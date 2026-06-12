Vastu Tips For Mandir: बाल्कनीत देवघर ठेवणे योग्य की अयोग्य? वास्तूनुसार जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम

वास्तुशास्त्रानुसार घरातील देवघर किंवा पूजास्थान हे सकारात्मक ऊर्जा आणि शांततेचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे त्याची दिशा आणि जागा योग्य असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. अनेक घरांमध्ये जागेअभावी बाल्कनीत देवघर ठेवले जाते. मात्र वास्तुशास्त्रानुसार उघड्या बाल्कनीत मंदिर ठेवणे पूर्णपणे योग्य मानले जात नाही. बाल्कनीत भरपूर नैसर्गिक प्रकाश आणि ताजी हवा मिळत असली तरी काही वास्तुदोष आणि व्यावहारिक कारणांमुळे ही जागा पूजेसाठी आदर्श मानली जात नाही.
बाल्कनीत देवघर ठेवणे का टाळावे?
वास्तूनुसार देवघरासाठी ईशान्य दिशा (उत्तर-पूर्व) सर्वात शुभ मानली जाते. जर बाल्कनी दक्षिण, पश्चिम किंवा इतर दिशेला असेल तर तेथे मंदिर ठेवल्याने वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. तसेच बाल्कनी हा घराचा बाह्य भाग असल्याने धूळ, माती, पक्ष्यांची विष्ठा आणि बाहेरील अशुद्धता सहज पोहोचते. अशा वातावरणात पूजास्थानाची पवित्रता टिकवणे कठीण होते.
याशिवाय अनेकजण बाल्कनीत कपडे वाळत घालतात किंवा इतर घरगुती वस्तू ठेवतात. वास्तुशास्त्रानुसार देवघराच्या आसपास अशा वस्तू ठेवणे योग्य मानले जात नाही. तसेच पाऊस, वारा आणि तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे मूर्ती किंवा धार्मिक वस्तूंना नुकसान होण्याची शक्यता असते.
बाल्कनीत देवघर ठेवायचे असल्यास या गोष्टी लक्षात ठेवा
जर घरात जागेची कमतरता असेल आणि बाल्कनीतच देवघर ठेवणे अपरिहार्य असेल, तर ते उत्तर-पूर्व कोपऱ्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. पूजा करताना चेहरा पूर्व किंवा उत्तर दिशेला असावा. मंदिर उघडे न ठेवता दरवाजे किंवा पडदा असलेले लाकडी अथवा संगमरवरी देवघर वापरणे अधिक योग्य ठरते.
तसेच शक्य असल्यास त्या भागाला काचेच्या स्लायडिंग किंवा ग्लास एनक्लोजरने झाकावे, ज्यामुळे धूळ आणि पावसापासून संरक्षण मिळेल. देवघराच्या परिसरात जूते-चप्पल, झाडू किंवा कचऱ्याशी संबंधित वस्तू ठेवू नयेत. नियमित स्वच्छता आणि पवित्रता राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. वास्तुशास्त्रानुसार देवघरासाठी घरातील शांत, स्वच्छ आणि स्थिर जागा सर्वोत्तम मानली जाते. मात्र योग्य काळजी घेतल्यास बाल्कनीतही पूजास्थानाची व्यवस्था करता येऊ शकते.