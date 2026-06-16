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Dinvishesh : आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक ॲडम स्मिथ यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १६ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:59 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : ॲडम स्मिथ यांचा जन्म १६ जून १७७३ मध्ये स्कॉटलंडच्या कर्ककॉल्डी येथे झाला. त्यांनी अर्थशास्त्रात आपले महत्त्वाचे योदगान दिले आहे. त्यांच्या अदृश्य हात संकल्पनेनुसार प्रत्येकाने आपला फायदा पाहिले तरी संपूर्ण समाजाचा फायदा होऊ शकतो.

Dinvishesh

Dinvishesh : आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक ॲडम स्मिथ यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १६ जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

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विस्तार

Dinvishesh : आज १६ जून, आजच्या दिवशी जगाच्या इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहेत. आज जन्मदिनविशेषमध्ये स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि तत्त्वज्ञ ॲडम स्मिथ यांचा जन्मदिवस आहे. १९७३ मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांना आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक म्हणून ओळखले जाते. The Wealth Nations या पुस्तकातून त्यांनी मुक्त बाजारव्यवस्था आणि अर्थचक्राबाबत महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. अर्थशास्त्रातील त्यांच्या योगदानाचा आजही जगभरात अभ्यास केला जातो.

तसेच आज डिस्को डान्सर फेम हिंदी चित्रपटसृष्टीतील जेष्ठ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती यांचाही जन्मदिवस आहे. त्यांनी आपल्या वेगळ्या अभिनयशैलीने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य कतेले आहे. अनेक दशकांच्या कारकिर्दीमुळे त्यांना भारतीय सिनेसृष्टीत विशेष स्थान दिले जाते.

16 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1903 : फोर्ड मोटर कंपनी सुरू झाली.
  • 1911 : न्यूयॉर्क येथे कॉम्प्युटिंग टॅब्युलेटिंग अँड रेकॉर्डिंग तथा आय. बी. एम. कंपनीची स्थापना.
  • 1914 : लोकमान्य टिळकांची सहा वर्षांच्या तुरुंगवासातून सुटका.
  • 1947 : नव्या, कल्पक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने बाबुराव पारखे यांनी मराठा चेंबरच्या वतीने कै. गो. स. पारखे औद्योगिक पारितोषिक देण्यास सुरुवात केली.
  • 1963 : व्हॅलेंटिना रेशकोवा अंतराळात प्रवास करणारी पहिली महिला अंतराळवीर ठरली.
  • 1990 : मुंबई शहरात दिवसभरातील सर्वाधिक वृष्टी झाली, 104 वर्षातील एका दिवसात 600.42 मि.मी. पावसाचा उच्चांक.
  • 2010 : तंबाखूवर पूर्णपणे बंदी घालणारा भूतान हा जगातील पहिला देश ठरला.
  • 2013 : उत्तराखंडवर केंद्रित असलेल्या ढगफुटीमुळे विनाशकारी पूर आणि भूस्खलन झाले, 2004 च्या सुनामीनंतर देशातील सर्वात वाईट नैसर्गिक आपत्ती बनली.
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16 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1723 : ‘अ‍ॅडम स्मिथ’ – स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि तत्त्ववेत्ता यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 जुलै 1790)
  • 1920 : ‘हेमंत कुमार’ – गायक, संगीतकार आणि निर्माता यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 सप्टेंबर 1989)
  • 1936 : ‘अखलाक मुहम्मद खान’ – प्रसिद्ध ऊर्दू कवी यांचा जन्म. (मृत्यू: 13 फेब्रुवारी 2012)
  • 1950 : ‘मिथुन चक्रवर्ती’ – भारतीय अभिनेते यांचा जन्म.
  • 1992 : ‘शीना बजाज’ – भारतीय अभिनेत्री यांचा जन्म.
  • 1994 : ‘आर्या आंबेकर’ – मराठी पार्श्वगायिका आणि अभिनेत्री यांचा जन्म.
16 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1869 : ‘चार्ल्स स्टर्ट’ – भारतीय-इंग्रजी वनस्पतीशास्त्रज्ञ व संशोधक यांचे निधन. (जन्म: 28 एप्रिल 1795)
  • 1925 : ‘चित्तरंजन दास’ – बंगालमधील विख्यात कायदेपंडित आणि स्वातंत्र्यसेनानी देशबंधू यांचे निधन.
  • 1930 : ‘एल्मर अॅम्ब्रोज स्पीरी’ – गायरो होकायंत्र चे सहसंशोधक यांचे निधन.
  • 1944 : ‘आचार्य प्रफुल्लचंद्र रे’ – भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन.
  • 1971 : ‘जॉन रीथ’ – बीबीसी चे सह-संस्थापक यांचे निधन.
  • 1977 : मराठी रंगभूमीवरील गायक-नट श्रीपाद गोविंद नेवरेकर यांचे निधन.
  • 1995 : ‘शुद्धमती माई मंगेशकर’ – दीनानाथ मंगेशकर यांच्या पत्नी यांचे निधन.
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Web Title: Dinvishesh adam smith birth anniversary 16 june history marathi

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:59 AM

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