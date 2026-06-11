Hindu – Muslim: 15 जूनला येणार हिंदू मुस्लीम एकत्र, ठरणार ‘खास’ दिवस; एक नाही तर 4 कारणं

Adhik Maas: अधिक मास म्हणजे नेमकं काय? या दिवसात दान करण्याचे महत्त्व जाणून घ्या
१५ जून रोजी काय आहे?
अधिक मासाचा शेवट: अधिक मास, किंवा पुरुषोत्तम महिना, जो १७ मे, २०२६ रोजी सुरू झाला होता, तो १५ जून, २०२६ रोजी संपेल. हा या पवित्र महिन्याचा शेवटचा दिवस असेल. पुरुषोत्तम महिना तीन वर्षांनंतरच परत येईल. म्हणून, या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा करा, गरीब आणि गरजू लोकांना दान करा आणि शक्य तितके पुण्य कमवा. शिवाय, या दिवशी अधिक मास (मलमास) संपल्यामुळे शुभ कार्यांवरील बंदी उठेल, ज्यामुळे विवाह, गृहप्रवेश आणि इतर समारंभ पुन्हा सुरू करता येतील.
अधिक मासाची अमावस्या:
१७ जून, २०२६ रोजी ज्येष्ठ अधिक मासाची अमावस्या आहे. ही अमावस्या विशेष आहे; या दिवशी पूर्वजांसाठी तर्पण करा. अधिक मासाची अमावस्या दर तीन वर्षांनी येते आणि पूर्वजांच्या मुक्तीसाठी शुभ मानली जाते.
मिथुन संक्रांती:
सूर्याचे गोचर, किंवा राशीबदल याला संक्रांती म्हणतात. १५ जून, २०२६ रोजी सूर्य वृषभ राशीतून मिथुन राशीत प्रवेश करेल, ज्याला मिथुन संक्रांती म्हणतात. या दिवशी सूर्यदेवाची प्रार्थना करा, सूर्य मंत्रांचा जप करा आणि आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करा. यामुळे आत्मविश्वास वाढेल, कीर्ती आणि यश मिळेल, आणि तुमच्या कुंडलीतील सूर्य बलवान होईल.
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मुहर्रम:
मुहर्रम हा इस्लामिक चंद्र कॅलेंडरमधील पहिला आणि सर्वात पवित्र महिना आहे, जो यावर्षी १५ जून २०२६ रोजी सुरू होतो. हा महिना शोकाचा महिना आहे. मुहर्रमच्या महिन्यात मुस्लिम अल्लाहची उपासना करतात आणि शोक व्यक्त करतात. वास्तविक, मुहर्रमच्या १० व्या दिवशी, पैगंबर मुहम्मद यांचे नातू इमाम हुसेन आणि त्यांच्या साथीदारांनी इस्लामचे रक्षण करण्यासाठी कर्बलाच्या युद्धात आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले होते. म्हणूनच, मुस्लिम त्यांच्या स्मरणार्थ शोक व्यक्त करतात.