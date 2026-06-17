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Wednesday Worship: बुधवारचा दिवस कोणत्या देवाला समर्पित आहे? धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jun 17, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

हिंदू धर्मामध्ये आठवड्यातील प्रत्येक दिवस विशिष्ट देवतेला आणि ग्रहांशी संबंधित आहे. बुधवारच्या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी अनेक धार्मिक विधी केले जातात. कोणत्या देवतेला समर्पित आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • बुधवारचा दिवस कोणत्या देवतेला समर्पित आहे
  • बुधवारच्या दिवसाचे काय आहे महत्त्व
  • धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रात बुधवारचे काय आहे महत्त्व
 

 

हिंदू धर्मात आठवड्यातील प्रत्येक दिवस विशिष्ट देवता आणि ग्रहाशी संबंधित मानला जातो. त्याप्रमाणे बुधवार हा दिवस प्रामुख्याने भगवान विठ्ठल, भगवान विष्णू, भगवान गणेश आणि बुध ग्रह यांना समर्पित मानला जातो. महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायात बुधवारला विशेष महत्त्व असून या दिवशी विठ्ठलभक्त नामस्मरण, हरिपाठ, भजन-कीर्तन आणि विठ्ठलपूजन करतात.

बुधवारी नामस्मरण करणे

भगवान विठ्ठल हे श्रीविष्णूंचेच एक रूप मानले जाते. पंढरपूरच्या विठ्ठलाची उपासना करणाऱ्या वारकरी संप्रदायात बुधवार हा अत्यंत शुभ दिवस समजला जातो. अनेक भक्त या दिवशी उपवास करतात, तुळशीपत्र अर्पण करतात आणि “राम कृष्ण हरी” या नामाचा जप करतात. विठ्ठलभक्तांच्या श्रद्धेनुसार बुधवारी केलेले नामस्मरण आणि भक्ती विशेष पुण्यदायी ठरते.

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बुधवारचा दिवस गणेशाला समर्पित

बुधवार हा दिवस भगवान गणेशांशीही जोडला गेला आहे. गणपती हे बुद्धी, ज्ञान आणि विवेकाचे अधिपती मानले जातात. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार आणि शिक्षण यांचा कारक आहे. त्यामुळे बुध ग्रहाची कृपा मिळविण्यासाठी गणेशपूजन करण्याची परंपरा रूढ झाली आहे. या दिवशी गणपतीला दुर्वा, मोदक आणि लाल फुले अर्पण करून गणेश अथर्वशीर्ष किंवा गणपती स्तोत्राचे पठण केले जाते.

काय सांगते ज्योतिषशास्त्र

याशिवाय बुधवार हा बुध ग्रहाचा दिवस मानला जातो. नवग्रहांपैकी बुध ग्रहाचा संबंध बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, व्यवसाय आणि शिक्षणाशी आहे. ज्यांच्या कुंडलीत बुध ग्रह दुर्बल असेल त्यांनी बुधवारी विष्णू किंवा गणेशाची उपासना करावी, हिरव्या रंगाच्या वस्तूंचे दान करावे किंवा गाईंना हिरवा चारा द्यावा, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले आहे.

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भगवान विष्णूंची उपासना करणे फायदेशीर

भगवान विष्णूंची उपासना देखील बुधवारी विशेष फलदायी मानली जाते. विष्णुसहस्रनाम पठण, गीतेचे वाचन किंवा तुळशीपूजन केल्याने मनःशांती, सुख आणि समृद्धी प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.

अशा प्रकारे बुधवार हा केवळ एका देवतेचा दिवस नसून विठ्ठल, विष्णू, गणेश आणि बुध ग्रह यांच्या आराधनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. विशेषतः वारकरी परंपरेत विठ्ठलभक्तीला या दिवशी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. श्रद्धा, नामस्मरण आणि भक्तिभावाने केलेली उपासना भक्तांच्या जीवनात आध्यात्मिक उन्नती, बुद्धीची प्रगती आणि सुख-समृद्धी आणते, अशी धर्मपरंपरेची मान्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुधवारचा दिवस कोणत्या देवाला समर्पित मानला जातो?

    Ans: बुधवार हा दिवस प्रामुख्याने भगवान विठ्ठल, भगवान विष्णू, भगवान गणेश आणि बुध ग्रहाला समर्पित मानला जातो

  • Que: बुधवारी विठ्ठलाची पूजा का केली जाते?

    Ans: महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायात बुधवार हा विठ्ठलभक्तीसाठी शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी हरिनाम जप, हरिपाठ आणि विठ्ठलपूजन केल्याने विशेष पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: बुधवारी कोणते मंत्र किंवा स्तोत्र पठण करावे?

    Ans: या दिवशी ‘राम कृष्ण हरी’ नामजप, विष्णुसहस्रनाम, गणपती अथर्वशीर्ष, गणेश स्तोत्र किंवा विष्णू मंत्रांचे पठण करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Wednesday is dedicated to which god religious and astrological significance

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Published On: Jun 17, 2026 | 08:55 AM

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