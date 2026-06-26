Kendra Yog 2026: सूर्य-नेपच्यून युतीमुळे या राशींच्या लोकांसाठी वाढू शकतात तणाव आणि आव्हाने

शुक्रवार, २६ जून रोजी एक ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ग्रहयोग जुळून येईल, ज्यामध्ये सूर्य आणि नेपच्यून एकमेकांशी ९० अंशाच्या कोनात असतील. ज्योतिषशास्त्रामध्ये या स्थितीला केंद्र योग म्हटले जाते. हा योग मानसिक गोंधळ, भावनिक अस्थिरता आणि परिस्थितीत अचानक होणारे बदल दर्शवतो. काही राशींसाठी हा काळ आव्हानात्मक ठरू शकतो, त्यामुळे सावधगिरीने आणि विवेकबुद्धीने वागणे महत्त्वाचे आहे. या योगाचा प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळा दिसून येईल, परंतु काही विशिष्ट राशींना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण या काळात चुकीच्या निर्णयामुळे नुकसान होऊ शकते. केंद्र योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या
या संयोगामुळे मेष राशीच्या लोकांना काही अडचणी येऊ शकतात. आरोग्याच्या समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात आणि आर्थिक चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी अडथळे येऊ शकतात, त्यामुळे कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळा. व्यवसाय किंवा नोकरीमध्ये कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ त्यांच्या करिअरच्या बाबतीत आव्हानात्मक असू शकतो. अनपेक्षित व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक टाळणे उत्तम राहील, कारण आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वाहन चालवताना विशेष सावधगिरी बाळगा आणि कोणतेही काम घाईने करू नका. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांनी सावध राहावे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी या केंद्र योगामुळे मानसिक ताण आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. गुंतवणुकीत तोटा आणि नात्यांमध्ये गैरसमज वाढण्याची शक्यता आहे. काही महत्त्वाची कामे अचानक थांबून चिंता वाढू शकते. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
धनू राशींच्या व्यक्तींना या काळात मालमत्ता आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये वादांना सामोरे जावे लागू शकते. न्यायालयीन खटल्यांसंदर्भात तणाव वाढू शकतो. आरोग्याच्या समस्याही उद्भवू शकतात. व्यवसायात नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे कोणत्याही व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांनी सावध राहावे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रात जेव्हा दोन महत्त्वाचे ग्रह विशिष्ट स्थानांमध्ये एकत्र येतात किंवा विशेष संबंध निर्माण करतात, तेव्हा केंद्र योग तयार होतो. हा योग व्यक्तीच्या जीवनावर सकारात्मक किंवा आव्हानात्मक परिणाम करू शकतो.
Ans: सूर्य आणि नेपच्यून एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये आल्यास सूर्य-नेपच्यून युती तयार होते. या युतीमुळे कल्पनाशक्ती, भावनिकता आणि संभ्रम यांचा प्रभाव वाढू शकतो.
Ans: केंद्र योगामुळे मेष, मिथुन, कन्या आणि धनु राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी