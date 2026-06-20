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Vastu Tips: सोफ्याच्या मागे या प्रकारचे लावा पेंटिंग, घरात येईल सुख समृद्धी

Updated On: Jun 20, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

बऱ्याचदा लोक सोफा सेट ठेवलेल्या मागच्या भींतीवर सुंदर चित्रे लावतात. पण आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, तिथे कोणते चित्र लावणे सर्वात शुभ आहे. सोफ्याच्या मागच्या भींतीवर कोणते चित्र लावावे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • सोफ्याच्या मागे या प्रकारचे लावा पेंटिंग
  • सोफ्याच्या मागे पेंटिंग लावल्याने घरात सुख समृद्धी नांदते
  • सोफ्याच्या मागे पेंटिंग लावणे असते शुभ
 

घराची सजावट करताना आपण फर्निचर, रंगसंगती आणि इंटिरिअरकडे विशेष लक्ष देतो. मात्र वास्तुशास्त्रानुसार भिंतीवर लावलेली चित्रे किंवा पेंटिंग्सही घरातील सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेवर परिणाम करतात, असे मानले जाते.

वास्तूनुसार, घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी सोफ्याच्या अगदी मागच्या भिंतीवर चित्र लावावे. असे म्हटले जाते की, येथे लावलेले योग्य चित्र जीवनात स्थिरता आणि प्रगती आणते. मात्र, या ठिकाणी चुकीचे चित्र लावल्यास घरात नकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह वाढू शकतो. जर तुम्हाला तुमच्या दिवाणखान्याला सकारात्मक ऊर्जेचे केंद्र बनवायचे असेल, तर वास्तूनुसार तुम्ही येथे या चार प्रकारची चित्रे लावू शकता.

सोफ्याच्या मागच्या भींतीवर लावा हे पेंटिंग्स

पर्वताचे चित्र

वास्तुशास्त्रानुसार, सोफ्याच्या अगदी मागच्या भिंतीवर सुंदर पर्वतांचे चित्र लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की, असे चित्र करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग खुले करते आणि सुदैव आणते. दरम्यान, पर्वताच्या चित्रात धबधबा किंवा नदी नसावी. फक्त भव्य, शांत आणि सुंदर पर्वतच दिसले पाहिजेत.

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उगवत्या सूर्याचे चित्र

पर्वतांव्यतिरिक्त, तुमच्या सोफ्याच्या मागे उगवत्या सूर्याचे चित्र लावणे देखील अत्यंत शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की, ही प्रतिमा घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढवते आणि प्रगतीचा मार्ग मोकळा करते. जर तुमच्या सोफ्यामागील भिंत पूर्वेकडे किंवा ईशान्येकडे असेल, तर तिथे सूर्याचे चित्र लावणे अधिकच फायदेशीर ठरेल. असे चित्र रेखाटनाच्या स्वरूपात लावल्यास तुमच्या करिअरमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होऊ शकते.

उडणाऱ्या पक्ष्यांचे चित्र

आकाशात उडणाऱ्या रंगीबेरंगी पक्ष्यांचे चित्र तुमच्या दिवाणखान्यात लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हे चित्र तुमच्या सोफ्याच्या मागच्या भिंतीवर लावल्याने तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये नवीन उंची गाठण्यास मदत होईल. हे चित्र आनंद आणि समृद्धी वाढवते आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवते.

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हिरव्यागार जंगलाचे चित्र

दिवाणखान्यातील सोफ्याच्या मागे हिरवळीचे किंवा शांत, घनदाट जंगलाचे चित्र लावणे देखील अत्यंत शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की हे चित्र प्रगतीचे प्रतीक आहे. ते घरात सकारात्मक वातावरण टिकवून ठेवते आणि धन व समृद्धीचे मार्ग खुले करते. असे चित्र घरातील सर्व सदस्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सोफ्याच्या मागे कोणते पेंटिंग लावणे शुभ मानले जाते?

    Ans: वास्तुश्रद्धेनुसार उगवता सूर्य, सात धावणारे घोडे, हिरवागार निसर्ग, कमळ, पर्वत किंवा आनंदी कुटुंबाचे चित्र सोफ्याच्या मागे लावणे शुभ मानले जाते.

  • Que: सोफ्याच्या मागे उगवत्या सूर्याचे चित्र लावल्याने काय फायदा होतो?

    Ans: उगवता सूर्य नवीन सुरुवात, उत्साह आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे घरात आनंदी आणि प्रेरणादायी वातावरण निर्माण होते, असे मानले जाते.

  • Que: सोफ्याच्या मागे कोणती पेंटिंग लावणे टाळावे?

    Ans: युद्ध, हिंसा, रडणाऱ्या व्यक्ती, उदास दृश्य, बुडणारे जहाज, वाळलेली झाडे किंवा नकारात्मक भावना दर्शवणारी चित्रे टाळावीत, अशी वास्तुश्रद्धा आहे.

Web Title: Vastu tips apply this type of painting on the back of the sofa

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Published On: Jun 20, 2026 | 02:40 PM

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