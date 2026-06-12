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Vastu Tips: घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का मानलं जातं अशुभ आणि वर्जित, कारण वाचून बसेल धक्का

Updated On: Jun 12, 2026 | 10:02 AM IST
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सारांश

ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, घराचा उंबरठा हे भगवान नरसिंह आणि देवी लक्ष्मी यांच्याशी संबंधित एक पवित्र स्थान मानले जाते. त्यामुळे, उंबरठ्यावर बसणे अशुभ मानले जाते.

घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का अशुभ आहे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का अशुभ आहे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • उंबरठ्यावर बसणं का ठरतं अशुभ 
  • नक्की काय कारण 
  • काय सांगते ज्योतिषशास्त्र 
भारतीय ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धांमध्ये घराच्या उंबरठ्याला किंवा दाराच्या चौकटीला एक विशेष स्थान आहे. घरातील वडीलधारी मंडळी अनेकदा मुलांना दाराच्या चौकटीवर बसण्यास मनाई करतात. बरेच जण याला केवळ एक जुनी परंपरा मानतात, परंतु ज्योतिष आणि धार्मिक ग्रंथ यामागे एक गहन आध्यात्मिक महत्त्व असल्याचे सांगतात. प्रसिद्ध कथाकार देवकीनंदन ठाकूर यांनीही दाराच्या चौकटीशी संबंधित अशाच श्रद्धांचा उल्लेख केला आहे, ज्या आजही लाखो लोकांच्या श्रद्धेचा भाग आहेत. जर तुम्हाला कधी प्रश्न पडला असेल की दाराच्या चौकटीवर जास्त वेळ बसणे किंवा उभे राहणे अशुभ का मानले जाते, तर त्यामागे केवळ सामाजिक नियमच नव्हे, तर धार्मिक आणि वास्तुशास्त्राचीही अनेक कारणे आहेत.

असे मानले जाते की दाराची चौकट हे असे स्थान आहे जिथून घराची ऊर्जा, देव-देवतांचे आशीर्वाद आणि सकारात्मक स्पंदने प्रवेश करतात. म्हणूनच या जागेला केवळ एक सामान्य जागा न मानता एक पवित्र सीमा मानले जाते. चला तर मग, ज्योतिष, पौराणिक कथा आणि वास्तुशास्त्रानुसार दाराच्या चौकटीचे महत्त्व आणि या जागेला विशेष आदराने वागवण्याचा सल्ला का दिला जातो, हे जाणून घेऊया.

दाराची चौकट पवित्र स्थान का मानली जाते?

ज्योतिषशास्त्र आणि सनातन परंपरेनुसार, घराची दाराची चौकट म्हणजे केवळ लाकूड किंवा दगडाचा तुकडा नाही. ती घरातील आणि बाहेरील ऊर्जांमधील प्रवेशद्वार मानली जाते. हे असे स्थान आहे जिथून शुभ ऊर्जा, आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मकता प्रवेश करतात. असे मानले जाते की ज्या घराची उंबरठा स्वच्छ आणि आदरपूर्वक ठेवला जातो, त्या घराला देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद दीर्घकाळ लाभतो. म्हणूनच अनेक घरांमध्ये दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी दाराच्या चौकटीवर दिवे लावण्याची आणि रांगोळी काढण्याची परंपरा आहे.

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देवकीनंदन ठाकूर काय म्हणाले?

प्रसिद्ध कथाकार देवकीनंदन ठाकूर यांच्या मते, घराची दाराची चौकट भगवान नरसिंहाशी संबंधित आहे. ते म्हणतात की दाराच्या पायरीवर बसणे अयोग्य मानले जाते, कारण ते दैवी शक्तींचे प्रतीक मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, देवाच्या अवताराशी किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या दैवी घटनेशी संबंधित असलेल्या ठिकाणी अनादर किंवा निष्काळजीपणा टाळला पाहिजे. यामुळेच दाराच्या चौकटीवर बसण्यास मनाई आहे.

भगवान नरसिंह आणि दाराची चौकट यांचा संबंध

हिरण्यकशिपूच्या अंताची कथा

पौराणिक कथेनुसार, राक्षस राजा हिरण्यकशिपूला असा वर मिळाला होता की, त्याला घराच्या आत किंवा बाहेर, दिवसा किंवा रात्री, माणूस किंवा प्राणी यांपैकी कोणीही मारू शकणार नाही. तेव्हा भगवान विष्णूंनी नरसिंहाचा अवतार घेतला. संध्याकाळच्या वेळी, त्यांनी हिरण्यकशिपूला घराच्या दाराच्या चौकटीवर बसवले आणि आपल्या नखांनी त्याला ठार मारले. दाराची चौकट पूर्णपणे घराच्या आत किंवा बाहेर नव्हती, त्यामुळे वराच्या सर्व अटी रद्द झाल्या. या घटनेनंतर, उंबरठ्याला एक दैवी आणि पवित्र स्थान मानले जाऊ लागले. ज्योतिषी मानतात की दाराच्या चौकटीवर बसणे हे या पवित्रतेच्या आदराच्या विरुद्ध मानले जाते.

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ज्योतिषशास्त्रानुसार दाराच्या चौकटीचे महत्त्व काय आहे?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, घराचा मुख्य दरवाजा आणि दाराची चौकट हे राहू, केतू आणि इतर ग्रहांच्या नकारात्मक प्रभावांना रोखणारे क्षेत्र मानले जाते. अनेक ज्योतिषी म्हणतात की घराचे प्रवेशद्वार हे एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र आहे. उंबरठ्यावर बराच वेळ बसल्याने किंवा तो अस्ताव्यस्त ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रवाहात अडथळा येऊ शकतो. जरी हा विश्वास श्रद्धेवर आधारित असला तरी, अनेक लोक आजही तो गांभीर्याने मानतात.

संध्याकाळची वेळ विशेष महत्त्वाची का मानली जाते?

धार्मिक मान्यतेनुसार, सूर्यास्तानंतरची वेळ अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. असे म्हटले जाते की या काळात देवी लक्ष्मी घरांना भेट देते. दाराच्या पायरीवर बसणे हा तिच्या मार्गातील अडथळा मानला जातो. याच कारणामुळे, अनेक कुटुंबे संध्याकाळी दाराच्या पायरीवर बसणे, झाडू ठेवणे किंवा घाण साचू न देण्याचा सल्ला देतात. यामुळे घरात आनंद, शांती आणि संपत्तीचा प्रवाह टिकून राहतो, असा विश्वास आहे.

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वास्तुशास्त्र काय सांगते?

वास्तुशास्त्रानुसार, मुख्य दरवाजा हे घराचे प्रवेशद्वार आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा महत्त्वाचा असतो, त्याचप्रमाणे घराची दाराची चौकट देखील त्यांच्या ओळखीचा एक भाग मानली जाते. वास्तुशास्त्रज्ञ दाराची चौकट स्वच्छ ठेवण्याचा, त्यावर अनावश्यक वस्तू ठेवणे टाळण्याचा आणि त्या जागेचा आदर करण्याचा सल्ला देतात. असे केल्याने घरात सकारात्मक वातावरण टिकून राहते आणि आनंदी वातावरण निर्माण होते.

दाराच्या पायरीवर न बसण्याची परंपरा ही केवळ एक जुनी श्रद्धा नसून, धर्म, ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रामध्ये रुजलेली एक श्रद्धा आहे. भगवान नरसिंहाची आख्यायिका, देवी लक्ष्मीच्या आगमनावरील श्रद्धा आणि सकारात्मक ऊर्जेचे तत्त्व या परंपरेला अधिकच महत्त्वपूर्ण बनवतात. श्रद्धेचा विषय म्हणून पाहिले तरी किंवा सांस्कृतिक वारसा म्हणून, भारतीय परंपरेत दाराच्या चौकटीला आजही एक विशेष आदराचे स्थान आहे.

Web Title: Vastu tips as per astrology house threshold rules narashimha laxmi effect

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Published On: Jun 12, 2026 | 10:02 AM

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