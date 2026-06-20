Ramayana Story: पर्यावरण संकटाच्या काळात रामायणाची शिकवण का महत्त्वाची आहे? जाणून घ्या

भारतीय संस्कृतीत निसर्गाला केवळ भौतिक संसाधन म्हणून पाहिले गेले नाही, तर त्याला जीवनाचा अविभाज्य घटक, पूजनीय शक्ती आणि सजीव अस्तित्व मानले गेले आहे. वेद, उपनिषदे, पुराणे आणि महाकाव्यांमध्ये निसर्गाविषयीची ही आदरभावना स्पष्टपणे दिसून येते. रामायण हे केवळ प्रभू श्रीरामांच्या जीवनाचे चरित्र नसून मानव, समाज आणि निसर्ग यांच्यातील सुसंवादाचे दर्शन घडवणारे महाकाव्य आहे. वाल्मिकी रामायणातील अनेक प्रसंग पर्यावरणसंवर्धन, जैवविविधतेचा आदर, वनसंस्कृती आणि निसर्गाशी सुसंवादी जीवनपद्धती यांचे महत्त्व अधोरेखित करतात.
आज जगभर हवामान बदल, जंगलतोड, जलप्रदूषण, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या अतिरेकी वापरामुळे पर्यावरणीय संकट निर्माण झाले आहे. अशा काळात रामायणातील पर्यावरणदृष्टीचा अभ्यास अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
रामायणातील बहुतांश घटना वनप्रदेशात घडतात. श्रीरामांचा चौदा वर्षांचा वनवास हा केवळ राजकीय किंवा कौटुंबिक प्रसंग नाही; तो निसर्गाशी एकरूप होण्याचा प्रवास आहे. अयोध्येच्या वैभवशाली राजवाड्यातून बाहेर पडून श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांनी जंगलात राहणे स्वीकारले. त्यांनी वनातील ऋषी-मुनी, वन्यजीव, वृक्ष, नद्या आणि पर्वत यांच्याशी आत्मीय नाते जोडले. चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, ऋष्यमूक पर्वत, किष्किंधा आणि अशोकवाटिका अशा अनेक स्थळांचे वर्णन रामायणात अत्यंत जिवंतपणे केले आहे. ही वर्णने केवळ काव्यात्मक नसून त्या काळातील जैवविविधतेचे चित्रण करणारी आहेत.
रामायणात वन हे भीतीचे किंवा अडथळ्याचे प्रतीक नाही. उलट, वन म्हणजे ज्ञान, साधना, शांती आणि आत्मविकासाचे केंद्र आहे. अनेक ऋषींचे आश्रम जंगलात होते. तेथे शिक्षण, संशोधन, अध्यात्म आणि समाजसेवा यांचे कार्य चालत असे.
श्रीरामांनी वनवासात असताना वनातील नियमांचे पालन केले. त्यांनी वनातील संसाधनांचा संयमित वापर केला. आजच्या भाषेत सांगायचे तर हा “शाश्वत विकास” (Sustainable Development) चा आदर्श नमुना होता. निसर्गाचे शोषण न करता त्याच्याशी सुसंवाद साधण्याची शिकवण रामायण देते.
रामायणात अनेक नद्यांचा उल्लेख येतो. शरयू, गंगा, यमुना, गोदावरी, मंदाकिनी या नद्या केवळ जलस्रोत म्हणून वर्णिलेल्या नाहीत, तर त्यांना मातेसमान मानले गेले आहे. वनवासाला निघाल्यानंतर श्रीरामांनी गंगेची पूजा केली. पंचवटीत वास्तव्य करताना गोदावरी नदीशी त्यांचे विशेष नाते निर्माण झाले. सीताहरणानंतर सीतेचा शोध घेताना श्रीराम गोदावरीला प्रश्न विचारतात. यावरून त्या काळातील लोक नद्यांना सजीव आणि संवेदनशील मानत होते, हे स्पष्ट होते. आज नद्यांचे प्रदूषण, अतिक्रमण आणि अतिरेकी शोषण ही गंभीर समस्या बनली आहे. रामायणातील नदीपूजनाची भावना आपल्याला जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याचा संदेश देते.
रामायणात विविध वृक्षांचे वर्णन आढळते. वड, पिंपळ, अशोक, चंदन, साल, ताड, कदंब, आंबा, बेल इत्यादी वृक्षांचा उल्लेख आहे. हे वृक्ष केवळ वनस्पती नसून जीवनाचे आधारस्तंभ मानले गेले आहेत. पंचवटी हे नावच पाच पवित्र वृक्षांवरून पडले आहे. तेथील वृक्ष, वेली आणि फुले यांचे वर्णन अत्यंत प्रेमाने केले आहे. सीतेला वनातील वृक्ष आणि फुले यांच्याबद्दल विशेष जिव्हाळा होता. अशोकवाटिकेतील प्रसंगातही वृक्षांना साक्षीदार मानले गेले आहे.
रामायणातील एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे सर्व प्राणिमात्रांबद्दल करुणा आणि आदर. श्रीरामांचे वानरराज सुग्रीव, हनुमान, जांबुवंत, असंख्य वानर आणि अस्वल यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. मानव आणि इतर जीव यांच्यातील सहकार्याचे हे अद्वितीय उदाहरण आहे.
जटायू या पक्ष्याने सीतेच्या रक्षणासाठी प्राणार्पण केले. श्रीरामांनी जटायूला वडिलांप्रमाणे सन्मान दिला आणि त्याचे अंत्यसंस्कार केले. हा प्रसंग प्राणिमात्रांबद्दलच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवतो.
आज अनेक प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. वन्यजीव संरक्षणाची गरज रामायणातील या प्रसंगांमधून अधोरेखित होते.
रामायणात पर्वतांना विशेष स्थान आहे. चित्रकूट, ऋष्यमूक, मलय, महेंद्रगिरी यांसारख्या पर्वतांचे गौरवपूर्ण वर्णन आढळते. पर्वत हे केवळ भूभाग नसून स्थैर्य, सामर्थ्य आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानले गेले आहेत. भूमीबद्दलची आदरभावनाही रामायणात दिसते. सीता ही भूमीची कन्या मानली जाते. शेवटी ती भूमीत विलीन होते. या प्रतीकातून पृथ्वीला माता मानण्याची भारतीय परंपरा स्पष्ट होते.
रामायणात निसर्गाचा विनाश करणाऱ्या प्रवृत्तींचे परिणामही दाखवले आहेत. रावणाकडे प्रचंड सामर्थ्य आणि संपत्ती असूनही त्याच्या अहंकारामुळे विनाश झाला. दुसरीकडे, श्रीरामांनी धर्म, संयम आणि निसर्गाशी सुसंवाद यांचा मार्ग स्वीकारला.
मानवाने निसर्गावर वर्चस्व गाजवण्याऐवजी त्याच्याशी सहजीवनाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, हा संदेश रामायण देते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: रामायणात निसर्गाला जीवनाचा अविभाज्य भाग मानले आहे. वन, नद्या, पर्वत, वृक्ष आणि प्राणिमात्र यांच्याशी सुसंवाद साधून जीवन जगण्याचा संदेश या महाकाव्यातून दिला आहे.
Ans: रामायणात वन हे केवळ जंगल नसून ज्ञान, तपश्चर्या, अध्यात्म आणि शांततेचे केंद्र म्हणून वर्णन केले आहे. ऋषी-मुनींचे आश्रमही वनात असल्यामुळे वनसंस्कृतीला विशेष महत्त्व आहे.
Ans: श्रीरामांचा चौदा वर्षांचा वनवास निसर्गाशी एकरूप होणे, वनातील संसाधनांचा संयमित वापर करणे आणि पर्यावरणाचा आदर राखत जीवन जगणे याचे आदर्श उदाहरण मानले जाते.