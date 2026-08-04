मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Budhaditya Yog Kark Rashi August 2026 Benefits For Aries Gemini Cancer Libra Tvisg

Budhaditya Yog 2026: बुधादित्य योगामुळे ‘या’ ४ राशींना मिळणार भरघोस लाभ, कोणत्या राशी जाणून घ्या….

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

Budhaditya Yog 2026: ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बुध ग्रह कर्क राशीत प्रवेश करत असून, सूर्य आधीपासूनच त्या राशीत असल्याने बुधादित्य योगाची निर्मिती होणार आहे. वैदिक ज्योतिषानुसार हा योग बुद्धिमत्ता, नेतृत्वगुण, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीसाठी शुभ मानला जातो.

Budhaditya Yog 2026: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Budhaditya Yog 2026: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कर्क राशीत बुधादित्य योग तयार होणार.
  • करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक प्रगतीसाठी हा योग शुभ मानला जातो.
  • या ग्रहयोगामुळे काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता.
वैदिक ज्योतिषात ग्रहांच्या हालचालींना विशेष महत्त्व दिले जाते. प्रत्येक ग्रहाचे राशी बदलणे किंवा दोन ग्रह एकत्र येणे याचा काही ना काही परिणाम मानला जातो. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी अशीच एक महत्त्वाची ग्रहस्थिती तयार होत आहे. या दिवशी बुध ग्रह कर्क राशीत प्रवेश करणार असून, सूर्य आधीपासूनच त्याच राशीत असल्यामुळे बुधादित्य योग निर्माण होईल.

ज्योतिषशास्त्रात हा योग सकारात्मक मानला जातो. सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि मान-सन्मानाचे प्रतिनिधित्व करतो, तर बुध बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य आणि व्यवसायाशी संबंधित मानला जातो. या दोन्ही ग्रहांची युती काही राशींच्या लोकांसाठी चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकते. विशेषतः करिअर, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक आयुष्यात काही सुखद बदल दिसू शकतात.

मेष

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनेक बाबतीत फायदेशीर ठरू शकतो. घर किंवा वाहन खरेदीचा विचार करत असाल तर योग्य संधी मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे फळ मिळू शकते. वरिष्ठांकडून कौतुक होण्यासोबतच पदोन्नती किंवा पगारवाढीचेही संकेत आहेत. कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहील आणि घरात एखादा शुभ प्रसंग साजरा होण्याची शक्यता आहे. पालकांचे सहकार्यही या काळात मोलाचे ठरेल.

मिथुन

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना बुधादित्य योगाचा विशेष लाभ मिळू शकतो. आर्थिक बाबतीत सकारात्मक घडामोडी दिसतील. बराच काळ अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन ग्राहक किंवा चांगल्या संधी मिळू शकतात. बोलण्यातील आत्मविश्वास आणि स्पष्ट विचार यामुळे तुमची वेगळी ओळख निर्माण होईल. मार्केटिंग, विक्री किंवा संवादाशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ अधिक लाभदायक ठरू शकतो. गुंतवणुकीबाबतही चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. (Budhaditya Yog 2026)

कर्क

बुध आणि सूर्य यांची युती कर्क राशीतच होत असल्यामुळे या राशीच्या लोकांवर तिचा प्रभाव अधिक जाणवू शकतो. आत्मविश्वास वाढेल आणि महत्त्वाचे निर्णय अधिक ठामपणे घेता येतील. समाजात मान-सन्मान वाढण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन करार किंवा फायदेशीर कामे मिळू शकतात. भविष्यात आर्थिक लाभ देणाऱ्या संधी तुमच्या दारात येऊ शकतात. वैवाहिक जीवनातही समजूतदारपणा वाढेल आणि जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक मजबूत होतील.

Trigrahi yog: सूर्य, गुरू आणि बुध ग्रहांच्या युतीमुळे तयार होणार त्रिग्रही योग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

तूळ

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग करिअरच्या दृष्टीने चांगला मानला जात आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. नवीन कंपनीकडून ऑफर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाईल. वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल आणि जबाबदारीही वाढू शकते. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे मार्ग खुले होऊ शकतात. भविष्यासाठी केलेले नियोजनही यशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे.

लक्षात ठेवा

ज्योतिषशास्त्रातील ग्रहयोग हे श्रद्धा आणि पारंपरिक मान्यतांवर आधारित असतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मकुंडलीनुसार परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे या अंदाजांकडे निश्चित भविष्य म्हणून न पाहता, शक्यतांच्या दृष्टीने पाहणे अधिक योग्य ठरेल. तरीही ५ ऑगस्टपासून तयार होणारा बुधादित्य योग काही राशींसाठी आशादायक ठरू शकतो आणि जीवनात नवीन संधींची दारे उघडू शकतो.

Kamika Ekadashi: कधी आहे आषाढातील कामिका एकादशी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा विधी आणि महत्त्व

((टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Web Title: Budhaditya yog kark rashi august 2026 benefits for aries gemini cancer libra tvisg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PMC News: न्यायालयाचे आदेश अन् बेलीफ पालिकेत! पुणे पालिका आयुक्तांची खुर्ची जाता जाता राहिली
1

PMC News: न्यायालयाचे आदेश अन् बेलीफ पालिकेत! पुणे पालिका आयुक्तांची खुर्ची जाता जाता राहिली

Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! आषाढी एकादशीला श्रद्धा आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम
2

Entertainment News: इच्छा कलशातून रुजली भक्तीची हिरवाई! आषाढी एकादशीला श्रद्धा आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम

British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?
3

British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?

Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : सोनाक्षी सिन्हावर टीका करताना कंगनाने ओलांडली का मर्यादा? वक्तव्यामुळे नवा वाद
4

Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : सोनाक्षी सिन्हावर टीका करताना कंगनाने ओलांडली का मर्यादा? वक्तव्यामुळे नवा वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budhaditya Yog 2026: बुधादित्य योगामुळे ‘या’ ४ राशींना मिळणार भरघोस लाभ, कोणत्या राशी जाणून घ्या….

Budhaditya Yog 2026: बुधादित्य योगामुळे ‘या’ ४ राशींना मिळणार भरघोस लाभ, कोणत्या राशी जाणून घ्या….

Aug 04, 2026 | 11:23 AM
NEET आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर गुन्हे मागे घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश; ‘गुन्हे मागे घेण्यास…’

NEET आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर गुन्हे मागे घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश; ‘गुन्हे मागे घेण्यास…’

Aug 04, 2026 | 11:22 AM
Solapur News: मोठी बातमी! संकटात आता फक्त ‘112’ डायल करा; एका कॉलवर धावणार मदतीचा ताफा, कसं ते जाणून घ्या…

Solapur News: मोठी बातमी! संकटात आता फक्त ‘112’ डायल करा; एका कॉलवर धावणार मदतीचा ताफा, कसं ते जाणून घ्या…

Aug 04, 2026 | 11:21 AM
India Post Recruitment 2026: भारतीय डाक विभागात १० वी पास उमेदवारांसाठी भरती जाहीर! कोण करू शकते अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर

India Post Recruitment 2026: भारतीय डाक विभागात १० वी पास उमेदवारांसाठी भरती जाहीर! कोण करू शकते अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर

Aug 04, 2026 | 11:17 AM
Mumbai Police Salary Scam: पोलीस दलातील ६.५ कोटींच्या वेतन घोटाळ्यात ५ जणांवर गुन्हा; मंत्रालयातील अधिकारी रडारवर

Mumbai Police Salary Scam: पोलीस दलातील ६.५ कोटींच्या वेतन घोटाळ्यात ५ जणांवर गुन्हा; मंत्रालयातील अधिकारी रडारवर

Aug 04, 2026 | 11:07 AM
वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर

Aug 04, 2026 | 11:05 AM
तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

Aug 04, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा