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Horoscope: शुक्र बिघडवतो नातं, प्रेम; विवाहासुखात आणतो संकटं, कुंडलीतील अशुभ संकेत आधीच घ्या जाणून

Updated On: Jun 23, 2026 | 12:39 PM IST
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सारांश

व्यक्तीच्या जन्मपत्रिकेतील ग्रहांची स्थिती समान परिस्थिती निर्माण करते, ज्यामुळे त्या व्यक्तीला तिच्या जन्मपत्रिकेतील ग्रहांनी दर्शवलेले परिणाम मिळतात. कुंडलीतील शुक्राची जागा महत्त्वाची ठरते, कशी जाणून घ्या

शुक्र ग्रहाचे अशुभ संकेत (फोटो सौजन्य - ChatGPT/iStock)

शुक्र ग्रहाचे अशुभ संकेत (फोटो सौजन्य - ChatGPT/iStock)

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विस्तार
  • शुक्राचा अभ्यास सामान्यतः पत्नी आणि प्रेयसीच्या सुखाशी असलेल्या संबंधासाठी केला जातो आणि तो स्त्रियांपासून मिळणाऱ्या लाभांसाठी ओळखला जातो 
  • नऊ ग्रह, बारा भाव आणि बारा राशी यांचा एकत्रित प्रभाव समजून घेणे हा ज्योतिषशास्त्रीय भाकितांचा पाया आहे
  • शुक्र नक्की कुंडलीतील अशुभ संकेत कसे देतो जाणून घ्या 
भौतिक जगात यश मिळवण्यासाठी शुक्राचा प्रभाव आवश्यक आहे, कारण तो सर्व ऐहिक सुखे, ऐश्वर्य आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करतो. ज्योतिषशास्त्रात, शुक्राला शुक्राचार्य, म्हणजेच राक्षसांचा गुरू म्हणून ओळखले जाते. कुंडलीतील शुक्राचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, देवी लक्ष्मीची स्तुती करा आणि जर शुक्र लग्न, पंचम स्थान किंवा भाग्य स्थानाचा स्वामी असेल तर हिरा धारण करा. जर एखाद्या व्यक्तीचा शुक्र अप्रभावी असेल, तर त्यांचे जीवन नीरस, एकाकी, ऐश्वर्यविरहित आणि दारिद्र्यात व्यतीत होते. ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. शुक्र ग्रह खरंतर खूपच महत्त्वाचा मानला जातो. प्रेम आणि लग्न या दोन्ही गोष्टी याच ग्रहावर अवलंबून आहेत. 

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शुक्राचे अशुभ परिणाम

अप्रभावी शुक्रामुळे निष्फळ प्रेम, स्त्रीकडून विश्वासघात, घटस्फोट किंवा स्त्रीकडून त्याग होण्याची शक्यता असते. बलवान शुक्र असलेली व्यक्ती श्रीमंत, वाहनधारक, देखणी आणि सुंदर व्यक्तिमत्त्वाची असते. कुंडलीच्या लग्न स्थानात बलवान शुक्र असलेल्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व आनंदी आणि आकर्षक असते. शुक्राच्या विविध स्थितींनुसार, प्रेम प्रकरणे, उच्चभ्रू जीवनशैली, संगीत आणि ललित कला, मनोरंजन, हॉटेल व्यवसाय, वाहन चालवणे, दफन केलेला खजिना, लॉटरी, खजिना आणि अनपेक्षित प्रसिद्धी यांचाही अभ्यास केला जातो. काव्यनिर्मिती आणि प्रेमसंबंधांवरही शुक्राचा प्रभाव असतो.

कोणत्या समस्या उद्भवतात 

जर शुक्र ग्रह अशुभ असेल, तर त्यामुळे मूत्राशयाशी संबंधित समस्या उद्भवतात. आधुनिक मनोरंजन क्लब, नाट्यगृहे आणि चित्रपट उद्योगातील प्रसिद्ध व्यक्ती शुक्राच्या प्रभावाखाली येतात. शुक्र व्यक्तीला अभिनेता, नाटककार, कवी, गायक, चित्रकार, सोनार आणि प्रियकर बनवतो. तथापि, केवळ शुक्राचे मूल्यांकन केल्याने एकतर्फी निर्णय होऊ शकतात. म्हणून, अंतिम भविष्यवाणी केवळ शुक्रावर आधारित न राहता, सर्व ग्रहांच्या एकत्रित अभ्यासावर आधारित असते. यासाठी ज्योतिष साधक आणि ज्योतिषी यांच्याकडून विशेष प्रयत्न आणि परिश्रमांची आवश्यकता असते. ज्योतिषी अनेक वर्षांच्या संशोधन, अनुभव आणि अभ्यासातून भविष्यवाणी करण्यात प्राविण्य मिळवतात.

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टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Weak venus causes problem in love and marriage signs and remedies

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Published On: Jun 23, 2026 | 12:39 PM

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