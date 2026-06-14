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Dinvishesh : प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे राजकारणी राज ठाकरे यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १४ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:04 AM IST
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सारांश

Raj Thackeray birthday : आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपल्या प्रभावी वक्तृत्वशैली, ठाम भूमिका, मराठी भाषा व संस्कृतीसाठी, विविध प्रश्नांवर स्पष्ट मत मांडून राज्याच्या राजकारणात एक वेळ छाप निर्माण केली आहे.

Dinvishesh

Dinvishesh : प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे राजकारणी राज ठाकरे यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १४ जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Raj Thackeray birthday : आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनेस) पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे. १४ जून १९६८ मध्ये मुंबईत त्यांचा जन्म झाला होता. आपल्या प्रभावी भाषणशैली, व्यंगचित्रकार म्हणून असलेली ओळख आणि महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका मांडणारे नेते म्हणून राज ठाकरेंना ओळखले जाते. १ मार्च २००६ रोजी त्यांनी मनसेची स्थापना केली आणि राज्याच्या राजकारणात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. मराठी भाषा, संस्कृती आणि स्थानिकांच्या मुद्द्यांवर ते सतत आवाज उठवतात. दरवर्षी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तर हजारो कार्यकर्ते त्यांना भेटायला येतात. पण त्यांनी नेहमीच मुंबईत गर्दी न करता, सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचे, होर्डिंग्ज ऐवजी वृक्षारोपण व समाजोपयोगी कामे करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे.

14 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1158 : म्युनिक शहराची स्थापना इसार नदीच्या काठावर झाली.
  • 1704 : मुघलांच्या कैदेत असलेल्या संभाजीराजे यांच्या मुलाचे औरंगजेबाने लग्न लावून दिले.
  • 1777 : अमेरिकेने तारे आणि पट्टे असलेला ध्वज स्वीकारला.
  • 1789 : कॉर्नपासून बनवलेली पहिली व्हिस्की. तिचे नाव बोर्बन असे होते.
  • 1896 : महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी अनाथ बालिकाश्रम ही संस्था स्थापन केली.
  • 1907 : नॉर्वेमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
  • 1926 : ब्राझील लीग ऑफ नेशन्समधून बाहेर पडले.
  • 1938 : सुपरमॅन चित्रपटाची कथा प्रथम प्रकाशित.
  • 1940 : दुसरे महायुद्ध – मित्र राष्ट्रांनी पॅरिस जर्मनीच्या स्वाधीन केले.
  • 1945 : भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी वेव्हेल योजना जाहीर करण्यात आली.
  • 1952 : अमेरिकेची पहिली अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी, यू.एस. ने नॉटिलस बांधण्यास सुरुवात केली.
  • 1962 : पॅरिसमध्ये युरोपियन स्पेस एजन्सीची स्थापना झाली.
  • 1967 : मरीनर स्पेसक्राफ्ट व्हीनसवर प्रक्षेपित.
  • 1967 : चीनने पहिल्या हायड्रोजन बॉम्बची चाचणी केली.
  • 1972 : डी.डी.टी. या कीटकनाशकाच्या वापरावर अमेरिकेत बंदी घालण्यात आली.
  • 1972 : जपान एअरलाइन्सचे फ्लाइट 471 नवी दिल्ली, भारतातील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जवळ येताना क्रॅश झाले, त्यात विमानातील 87 पैकी 82 लोक आणि जमिनीवर आणखी चार लोक ठार झाले.
  • 1999 : दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले श्वेतवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष नोबेल पारितोषिक विजेते नेल्सन मंडेला यांचा कायर्काळ संपला.
  • 2001 : ए.सी. किंवा डी.सी. यापैकी कोणत्याही विद्युतप्रवाहावर चालणार्‍या उपनगरी गाडीचा शुभारंभ पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक वासुदेव गुप्ता यांच्या हस्ते झाले.
Dinvishesh : मराठी साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व पु. ल. देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जूनचा इतिहास

14 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1444 : ‘निळकंथा सोमायाजी’ – भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ यांचा जन्म.
  • 1736 : ‘चार्ल्स कुलोम’ – फ्रेन्च भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 ऑगस्ट 1806)
  • 1864 : ‘अलॉइस अल्झायमर’ – जर्मन मेंदुविकारतज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 डिसेंबर 1915)
  • 1868 : ‘कार्ल लॅन्ड्स्टायनर’ – नोबेल पारितोषिक विजेते ऑस्ट्रियन जीवशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 जून 1943)
  • 1899 : ‘ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह’ – महावीर चक्र सन्मानित माजी भारतीय सैन्य अधिकारी यांचा जन्म.
  • 1969 : ‘स्टेफी ग्राफ’ – प्रसिद्ध जर्मन टेनिस खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1916 : ‘दिवान प्रेम चंद’ – माजी भारतीय लष्कर प्रमुख अधिकारी यांचा जन्म.
  • 1922 : ‘के. आसिफ’ – हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथा लेखक यांचा जन्म.
  • 1946 : ‘डॉनल्ड ट्रम्प’ – अमेरिकेचे 45वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1955 : ‘किरण अनुपम खेर’ – सुप्रसिद्ध भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म.
  • 1967 : ‘कुमार मंगलम बिर्ला’ – प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपती आणि आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1968 : ‘राज ठाकरे’ – प्रसिद्ध भारतीय महाराष्ट्रीयन राजकारणी तसचं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक, अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1969 : ‘स्टेफनी मारिया’ – प्रसिद्ध जर्मन माजी टेनिसपटू यांचा जन्म.
14 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1825 : ‘पिअर चार्ल्स एल्फांट’ – वॉशिंग्टन शहराचे रचनाकार फ्रेन्च अमेरिकन वास्तुविशारद आणि स्थापत्य अभियंता यांचे निधन. (जन्म: 9 ऑगस्ट 1754)
  • 1916 : ‘गोविंद बल्लाळ देवल’ – मराठी नाटककार नाट्यदिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म: 13 नोव्हेंबर 1855)
  • 1920 : ‘मॅक्स वेबर’ जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 21 एप्रिल 1864)
  • 1946 : ‘जॉन लोगी बेअर्ड’ – ब्रिटिश शास्त्रज्ञ, आद्य दूरचित्रवाणी संशोधक यांचे निधन. (जन्म: 13 ऑगस्ट 1888)
  • 1989 : ‘सुहासिनी मुळगावकर’ – मराठी अभिनेत्री संस्कृत पंडित यांचे निधन.
  • 2007 : ‘कुर्त वाल्ढहाईम’ – संयुक्त राष्ट्रांचे चौथे सरचिटणीस यांचे निधन. (जन्म: 21 डिसेंबर 1918)
  • 2010 : ‘मनोहर माळगावकर’ – इंग्रजी लेखक यांचे निधन. (जन्म: 12 जुलै 1913)
  • 2020 : ‘सुशांत सिंग राजपुत’ – बॉलीवूड अभिनेता यांच निधन.
Dinvishesh : भारतीय स्वातंत्र सेनानी पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ११ जूनचा इतिहास

Web Title: Raj thackeray birthday 14th june history marathi dinvishesh

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:04 AM

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