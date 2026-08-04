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Guru Uday 2026: 14ऑगस्टपासून ‘या’ 3राशींचा सुवर्णकाळ सुरू, धन, यश आणि समृद्धीचा योग!

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:56 AM IST
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सारांश

Guru Uday 2026: १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी देवगुरु गुरु कर्क राशीत प्रभावी अवस्थेत येणार असून, वैदिक ज्योतिषानुसार ही ग्रहस्थिती शुभ मानली जाते. गुरु हा ज्ञान, प्रगती, आर्थिक स्थैर्य आणि भाग्याचा कारक ग्रह असल्याने या बदलाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Guru Uday 2026: 14ऑगस्टपासून 'या' 3राशींचा सुवर्णकाळ सुरू (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Guru Uday 2026: 14ऑगस्टपासून 'या' 3राशींचा सुवर्णकाळ सुरू (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुरु कर्क राशीत प्रभावी अवस्थेत येणार.
  • करिअर, आर्थिक प्रगती आणि शिक्षणासाठी हा काळ अनुकूल मानला जातो.
  • या ग्रहस्थितीमुळे ३ राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल आणि धनलाभाची शक्यता.
Regional News:  ज्योतिषशास्त्रात गुरु ग्रहाला विशेष स्थान दिले जाते. ज्ञान, प्रगती, आर्थिक स्थैर्य आणि शुभ संधी यांचा संबंध गुरुशी जोडला जातो. त्यामुळे या ग्रहाच्या प्रत्येक हालचालीकडे अनेकांचे लक्ष असते. यंदा १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुरु कर्क राशीत प्रभावी अवस्थेत येणार असल्याने काही राशींसाठी हा काळ उत्साहवर्धक ठरू शकतो.

कर्क ही गुरुसाठी अनुकूल रास मानली जाते. त्यामुळे या काळात तयार होणाऱ्या ग्रहस्थितीचा परिणाम काही लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवू शकतो. करिअर, पैसा, शिक्षण आणि कुटुंबाशी संबंधित अनेक बाबींमध्ये चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कोणत्या राशींना याचा जास्त फायदा होऊ शकतो, ते जाणून घेऊया.

कर्क

कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ आत्मविश्वास वाढवणारा ठरू शकतो. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे आता मार्गी लागू शकतात. पैशांशी संबंधित अडचणी कमी होण्याची शक्यता असून, थांबलेली रक्कम हातात येऊ शकते. नोकरीत जबाबदाऱ्या वाढतील, पण त्याचबरोबर मान-सन्मानही मिळेल. घरात आनंदाचे वातावरण राहील. एखादा धार्मिक कार्यक्रम किंवा कौटुंबिक समारंभ होण्याची शक्यता आहे. भविष्यासाठी आखलेल्या योजनांना योग्य दिशा मिळू शकते. (Guru Uday 2026: )

वृश्चिक

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्याची साथ घेऊन येऊ शकतो. मेहनतीचे अपेक्षित फळ मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो, तर व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन करार किंवा मोठे व्यवहार लाभदायक ठरू शकतात. कामानिमित्त किंवा धार्मिक कारणासाठी प्रवास घडू शकतो आणि त्यातूनही फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थितीत हळूहळू सुधारणा होताना दिसेल.

मीन

मीन राशीच्या व्यक्तींना गुरु ग्रहाचा प्रभाव विशेष लाभदायक ठरू शकतो. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा परीक्षा किंवा महत्त्वाच्या चाचण्यांमध्ये यश मिळू शकते. मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळू शकते. पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक नियोजन यशस्वी ठरू शकते आणि नवीन संधीही मिळू शकतात. कुटुंबातील वातावरणही आनंदी राहण्याची शक्यता आहे.

करिअर आणि आर्थिक बाबतीत काय दिसते?

या ग्रहस्थितीमुळे काही लोकांना नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. ज्यांना बढतीची अपेक्षा आहे, त्यांच्यासाठीही हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो. व्यवसाय वाढवण्याचा विचार करत असाल तर योग्य निर्णय घेण्याची संधी मिळू शकते. खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.

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गुरुची कृपा मिळवण्यासाठी पारंपरिक उपाय

ज्योतिषशास्त्रात काही सोपे धार्मिक उपाय सांगितले जातात. श्रद्धेनुसार त्यांचे पालन केल्यास मानसिक समाधान मिळू शकते.

  • प्रत्येक गुरुवारी भगवान विष्णूची मनापासून पूजा करा.
  • हरभरा डाळ आणि गूळ अर्पण करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी पाळली जाते.
  • केळीच्या झाडाला पाणी घालून तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.
  • “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” या मंत्राचा नियमित जप केल्यास मन एकाग्र राहण्यास मदत होते.
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ज्योतिषातील ग्रहांचे परिणाम हे प्रत्येकाच्या जन्मकुंडलीनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे या राशीभविष्याकडे निश्चित भविष्यवाणी म्हणून न पाहता, पारंपरिक ज्योतिषावर आधारित शक्यता म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. तरीही १४ ऑगस्टपासूनची ही ग्रहस्थिती अनेकांसाठी नवीन आशा, आत्मविश्वास आणि प्रगतीची संधी घेऊन येऊ शक

Web Title: Jupiter rises in cancer on august 14 bringing luck and wealth for 3 zodiac signs

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Published On: Aug 04, 2026 | 11:56 AM

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