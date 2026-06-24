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Navpancham Yog: सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार नवपंचम योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Updated On: Jun 24, 2026 | 12:55 PM IST
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सारांश

बुधवार, 24 जून रोजी चंद्र तूळ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे आणि सूर्यासोबत तयार झालेला नवपंचम योग, धन आणि भाग्यासाठी विशेष असणार आहे. या काळात करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबींमध्ये अपेक्षित यश मिळू शकते. नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • नवपंचम योग कधी तयार होत आहे
  • सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार नवपंचम योग
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

द्रिक पंचांगानुसार, २४ जूनच्या रात्री १२:५२ वाजता चंद्र कन्या राशीतून तूळ राशीत प्रवेश करेल. दरम्यान, सूर्य सध्या मिथुन राशीत आहे. या चंद्र संक्रमणामुळे या दोन राशींमधील दोन ग्रह एकमेकांवर नववे आणि पाचवे योग साधतील, ज्यामुळे एक शक्तिशाली “नवपंचम योग” तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग चंद्राची नववी आणि सूर्याची पाचवी दृष्टी तयार करत आहे, जो अत्यंत शुभ आहे. याचा शुभ प्रभाव सर्व राशींवर पडेल. हा योग काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

नवपंचम योगाचा या राशींना होणार फायदा

मिथुन रास

चंद्र तुमच्या राशीत आहे. नवपंचम योग तुमच्यासाठी भाग्य आणि संधी दोन्ही घेऊन येणारा राहील. तुमच्या करिअरला नवीन दिशा मिळण्याचे संकेत आहेत. जे नोकरी बदलण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून पाठिंबा मिळेल. व्यावसायिकांना नवीन करार किंवा भागीदारीची ऑफर मिळू शकते. सोशल मीडिया, मार्केटिंग आणि कंटेंट क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष लाभ मिळू शकतो. तुमचे कुटुंब तुम्हाला घरातील एका महत्त्वाच्या कामात पाठिंबा देईल. नातेवाईकाकडून मिळालेल्या माहितीमुळे आर्थिक फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना त्यांची कौशल्ये दाखवण्याची संधी मिळेल. न्यायालयीन खटल्यांमधील परिस्थिती सुधारू शकते. धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्याने तुमचा आदर वाढू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधणाऱ्यांना सकारात्मक संकेत मिळतील.

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तूळ रास

नवपंचम योगाचा सर्वात थेट परिणाम तुमच्या राशीवर होऊ शकतो. चंद्राच्या तुमच्या राशीतील प्रवेशामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. रोखून ठेवलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मताला महत्त्व दिले जाईल. तुम्हाला नवीन संघ किंवा प्रकल्पात सामील होण्याची संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात. ऑनलाइन काम करणाऱ्यांची पोहोच वाढू शकते. कुटुंबात आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल. विद्यार्थ्यांना मुलाखती किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगली कामगिरी करण्याची संधी मिळेल. बँकिंग, विमा किंवा सरकारी फायलींशी संबंधित कामात प्रगती होऊ शकते. संध्याकाळची छोटी सहल देखील फायदेशीर ठरू शकते.

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कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहणार आहे. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरदार व्यक्तींवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येऊ शकतात, जे दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकते. दुसऱ्या शहरात किंवा ऑनलाइन स्थलांतर केल्याने व्यवसायांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. परदेशी किंवा दुर्गम ठिकाणाशी संबंधित कोणत्याही कामात प्रगती होऊ शकते. मालमत्ता, भाडेकरू किंवा कागदपत्रांशी संबंधित बाबी तुमच्या बाजूने वळू शकतात. जुनी कर्जे कमी करण्यात यश मिळेल.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: नवपंचम योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन ग्रह एकमेकांपासून पाचव्या आणि नवव्या स्थानावर असतात तेव्हा नवपंचम योग तयार होतो. हा योग शुभ आणि लाभदायक मानला जातो.

  • Que: सूर्य आणि चंद्रामुळे नवपंचम योग कसा तयार होतो?

    Ans: सूर्य आणि चंद्र विशिष्ट राशींमध्ये पाच-नऊ स्थानांचा संबंध निर्माण करतात तेव्हा नवपंचम योग तयार होतो. यामुळे काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.

  • Que: नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: नवपंचम योगाचा मिथुन, तूळ आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Navapancham yoga formed by sun and moon can bring financial benefits

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Published On: Jun 24, 2026 | 12:55 PM

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