Sant Bhagubai: विठ्ठलभक्त संत भागूबाईंचे जीवन, अभंग आणि वारकरी परंपरेतील योगदान

वारकरी संप्रदायात संत तुकाराम महाराजांचे स्थान अत्यंत श्रेष्ठ मानले जाते. त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांवरही भक्तीचा प्रभाव पडला होता. त्यापैकी त्यांची कन्या संत भागूबाई या विशेष उल्लेखनीय आहेत. संत तुकाराम महाराजांच्या घरातील आध्यात्मिक वातावरणात वाढलेल्या भागूबाईंनी विठ्ठलभक्ती, नामस्मरण आणि संतसाहित्याची परंपरा पुढे नेण्याचे कार्य केले.
संत भागूबाई या संत तुकाराम महाराजांच्या कन्या होत्या. लहानपणापासूनच त्यांना वडिलांच्या कीर्तनांचा, अभंगांचा आणि विठ्ठलनामाच्या अखंड गजराचा सहवास लाभला. तुकाराम महाराजांच्या घरात भक्ती, साधेपणा आणि ईश्वरनिष्ठा यांचे वातावरण होते. त्यामुळे भागूबाईंच्या मनातही विठ्ठलभक्तीची गोडी निर्माण झाली.
भागूबाईंनी संसार करतानाही भक्तीचा मार्ग सोडला नाही. त्यांनी विठ्ठलाला आपला खरा आधार मानले आणि नामस्मरणात जीवनाचे सार शोधले. त्यांच्या रचनांमध्ये स्त्रीजीवनातील अनुभव, भक्तीची तळमळ आणि विठ्ठलावरील निस्सीम प्रेम दिसून येते.
भागूबाईंसाठी विठ्ठल हा केवळ देव नव्हता, तर तो त्यांच्या जीवनाचा आधार, सखा आणि उद्धारकर्ता होता. त्या सतत नामस्मरण करत आणि भक्तीमध्ये रमून जात. त्यांच्या अभंगांत विठ्ठलाच्या चरणी पूर्ण समर्पणाची भावना दिसते.
भागूबाईंचे काही अभंग उपलब्ध असून त्यांतून त्यांची आध्यात्मिक उंची दिसून येते. त्यांच्या अभंगांत विठ्ठलनामाची महती, संतांचे महत्त्व आणि भक्तीतील समर्पण व्यक्त झाले आहे.
नामेचि तारिले पतित जनासी।नामेचि उद्धार सर्वांचा ॥
या अभंगातून त्या नामस्मरणाची महती सांगतात. त्यांच्या मते परमेश्वराचे नाम हेच कलियुगातील सर्वश्रेष्ठ साधन आहे.
दुसऱ्या एका अभंगात त्या म्हणतात
संतांचे संगती मनोमार्ग गती आकळावा श्रीपती येणे पंथे ॥
या ओळींतून संतसंगामुळे ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग सापडतो, असे त्या सांगतात.
भागूबाईंच्या व्यक्तिमत्त्वावर संत तुकाराम महाराजांचा मोठा प्रभाव होता. वडिलांकडून त्यांना भक्ती, वैराग्य, नम्रता आणि नामस्मरणाचे संस्कार मिळाले. तुकाराम महाराजांनी ज्या प्रकारे विठ्ठलभक्तीचा संदेश समाजाला दिला, त्याच मार्गावर भागूबाईही चालल्या.
त्यांच्या अभंगांत तुकाराम महाराजांच्या विचारांची छाप स्पष्टपणे दिसून येते. भक्ती ही सर्वांसाठी खुली आहे, देवापर्यंत पोहोचण्यासाठी जाती-पातीचे बंधन नाही आणि नामस्मरण हेच श्रेष्ठ साधन आहे, हा संदेश त्यांनीही दिला.
भागूबाईंचे नाव वारकरी संतपरंपरेतील स्त्री संतकवयित्रींमध्ये आदराने घेतले जाते. जरी त्यांचे अभंग तुलनेने कमी प्रमाणात उपलब्ध असले तरी त्यांतील भक्तिभाव अत्यंत गहिरा आहे. संत जनाबाई, संत बहिणाबाई, संत कान्होपात्रा यांच्याप्रमाणेच भागूबाईंनीही स्त्रीभक्तीची परंपरा समृद्ध केली.
संत भागूबाई या संत तुकाराम महाराजांच्या कन्या असल्या तरी त्यांची ओळख केवळ तितकीच मर्यादित नाही. त्या स्वतः एक निष्ठावंत विठ्ठलभक्त, संतकवयित्री आणि वारकरी परंपरेतील आदरणीय व्यक्तिमत्त्व होत्या. त्यांच्या अभंगांतून नाममहिमा, संतसंग, समर्पण आणि विठ्ठलप्रेम यांचे सुंदर दर्शन घडते. आजही त्यांची शिकवण वारकरी संप्रदायातील भक्तांना भक्तीमार्गावर प्रेरणा देत राहते.
“विठ्ठलनाम हेच जीवनाचे खरे धन आहे” हा संदेश संत भागूबाईंच्या अभंगांतून सतत उमटताना दिसतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: संत भागूबाई या संत तुकाराम महाराजांच्या कन्या, विठ्ठलभक्त आणि वारकरी संप्रदायातील आदरणीय संतकवयित्री होत्या.
Ans: त्यांच्या अभंगांत नामस्मरणाचे महत्त्व, संतसंग, विठ्ठलभक्ती, समर्पण आणि ईश्वरप्रेमाचा संदेश दिला आहे.
Ans: संत तुकाराम महाराजांच्या भक्तीपरंपरेचा वारसा पुढे नेत त्यांनी अभंगरचनेतून विठ्ठलभक्तीचा प्रसार केला. त्यामुळे त्यांचे वारकरी संप्रदायात विशेष स्थान आहे.