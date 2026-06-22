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Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

मासिक दुर्गाष्टमी हा देवी दुर्गाची उपासना, प्रार्थना आणि शक्ती साधना करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. श्रद्धेनुसार, विधिपूर्वक देवीची पूजा करून तिच्या आवडीचा नैवेद्य अर्पण केल्याने जीवनातील दुःख, त्रास आणि अडथळे दूर होतात. तसेच यामुळे सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे
  • मासिक दुर्गाष्टमीला देवीला या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य
  • नैवेद्य दाखवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात
 

 

हिंदू धर्मात मासिक दुर्गाष्टमीला विशेष महत्त्व आहे. हा सण प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी साजरा केला जातो. हा पवित्र दिवस देवी दुर्गेला समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी उपवास केल्याने आणि पूर्ण विधीपूर्वक आदिशक्तीची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात आणि घरात सुख-समृद्धी येते. देवी दुर्गेला प्रसन्न करण्यासाठी, पूजेसोबतच तिला आवडते नैवेद्य अर्पण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे आणि देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवायचा जाणून घ्या

मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे

मासिक दुर्गाष्टमी आज सोमवार, 22 जून रोजी आहे. यावेळी अभिजीत मुहूर्त आणि संध्या मुहूर्तावर माता दुर्गेची पूजा करता येईल. अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५५ वाजता सुरू होईल आणि दुपारी १२:५१ पर्यंत चालेल. तसेच, देवीच्या पूजेसाठी संध्या मुहूर्त सायंकाळी ७:२२ वाजता सुरू होईल आणि रात्री ८:२२ पर्यंत असेल. शिवाय, ही पूजा ब्रह्म मुहूर्ताच्या शुभ मुहूर्तावर करण्यात आली, जो पहाटे ४:०४ वाजता सुरू झाला आणि पहाटे ४:४४ वाजता संपला.

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देवीला या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य

खिरीचा नैवेद्य

मासिक दुर्गाष्टमीच्या निमित्ताने देवी दुर्गेला खीर अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. दूध, तांदूळ आणि साखर यांपासून बनवलेली खीर पवित्रता आणि पावित्र्याचे प्रतीक मानली जाते. असे म्हटले जाते की खीर अर्पण केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद येतो आणि हळूहळू आर्थिक अडचणी दूर होतात.

हलवा आणि पुरीचा नैवेद्य

देवीच्या पूजेमध्ये रव्याच्या किंवा पिठाच्या हलव्याला विशेष महत्त्व आहे. अनेक ठिकाणी दुर्गाष्टमीला हलवा, पुरी आणि उडीद डाळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, हा नैवेद्य देवी दुर्गेला अत्यंत प्रिय आहे. यामुळे घरात समृद्धी येते आणि जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो.

नारळ अर्पण करण्याचे महत्त्व

हिंदू धर्मात नारळाला एक शुभ आणि पवित्र फळ मानले जाते. दर महिन्याच्या दुर्गाष्टमीला देवी दुर्गेला नारळ अर्पण करणे विशेष फलदायी मानले जाते. असे मानले जाते की नारळ अर्पण केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मकता येते.

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खडीसाखर आणि विड्याची पाने अर्पण करणे

देवी दुर्गाच्या पूजेमध्ये खडीसाखरेला विशेष महत्त्व आहे. खडीसाखर अर्पण केल्याने जीवनात गोडवा आणि सुसंवाद येतो. शिवाय, पूजेच्या शेवटी विड्याचे पान अर्पण करणे शुभ मानले जाते. हे पूजा पूर्ण झाल्याचे प्रतीक आहे.

लवंग आणि बताशा देखील मानले जाते शुभ

अनेक प्रदेशांमध्ये, दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला लवंग आणि खडीसाखर अर्पण केली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार यामुळे कुटुंबाला देवीचा आशीर्वाद मिळतो आणि त्यांचे आजार, दुःख आणि संकटांपासून रक्षण होते.

नैवेद्य दाखवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी नैवेद्य तयार करताना पवित्रता आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. नैवेद्य सात्विक असावा आणि त्यात लसूण किंवा कांदा नसावा. नैवेद्य अर्पण करण्यापूर्वी, देवी दुर्गेचे ध्यान करावे, दिवा लावावा आणि भक्तिभावाने प्रार्थना करावी. त्यानंतर, कुटुंबातील सदस्यांना आणि गरजू लोकांना नैवेद्याचे प्रसाद म्हणून वाटप करणे शुभ मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमी म्हणजे काय?

    Ans: मासिक दुर्गाष्टमी ही प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरी केली जाते. या दिवशी देवी दुर्गेची विधीवत पूजा करून तिची कृपा प्राप्त करण्याची परंपरा आहे.

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला कोणत्या वस्तू अर्पण कराव्यात?

    Ans: या दिवशी देवीला लाल फुले, कुंकू, अक्षता, लाल चुनरी, नारळ, फळे, गोड नैवेद्य, सुपारी, विड्याची पाने आणि सुगंधी अगरबत्ती अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमीला कोणता नैवेद्य अर्पण करावा?

    Ans: देवीला खीर, पुरण, शिरा, लाडू, नारळ, केळी, सफरचंद, डाळिंब किंवा इतर ताज्या फळांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. काही ठिकाणी स्थानिक परंपरेनुसार विशेष प्रसादही अर्पण केला जातो.

Web Title: Masik durgashtami 2026 offer these items to goddess durga on the day of durgashtami

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Published On: Jun 22, 2026 | 09:30 AM

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