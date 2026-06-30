Rahu Nakshatra Transit: राहू धनिष्ठा नक्षत्रात करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहूला एक पापी आणि फसवा ग्रह मानले जाते. दरम्यान, कुंडली विश्लेषणात त्याची एक विशेष भूमिका असते. जेव्हा राहू सूर्य आणि चंद्राला आपल्या ग्रहणात घेतो, तेव्हा ग्रहणे होतात. इतर ग्रहांप्रमाणेच, राहू नियमित अंतराने राशी आणि नक्षत्र बदलतो. राहू सध्या कुंभ राशीत आणि शतभिषा नक्षत्रात संक्रमण करत आहे. मंगळवार, ३० जून रोजी कुंभ राशीत असतानाच राहू नक्षत्र बदलून धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. राहू धनिष्ठा नक्षत्रामध्ये डिंसेबरपर्यंत राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि मंगळ यांच्यातील हे नाते अंगारक योगासारखी एक उग्र परिस्थिती निर्माण करते. राहूच्या नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहे ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार राहूचा धनिष्ठा नक्षत्रातील प्रवेश महत्त्वपूर्ण मानला जातो, कारण तो मंगळाच्या धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करत असल्याने या तिन्ही ग्रहांची ऊर्जा एकत्र काम करू शकते. परिणामी, राहू जीवनात अनेक अनपेक्षित घटना घडवू शकतो. राहू हा आकस्मिक घटना, महत्त्वाकांक्षा, तंत्रज्ञान, परराष्ट्र संबंध, भ्रम आणि धोके यांचा घटक मानला जातो. दुसरीकडे, धनिष्ठा नक्षत्र हे समृद्धी, संसाधने, प्रतिष्ठा, संगीत, नेतृत्व आणि सामाजिक यश यांच्याशी संबंधित आहे आणि ग्रहांचा अधिपती असलेला मंगळ ग्रह धैर्य, ऊर्जा, भूमी, संपत्ती, स्पर्धा आणि कृती यांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे, राहूच्या या नक्षत्रातील प्रवेशामुळे यश आणि महत्त्वाकांक्षेत झपाट्याने वाढ होऊ शकते. व्यक्तीची वेगाने प्रगती करण्याची किंवा लवकर संपत्ती जमा करण्याची इच्छा वाढू शकते.
राहूच्या नक्षत्र बदलाचा परिणाम मेष राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी वाढतील. येत्या काळात तुमचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढेल. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. तुम्हाला नवीन प्रकल्पांमध्ये यश मिळेल. या काळात कायदेशीर बाबींमध्ये तुम्हाला दिलासा मिळू शकतो. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान या काळात व्यवहार करताना तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल.
कन्या राशीतील मंगळाचे संक्रमण अत्यंत चांगले आणि शुभ ठरू शकते. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी कोणत्यातरी व्यवसायात किंवा उद्योगात गुंतवणूक केली आहे, त्यांना चांगला नफा मिळू शकतो. कौटुंबिक बाबतीत तुम्हाला विजय मिळेल.
राहूचे नक्षत्रातील स्थित्यंतर धनु राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि लाभाच्या संधी वाढतील. जे नोकरी करतात त्यांना नवीन नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळतील. याशिवाय, जे व्यवसायात आहेत त्यांना नवीन प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळू शकते. तुम्हाला धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वैदिक ज्योतिषानुसार राहू धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्या घटनेला राहूचे धनिष्ठा नक्षत्रातील संक्रमण असे म्हणतात. या बदलाचा विविध राशींवर वेगवेगळा प्रभाव पडतो, अशी मान्यता आहे.
Ans: ज्योतिषीय मान्यतेनुसार या संक्रमणाचा करिअर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, गुंतवणूक, नोकरी, कौटुंबिक जीवन आणि निर्णयक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
Ans: राहूच्या धनिष्ठ नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, कन्या आणि धनु राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे