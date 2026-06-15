Shiv Rajyog 2026: 24 जूनपासून सुरू होणार पवित्र ‘शिव राजयोग’, 6 राशींच्या व्यक्तींच्या नशीबाचे दरवाजे उघडणार

शिवयोग म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शिवयोग हा प्रचंड कल्याण आणि सकारात्मक ऊर्जेचा काळ मानला जातो. असे मानले जाते की या योगात केलेले संकल्प, मंत्र ध्यान आणि आध्यात्मिक कार्यांना थेट भगवान शिवाचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. पूर्वी थांबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि जीवनात स्थिरता आणण्यासाठी हा काळ आदर्श मानला जातो.
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Shiv Yog 2026: तारीख आणि अचूक वेळ
द्रिक पंचांगानुसार, या वर्षी जूनमधील शिव योगाचा कालावधी खालीलप्रमाणे असेल:
सुरुवात: बुधवार, २४ जून २०२६ रोजी सकाळी १०:२३ वाजता
समाप्ती: गुरुवार, २५ जून २०२६ रोजी सकाळी १०:५४ वाजता
हा शुभ योग २४ तासांपेक्षा जास्त काळ टिकेल आणि ज्योतिषांच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत विविध राशींवर त्याचे परिणाम जाणवतील. हा काळ ६ राशींसाठी बदलांनी भरलेला असेल. या विशेष खगोलशास्त्रीय आणि ज्योतिषीय स्थितीमुळे, या ६ राशींच्या लोकांना त्यांच्या करिअर, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनात अनुकूल परिणाम मिळू शकतात. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या आणि कसा होईल परिणाम
मेष राशीच्या व्यक्तींची होईल पगारवाढ
हा काळ मेष राशीच्या लोकांसाठी नवीन ऊर्जा आणू शकतो. जर पदोन्नती किंवा पगारवाढ बऱ्याच काळापासून थांबली असेल, तर मार्ग मोकळा होऊ शकतो. रखडलेल्या सरकारी कामांना गती मिळाल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
मिथुन राशीच्या व्यक्तींना मिळेल मेहनतीचे फळ
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या पूर्वीच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळवण्याची ही वेळ आहे. जर तुम्ही नवीन व्यावसायिक प्रकल्प किंवा गुंतवणुकीची योजना आखत असाल, तर योग्य निर्णय घेण्यासाठी ही वेळ उपयुक्त ठरू शकते. कौटुंबिक सलोखा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.
सिंह राशीच्या व्यक्तीची कौशल्ये वाढतील
या काळात तुमची निर्णयक्षमता आणि बौद्धिक कौशल्ये वाढतील. तुम्ही जीवनातील कठीण आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकाल. काम किंवा व्यवसायासाठी परदेशात जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमच्या संपत्तीत वाढ होईल.
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तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी जुनी गुंतवणूक योग्य ठरेल
या काळात तूळ राशीच्या लोकांना मानसिक तणावातून लक्षणीय दिलासा मिळू शकतो. कुटुंबात आनंद आणि शांततेचे वातावरण राहील. भौतिक सुखसोयी वाढतील. जुन्या गुंतवणुकीतून अनपेक्षित चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचे आरोग्यही सुधारेल.
धनु राशीच्या व्यक्तींचे वर्चस्व राहील
तुमच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक जीवनात तुमचा प्रभाव आणि वर्चस्व वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांना व्यवस्थापन किंवा प्रशासनाशी संबंधित मोठी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. या काळात तुमची आर्थिक संसाधने मजबूत होतील, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
मीन राशीसाठी भाग्याचा काळ
मीन राशीसाठी हा काळ भाग्याची लाट घेऊन येत आहे. तुम्हाला करिअरच्या आघाडीवर काही मोठे आणि दूरगामी बदल अनुभवता येऊ शकतात. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल संधी घेऊन येऊ शकतो.
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