्धिक आणि व्यवस्थापकीय क्षमतांना प्रकाशित करून तुम्हाला यश मिळवून देईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सर्वसाधारणपणे सुधारेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनातही प्रेम आणि परस्पर सहकार्य टिकून राहील. भागीदारीच्या कामात तुम्हाला तुमच्या भागीदारांकडून पाठिंबा मिळेल.

मकर राशीसाठी मंगळवारचे उपाय: तुम्ही भगवान हनुमानाला लंगोटी अर्पण करावी आणि लाल चंदनाचा टिळा लावावा.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: 23 june 2026 laxmi narayan yog effective for mesh and vrushchik zodiac luck will be more powerful

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Published On: Jun 23, 2026 | 02:04 PM

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