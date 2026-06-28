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Shani Nakshatra Transit 2026: शनि 2 जुलैला रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेवांना न्याय आणि कर्माच्या फळांची देवता मानले जाते. शनिचे नक्षत्र संक्रमण महत्त्वाचे मानले जाते. पंचांगानुसार, २ जुलै रोजी शनि रेवती नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे त्यावेळी या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • शनि 2 जुलैला रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश
  • शनिचे नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय
  • कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे
 

 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, न्याय आणि कर्माचे फळ देणारे शनिदेव हे सर्वात प्रभावशाली ग्रह मानले जातात. ज्यावेळी शनिदेव आपली गती, राशी किंवा नक्षत्र बदलतात, तेव्हा त्याचा मानवी जीवनावर थेट परिणाम होतो. यावेळी, शनिदेव एक असा शक्तिशाली बदल घडवून आणणार आहेत, ज्यामुळे अनेक राशींच्या लोकांच्या जीवनात लक्षणीय उलथापालथ होऊ शकते. द्रिक पंचांगानुसार, शनिदेव गुरुवार, २ जुलै रोजी नक्षत्र बदलणार आहेत.

या दिवशी, शनिदेव रेवती नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करतील. शनि हा एक अतिशय मंद गतीने फिरणारा ग्रह मानला जात असल्यामुळे, त्याच्या नक्षत्राच्या एका टप्प्यातून दुसऱ्या टप्प्यात होणारे हे संक्रमण अत्यंत प्रभावी असते. ज्योतिषांच्या मते, शनिचे हे संक्रमण मेष, सिंह, वृषभ आणि तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी एक अग्निपरीक्षा ठरू शकते. शनिच्या रेवती नक्षत्रात प्रवेशामुळे कोणत्या राशींनी सावध राहावे जाणून घ्या

नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक नक्षत्राचे चार टप्पे किंवा पदांमध्ये विभाजन केले जाते. जेव्हा एखादा ग्रह एका टप्प्यातून दुसऱ्या टप्प्यात संक्रमण करतो, तेव्हा त्याच्या ऊर्जेत आणि प्रभावात एक सूक्ष्म बदल होतो असे मानले जाते. शनिसारख्या मंद गतीने फिरणाऱ्या ग्रहासाठी हे संक्रमण महत्त्वपूर्ण मानले जाते, कारण त्याचे परिणाम दीर्घकाळ जाणवू शकतात. रेवती नक्षत्र हे पूर्णता, प्रवास, बदल आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे, शनिचा या नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश अनेक लोकांच्या जीवनात जबाबदाऱ्या आणि परीक्षांचा काळ आणू शकतो.

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या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

हा काळ मेष राशीच्या लोकांसाठी संयमाची परीक्षा घेणारा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात आणि कठोर परिश्रम करूनही निकालांना विलंब होऊ शकतो. वरिष्ठांशी संवाद साधताना संयम बाळगणे उत्तम. आर्थिक बाबींबाबत कोणताही अविचारी निर्णय घेणे टाळा.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना या काळात खर्चात अचानक वाढ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक किंवा व्यवहार करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती मिळवण्याची खात्री करा. कुटुंबात मतभेद निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे लहानसहान गोष्टींना अवाजवी महत्त्व देऊ नका.

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सिंह रास

सिंह राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात अधिक सावधगिरी बाळगण्याची गरज भासू शकते. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करा. घाईने घेतलेले निर्णय नंतर समस्या निर्माण करू शकतात. कामाच्या ठिकाणी वादांपासून दूर राहणेच उत्तम.

तूळ रास

तूळ राशीसाठी, हा काळ नात्यांमध्ये संयम ठेवण्याचा सल्ला देतो. आपल्या जोडीदाराशी किंवा कुटुंबातील सदस्यांशी सौहार्दपूर्ण संवाद ठेवा. आपल्या आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका. वेळेवर विश्रांती आणि संतुलित आहार फायदेशीर ठरेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रेवती नक्षत्रात शनिच्या प्रवेशाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: रेवती नक्षत्रातील शनिचा प्रवेश काही राशींसाठी करिअर, आर्थिक स्थिती, नातेसंबंध आणि आरोग्याशी संबंधित बदल घडवू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते.

  • Que: शनि रेवती नक्षत्रात कधी प्रवेश करणार आहे?

    Ans: 2 जुलै 2026 रोजी शनि रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे.

  • Que: शनिच्या रेवती नक्षत्रात प्रवेशामुळे कोणत्या राशींनी सावध राहावे

    Ans: शनिच्या रेवती नक्षत्रात प्रवेशामुळे मेष, सिंह, वृषभ आणि तूळ राशींनी सावध राहावे

Web Title: Shani nakshatra transit 2026 saturn will enter revati nakshatra people of these zodiac signs should be careful

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Published On: Jun 28, 2026 | 07:05 AM

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