Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

ज्येष्ठ पौर्णिमेला, म्हणजेच ३१ मे रोजी शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि सध्या तो मिथुन राशीत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र सकाळी ५:३८ वाजता या नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि ११ जूनपर्यंत तेथेच राहील. पुनर्वसू हे आकाशातील सातवे नक्षत्र मानले जाते. देवांचा गुरु असलेला गुरु आणि राशीचा स्वामी असलेला बुध हे त्याचे अधिपती ग्रह आहेत. शुक्र सुमारे १२ दिवस या नक्षत्रात राहील, ज्यामुळे मकर राशीसह सहा राशींना विशेष आशीर्वाद मिळतील. या राशींना भाग्याची पूर्ण साथ मिळेल आणि त्या प्रत्येक सुखसोयी आणि ऐश्वर्याचा आनंद घेऊ शकतील. शुक्राचा नक्षत्रातील बदल कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे जाणून घ्या
शुक्राचे संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. या काळात, त्यांचे सर्व प्रयत्न यशस्वी होतील आणि नशीब त्यांच्या बाजूने असेल. जर तुमची बऱ्याच काळापासून घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची इच्छा असेल, तर ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. करिअर आणि नोकरीसोबतच, उत्पन्नात अनपेक्षित वाढ होईल. अधिक महिन्यात तुम्ही धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकतात.
शुक्राचे नक्षत्र संक्रमण मिथुन राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. या काळात तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. आणि प्रमुख व्यक्तींशी त्यांचे संबंध अधिक दृढ होतील. गृहप्रवेश आणि विवाह यांसारखे प्रलंबित शुभ प्रसंग पूर्ण होतील. शुक्राच्या प्रभावामुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात अचानक वाढ होण्याची आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता आहे. या काळात शत्रूदेखील मित्र बनतील आणि पाठिंबा व मदत देतील. या काळात अडकलेले कोणतेही पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्क राशींतील शुक्राचे संक्रमण कर्क राशींच्या लोकांसाठी शुभ राहणार आहे. शुक्राच्या या संक्रमणाच्या काळात तुमची अपूर्ण कामे पूर्ण होतील आणि कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील कोणत्याही समस्या संभाषणातून सुटतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. परदेश प्रवासाची संधीही मिळेल.
शुक्राच्या संक्रमणामुळे कन्या राशींच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील सध्याच्या समस्या सुटतील. काही काळापासून नवीन नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांची इच्छा या काळात पूर्ण होईल. कुठेतरी अडकलेले पैसे या काळात परत येऊ शकतात आणि तुम्ही ते चांगल्या ठिकाणी गुंतवू शकता. कुटुंबातील सदस्यांमधील तणाव कमी होईल आणि तुम्हाला तुमच्या आईसोबत एका नातेवाईकाला भेटण्याची संधीही मिळेल.
वृश्चिक राशीतील शुक्राच्या संक्रमणामुळे या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तसेच या काळात तु्मचे आरोग्य चांगले राहील. उत्पन्न वाढवण्याचे त्यांचे सर्व प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी होतील. संततीसंबंधी काही महत्त्वपूर्ण शुभ घडामोडी घडण्याची शक्यता असून, कोणत्याही कायदेशीर बाबींमधून दिलासा मिळण्याचीही शक्यता आहे. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर या काळात तुमचे स्वप्न साकार होऊ शकते.
शुक्राचे संक्रमण मकर राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. शुक्राच्या शुभ प्रभावामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक समस्या आणि मालमत्तेच्या वादांमधून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढीशी संबंधित अडथळे दूर होतील. जर तुम्ही एखाद्या वादात अडकले असाल, तर तुम्हाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी शुक्र ग्रह पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेश करणार असल्याचे ज्योतिषीय गणनांवरून सांगितले जाते.
Ans: पुनर्वसू नक्षत्र हे शुभ, प्रगतीकारक आणि पुनर्निर्मितीचे प्रतीक मानले जाते. या नक्षत्राचा संबंध सकारात्मक बदल आणि नवीन संधींशी जोडला जातो.
Ans: शुक्राचा पुनर्वसू नक्षत्रात प्रवेशाचा मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार