Wednesday Worship: बुधवारचा दिवस कोणत्या देवाला समर्पित आहे? धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व जाणून घ्या

हिंदू धर्मात आठवड्यातील प्रत्येक दिवस विशिष्ट देवता आणि ग्रहाशी संबंधित मानला जातो. त्याप्रमाणे बुधवार हा दिवस प्रामुख्याने भगवान विठ्ठल, भगवान विष्णू, भगवान गणेश आणि बुध ग्रह यांना समर्पित मानला जातो. महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायात बुधवारला विशेष महत्त्व असून या दिवशी विठ्ठलभक्त नामस्मरण, हरिपाठ, भजन-कीर्तन आणि विठ्ठलपूजन करतात.
भगवान विठ्ठल हे श्रीविष्णूंचेच एक रूप मानले जाते. पंढरपूरच्या विठ्ठलाची उपासना करणाऱ्या वारकरी संप्रदायात बुधवार हा अत्यंत शुभ दिवस समजला जातो. अनेक भक्त या दिवशी उपवास करतात, तुळशीपत्र अर्पण करतात आणि “राम कृष्ण हरी” या नामाचा जप करतात. विठ्ठलभक्तांच्या श्रद्धेनुसार बुधवारी केलेले नामस्मरण आणि भक्ती विशेष पुण्यदायी ठरते.
बुधवार हा दिवस भगवान गणेशांशीही जोडला गेला आहे. गणपती हे बुद्धी, ज्ञान आणि विवेकाचे अधिपती मानले जातात. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार आणि शिक्षण यांचा कारक आहे. त्यामुळे बुध ग्रहाची कृपा मिळविण्यासाठी गणेशपूजन करण्याची परंपरा रूढ झाली आहे. या दिवशी गणपतीला दुर्वा, मोदक आणि लाल फुले अर्पण करून गणेश अथर्वशीर्ष किंवा गणपती स्तोत्राचे पठण केले जाते.
याशिवाय बुधवार हा बुध ग्रहाचा दिवस मानला जातो. नवग्रहांपैकी बुध ग्रहाचा संबंध बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, व्यवसाय आणि शिक्षणाशी आहे. ज्यांच्या कुंडलीत बुध ग्रह दुर्बल असेल त्यांनी बुधवारी विष्णू किंवा गणेशाची उपासना करावी, हिरव्या रंगाच्या वस्तूंचे दान करावे किंवा गाईंना हिरवा चारा द्यावा, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले आहे.
भगवान विष्णूंची उपासना देखील बुधवारी विशेष फलदायी मानली जाते. विष्णुसहस्रनाम पठण, गीतेचे वाचन किंवा तुळशीपूजन केल्याने मनःशांती, सुख आणि समृद्धी प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
अशा प्रकारे बुधवार हा केवळ एका देवतेचा दिवस नसून विठ्ठल, विष्णू, गणेश आणि बुध ग्रह यांच्या आराधनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. विशेषतः वारकरी परंपरेत विठ्ठलभक्तीला या दिवशी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. श्रद्धा, नामस्मरण आणि भक्तिभावाने केलेली उपासना भक्तांच्या जीवनात आध्यात्मिक उन्नती, बुद्धीची प्रगती आणि सुख-समृद्धी आणते, अशी धर्मपरंपरेची मान्यता आहे.
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Ans: बुधवार हा दिवस प्रामुख्याने भगवान विठ्ठल, भगवान विष्णू, भगवान गणेश आणि बुध ग्रहाला समर्पित मानला जातो
Ans: महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायात बुधवार हा विठ्ठलभक्तीसाठी शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी हरिनाम जप, हरिपाठ आणि विठ्ठलपूजन केल्याने विशेष पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: या दिवशी ‘राम कृष्ण हरी’ नामजप, विष्णुसहस्रनाम, गणपती अथर्वशीर्ष, गणेश स्तोत्र किंवा विष्णू मंत्रांचे पठण करणे शुभ मानले जाते.