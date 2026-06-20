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Budh Gochar 2026: बुध ग्रह करणार आपली हालचाल, कर्क आणि कन्या राशीसह या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Updated On: Jun 20, 2026 | 01:00 PM IST
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सारांश

२२ जून रोजी बुध कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. या काळात लोकांच्या विचारांमध्ये, व्यवसायात आणि नातेसंबंधांमध्ये बदल होताना दिसून येतील. हे संक्रमण विशेषतः कर्क, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशींसाठी शुभ असणार आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • बुध ग्रह 22 जूनला कर्क राशीत करणार प्रवेश
  • बुध ग्रहांच्या हालचालींचा काही राशींना होणार फायदा
  • कोणत्या आहेत त्या राशी
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार  बुध ग्रह सोमवार, २२ जून रोजी आपली स्थिती बदलणार आहे. हा ग्रह आपल्या मनावर, वाणीवर आणि व्यवसायावर नियंत्रण ठेवतो आणि जेव्हा तो कर्क राशीत प्रवेश करेल, तेव्हा सर्व काही थोडे बदलेल. आतापर्यंत आपण जी कामे शांत डोक्याने किंवा केवळ फायदे-तोटे विचारात घेऊन करत आलो आहोत, ती आता थोड्या भावनिकतेने केली जातील. हा काळ काही राशींसाठी, विशेषतः कर्क, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशींसाठी, खूप आश्वासक आहे, कारण त्यांना करिअरपासून ते आर्थिक बाबींपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण संधी मिळतील. बुधाच्या हालचालींचा कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशींना होणार फायदा

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाचे तुमच्या राशीत आगमन तुमच्यासाठी अत्यंत जादुई आहे. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुमच्यापैकी जे लोक आपली मते व्यक्त करण्यास थोडे संकोच करत होते, ते आता मोकळेपणाने बोलू शकतील. तुम्ही नवीन लोकांशी जोडले जाल, नवीन संपर्क साधाल आणि या नेटवर्किंगमुळे अशा संधी उपलब्ध होतील ज्यांची तुम्ही कदाचित कधी कल्पनाही केली नसेल. फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल, ती म्हणजे तुम्हाला कधीकधी गोष्टींचा जास्त विचार करण्याची सवय असते, त्यामुळे यावेळी तो अतिविचार टाळा.

कन्या रास

बुध हा तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह असून तो आता तुमच्या लाभाच्या घरात आहे. तुमचे मित्र आणि जुने सहकारी आज तुमची सर्वात मोठी ताकद बनतील. तुम्ही जे काही हाती घ्याल, त्यात तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल. आर्थिकदृष्ट्याही हा तुमच्यासाठी एक उत्तम काळ आहे. फक्त इतरांना मदत करायला विसरू नका, कारण जेव्हा तुम्ही इतरांचे भले करता, तेव्हा ती सकारात्मकता तुमच्याकडे परत येते.

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तूळ रास

हा काळ तूळ राशींच्या लोकांसाठी चांगला राहणार आहे. आज तुमच्या करिअरला मोठी झेप मिळणार आहे. बुध तुमच्या दहाव्या घरातून संक्रमण करत आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची विश्वासार्हता आणि ओळख वाढणार आहे. जर तुम्हाला एखाद्या बैठकीत तुमचा मुद्दा मांडायचा असेल किंवा एखादा सौदा पक्का करायचा असेल, तर तुमची भाषा गोड आणि प्रभावी ठेवा. लोक तुमच्या शब्दांनी मोहित होतील. तुमचा मुद्दा मांडण्याची तुमची क्षमता तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवेल. फक्त तुमच्या कामाबद्दल गंभीर आणि शिस्तबद्ध राहा.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी सध्या भाग्य तुमच्या बाजूने आहे. बुध तुमच्या भाग्यस्थानात आहे. जर तुम्ही काही काळापासून एखादा नवीन विषय शिकण्याचा विचार करत असाल, तर आता यापेक्षा चांगली वेळ असूच शकत नाही. लांबचे प्रवासही खूप फलदायी ठरतील. तुम्हाला तुमच्या मार्गदर्शकांकडून आणि वडीलधाऱ्यांकडून असा सल्ला मिळेल, जो तुमचे संपूर्ण भविष्य बदलून टाकेल. नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी तुम्ही इतके उत्सुक असाल की, तुमची प्रगती किती वेगाने होत आहे हे तुमच्या लक्षातही येणार नाही.

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मीन रास

मीन राशीच्या व्यक्ती, तुम्ही आधीपासूनच खूप सर्जनशील आहात आणि आता बुध तुमच्या पाचव्या घरात प्रवेश करत आहे, ज्यामुळे तुमची सर्जनशीलता आणखी वाढेल. तुम्ही जे काही कराल, ते तुम्ही अत्यंत आवडीने कराल. जर तुम्ही विद्यार्थी असाल, तर तुम्ही तुमच्या अभ्यासात उत्कृष्ट कामगिरी कराल. जर तुम्ही कोणत्याही कलात्मक कार्यात गुंतलेले असाल, तर आज तुम्ही जे काही निर्माण कराल ते इतरांना खूप आवडेल. तुमच्या कामात तुमच्या भावनांचा समावेश करा; लोकांना ते मनापासून जाणवेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: बुध गोचर म्हणजे काय?

    Ans: बुध ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या खगोलीय घटनेला बुध गोचर असे म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार याचा प्रभाव बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, शिक्षण, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहारांवर पडतो.

  • Que: बुध गोचराचा करिअर आणि व्यवसायावर काय परिणाम होतो?

    Ans: नोकरीत पदोन्नती, नवीन प्रकल्प, व्यवसायात विस्तार, ग्राहकवाढ आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता असते. मात्र काही राशींनी निर्णय घेताना घाई टाळावी.

  • Que: बुध ग्रहाचा कर्क राशीतील प्रवेशाचा कोणत्या राशींना होणार फायदा

    Ans: बुध ग्रहाचा कर्क राशीतील प्रवेशाचा कर्क, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Web Title: Budh gochar 2026 mercury will make its move people of these zodiac signs will benefit

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Published On: Jun 20, 2026 | 01:00 PM

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