Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

हिंदू धर्मात मासिक दुर्गाष्टमीला विशेष महत्त्व आहे. हा सण प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी साजरा केला जातो. हा पवित्र दिवस देवी दुर्गेला समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी उपवास केल्याने आणि पूर्ण विधीपूर्वक आदिशक्तीची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात आणि घरात सुख-समृद्धी येते. देवी दुर्गेला प्रसन्न करण्यासाठी, पूजेसोबतच तिला आवडते नैवेद्य अर्पण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे आणि देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवायचा जाणून घ्या
मासिक दुर्गाष्टमी आज सोमवार, 22 जून रोजी आहे. यावेळी अभिजीत मुहूर्त आणि संध्या मुहूर्तावर माता दुर्गेची पूजा करता येईल. अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५५ वाजता सुरू होईल आणि दुपारी १२:५१ पर्यंत चालेल. तसेच, देवीच्या पूजेसाठी संध्या मुहूर्त सायंकाळी ७:२२ वाजता सुरू होईल आणि रात्री ८:२२ पर्यंत असेल. शिवाय, ही पूजा ब्रह्म मुहूर्ताच्या शुभ मुहूर्तावर करण्यात आली, जो पहाटे ४:०४ वाजता सुरू झाला आणि पहाटे ४:४४ वाजता संपला.
मासिक दुर्गाष्टमीच्या निमित्ताने देवी दुर्गेला खीर अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. दूध, तांदूळ आणि साखर यांपासून बनवलेली खीर पवित्रता आणि पावित्र्याचे प्रतीक मानली जाते. असे म्हटले जाते की खीर अर्पण केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद येतो आणि हळूहळू आर्थिक अडचणी दूर होतात.
देवीच्या पूजेमध्ये रव्याच्या किंवा पिठाच्या हलव्याला विशेष महत्त्व आहे. अनेक ठिकाणी दुर्गाष्टमीला हलवा, पुरी आणि उडीद डाळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, हा नैवेद्य देवी दुर्गेला अत्यंत प्रिय आहे. यामुळे घरात समृद्धी येते आणि जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो.
हिंदू धर्मात नारळाला एक शुभ आणि पवित्र फळ मानले जाते. दर महिन्याच्या दुर्गाष्टमीला देवी दुर्गेला नारळ अर्पण करणे विशेष फलदायी मानले जाते. असे मानले जाते की नारळ अर्पण केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मकता येते.
देवी दुर्गाच्या पूजेमध्ये खडीसाखरेला विशेष महत्त्व आहे. खडीसाखर अर्पण केल्याने जीवनात गोडवा आणि सुसंवाद येतो. शिवाय, पूजेच्या शेवटी विड्याचे पान अर्पण करणे शुभ मानले जाते. हे पूजा पूर्ण झाल्याचे प्रतीक आहे.
अनेक प्रदेशांमध्ये, दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला लवंग आणि खडीसाखर अर्पण केली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार यामुळे कुटुंबाला देवीचा आशीर्वाद मिळतो आणि त्यांचे आजार, दुःख आणि संकटांपासून रक्षण होते.
मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी नैवेद्य तयार करताना पवित्रता आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. नैवेद्य सात्विक असावा आणि त्यात लसूण किंवा कांदा नसावा. नैवेद्य अर्पण करण्यापूर्वी, देवी दुर्गेचे ध्यान करावे, दिवा लावावा आणि भक्तिभावाने प्रार्थना करावी. त्यानंतर, कुटुंबातील सदस्यांना आणि गरजू लोकांना नैवेद्याचे प्रसाद म्हणून वाटप करणे शुभ मानले जाते.
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Ans: मासिक दुर्गाष्टमी ही प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरी केली जाते. या दिवशी देवी दुर्गेची विधीवत पूजा करून तिची कृपा प्राप्त करण्याची परंपरा आहे.
Ans: या दिवशी देवीला लाल फुले, कुंकू, अक्षता, लाल चुनरी, नारळ, फळे, गोड नैवेद्य, सुपारी, विड्याची पाने आणि सुगंधी अगरबत्ती अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
Ans: देवीला खीर, पुरण, शिरा, लाडू, नारळ, केळी, सफरचंद, डाळिंब किंवा इतर ताज्या फळांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. काही ठिकाणी स्थानिक परंपरेनुसार विशेष प्रसादही अर्पण केला जातो.