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Ramayan Lessons: रावणाच्या लंकेतील 3 ज्ञानी, अधर्माच्या संगतीत असूनही कधीच सोडली नाही धर्माच्या सत्याची कास

Updated On: Jun 15, 2026 | 04:04 PM IST
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सारांश

रावणाच्या पापी लंकेत राहत असूनही, विभीषण, कुंभकर्ण आणि मंदोदरी यांनी आत्मसन्मान, सत्य आणि धर्माचा मार्ग कधीही सोडला नाही. रामायणातून नक्की काय बोध घ्यावा जाणून घ्या

लंकेत कोण होते ३ ज्ञानी ज्यांनी सोडली नाही धर्माची साथ (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

लंकेत कोण होते ३ ज्ञानी ज्यांनी सोडली नाही धर्माची साथ (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • अर्धमाच्या सान्निध्यात असूनही धर्माची कास कधीच सोडली नाही 
  • रावणाच्या लंकेत ३ जणांनी स्वीकारला होता सत्याचा मार्ग 
  • कोण आहेत हे ३ जण जाणून घ्या 
रामायणात जेव्हा जेव्हा लंकेचा उल्लेख येतो, तेव्हा आपल्या मनात सर्वप्रथम अधर्म, अहंकार आणि सोन्याने भरलेल्या शहराची प्रतिमा येते. राजा रावणाचे हे शहर सामर्थ्य आणि ऐश्वर्याने परिपूर्ण होते, परंतु तेथे नैतिक मूल्ये आणि धर्माचा तीव्र अभाव होता. असे असूनही, ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की या पापी लंकेत काही अत्यंत ज्ञानी पुरुष राहत होते, ज्यांनी धर्माचा मार्ग कधीही सोडला नाही.

त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य या भयंकर अधर्माच्या वातावरणात घालवले, तरीही त्यांनी आपली प्रतिष्ठा आणि सत्याचा, धर्माचा मार्ग कधीही सोडला नाही. आज आपण लंकेतील तीन महान आणि सद्गुणी व्यक्तींबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत, ज्यांचे जीवन आजही आपल्याला मौल्यवान धडे देते.

रावणाचा धाकटा भाऊ, विभीषण

या यादीतील पहिले नाव रावणाचा धाकटा भाऊ, विभीषण याचे आहे. विभीषणाला लहानपणापासूनच ईश्वरभक्ती आणि धार्मिक कार्यांमध्ये खूप रस होता. जेव्हा रावणाने माता सीतेचे अपहरण करून तिला लंकेत आणले, तेव्हा विभीषणानेच सर्वप्रथम याला विरोध केला.

त्याने सर्व सभेत आपला शक्तिशाली भाऊ रावणाला समजावले आणि त्याला सन्मानाने सीतेला श्रीरामाच्या स्वाधीन करण्याचा सल्ला दिला. जेव्हा अहंकाराने आंधळ्या झालेल्या रावणाने त्याला लंकेतून हाकलून दिले, तेव्हा विभीषणाने अधर्माचा मार्ग सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याने प्रभू रामाचा आश्रय घेतला आणि युद्धात धर्माचा विजय निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

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रावणाचा मधला भाऊ कुंभकर्ण

लंकेतील असेच आणखी एक महान आणि अद्वितीय पात्र म्हणजे रावणाचा मधला भाऊ कुंभकर्ण. लोक अनेकदा कुंभकर्णाला फक्त त्याच्या सहा महिने झोपण्याच्या आणि अति खाण्याच्या सवयीमुळेच ओळखतात. पण तो एक अत्यंत बुद्धिमान, दूरदृष्टी असलेला आणि नीतिशास्त्राचा ज्ञानी विद्वान होता, हे फार कमी लोकांना माहीत आहे.

जेव्हा त्याला झोपेतून जागे केले गेले आणि रावणाची दुष्कृत्ये कळली, तेव्हा त्याने रावणाला तीव्र शब्दांत फटकारले. कुंभकर्णाने रावणाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विश्वमातेचे अपहरण करून त्याने विनाश ओढवून घेतला आहे. जरी त्याने आपल्या भावाप्रती असलेले कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी युद्ध लढले असले तरी, त्याला अंतःकरणात नेहमीच माहित होते की शेवटी धर्माचाच विजय होईल.

रावणाची राणी मंदोदरी

तिसरे सर्वात आदरणीय आणि पवित्र नाव रावणाची राणी मंदोदरीचे आहे. मंदोदरी केवळ अत्यंत सुंदरच नव्हती, तर एक विलक्षण विदुषी आणि एक निष्ठावान पत्नीसुद्धा होती. तिला हे चांगलेच ठाऊक होते की तिचा पती रावणाचा अहंकार संपूर्ण लंकेचा नाश करेल. म्हणूनच, तिने रावणाला त्याच्या चुका सुधारण्यासाठी आणि अधर्माच्या मार्गापासून दूर राहण्यासाठी वारंवार ताकीद दिली.

मंदोदरीने शेवटपर्यंत रावणाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की श्रीराम हे सामान्य मानव नसून नारायणाचे अवतार आहेत. तिचे खंबीर आणि सत्य शब्द हे स्पष्टपणे दर्शवतात की महालात राहत असतानाही तिने आपल्या धार्मिक प्रतिष्ठेशी कधीही तडजोड होऊ दिली नाही.

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कोणता गहन धडा शिकवला 

या तीन अत्यंत ज्ञानी पुरुषांचे जीवन आपल्याला आजच्या काळासाठी एक गहन धडा शिकवते. त्यांचे चारित्र्य हाच सर्वात मोठा पुरावा आहे की, तुमच्या सभोवतालचे वातावरण कितीही वाईट किंवा भ्रष्ट असले तरी, धर्माच्या मार्गाचे अनुसरण करणे हे नेहमी तुमच्याच हातात असते. परिस्थितीला दोष देऊन तुम्ही तुमच्या चुकीच्या निर्णयांचे समर्थन करू शकत नाही.

हा संपूर्ण धार्मिक लेख विविध पौराणिक ग्रंथांवर आणि रामायणाच्या अभ्यासकांच्या विवेचनांवर आधारित आहे. विभीषण, कुंभकर्ण आणि मंदोदरी यांच्याप्रमाणे, संकटातही माणसाने आपल्या शब्दाला नेहमी खरे राहिले पाहिजे.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: 3 wise characters from ramayana who stood with dharma after being with lankapati ravan

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Published On: Jun 15, 2026 | 04:04 PM

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