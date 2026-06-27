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Jyeshta Purnima: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या रात्री करा उपाय, तुमच्या आर्थिक स्थितीमध्ये होईल अपेक्षित बदल

Updated On: Jun 27, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

ज्येष्ठ पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीची पूजा करणे आणि दिव्यांशी संबंधित काही विधी करण्याला विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. असे मानले जाते की या विधींमुळे धन आणि समृद्धी आकर्षित होऊ शकते. ज्येष्ठ पौर्णिमेला कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • ज्येष्ठ पौर्णिमा कधी आहे
  • ज्येष्ठ पौर्णिमेला रात्री करा उपाय
  • ज्येष्ठ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व
 

हिंदू धर्मात पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. ज्येष्ठ महिन्यातील पौर्णिमेलाही खूप महत्त्वाचे मानले जाते. या दिवशी स्नान करणे, दान करणे आणि दिवे लावणे यांसारखी शुभ कार्ये केल्याने जीवनात सुख आणि शांती येते. पौर्णिमेच्या रात्री केलेले साधे उपाय आर्थिक परिस्थिती सुधारतात आणि सकारात्मक ऊर्जा व प्रगतीचा मार्गही मोकळा करतात.घरात समृद्धी आणि आनंद टिकवून ठेवण्यासाठी ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या रात्री केले जाणारे काही सोपे उपाय जाणून घेऊया.

कधी आहे ज्येष्ठ पौर्णिमा

वैदिक पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची पौर्णिमा २९ जून रोजी पहाटे ३:०६ वाजता सुरू होईल. ही पौर्णिमा ३० जून रोजी पहाटे ५:२६ वाजता संपेल. त्यामुळे, शुक्ल पक्षानुसार यावर्षी ज्येष्ठ पौर्णिमा २९ जून रोजी साजरी केली जाईल.

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ज्येष्ठ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व

पौर्णिमेचा दिवस पूजा, उपवास आणि दानधर्मासाठी अत्यंत शुभ असतो. या दिवशी भगवान सत्यनारायणाची पूजा केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदते. संध्याकाळी देवी लक्ष्मीची पूजा करून तिला तिच्या आवडीचे नैवेद्य अर्पण करावेत. याशिवाय, चंद्रदेवाची प्रार्थना केल्याने मनाला शांती मिळते आणि आत्मविश्वास वाढतो.

ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी करा हे उपाय

नदीत दिवे अर्पण करणे

ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी पवित्र नदीत दिवे अर्पण करणे शुभ मानले जाते. असे केल्याने मानसिक ताण कमी होतो आणि पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो, असा विश्वास आहे.

स्वयंपाकघरात दिवा लावा

स्वयंपाकघर हे समृद्धी आणि अन्नाचे केंद्र मानले जाते. ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी स्वयंपाकघरात तुपाचा दिवा लावल्याने देवी अन्नपूर्णेचा आशीर्वाद मिळतो. या प्रथेमुळे घरात धन आणि समृद्धी वाढते, असा विश्वास आहे.

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मुख्य दरवाजा उपाय

पौर्णिमेच्या रात्री घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावणे देखील शुभ मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे देवी लक्ष्मीचे आगमन होते आणि आर्थिक समस्या दूर होतात. तसेच, यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह टिकून राहतो.

तुळशीच्या रोपासमोर लावा दिवा

पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी स्नान करून तुळशीच्या रोपाला पाणी अर्पण करावे आणि त्याच्यासमोर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी. असे मानले जाते की यामुळे संपत्तीची देवी, लक्ष्मी प्रसन्न होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: ज्येष्ठ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी चंद्रदेव, भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा केल्यास सुख, समृद्धी आणि मानसिक शांती लाभते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

  • Que: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या रात्री कोणते उपाय करावेत?

    Ans: चंद्राला अर्घ्य अर्पण करणे, माता लक्ष्मीची पूजा करणे, तुपाचा दिवा लावणे, खीर किंवा पांढऱ्या मिठाईचा नैवेद्य अर्पण करणे आणि मंत्रजप करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: ज्येष्ठ पौर्णिमेला दान करणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: होय. अन्न, वस्त्र, तांदूळ, साखर, दूध किंवा इतर आवश्यक वस्तूंचे दान करणे पुण्यकारक मानले जाते.

Web Title: Jyeshta purnima 2026 do the remedy on the night of the jyeshtha purnima

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Published On: Jun 27, 2026 | 07:05 AM

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