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Dinvishesh : पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानित जेष्ठ भारतीय समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १५ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:50 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज १५ जून भारतातील प्रसिद्ध समाजसेवक आणि भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांच्यावर स्वामी विवेकानंद यांचा सखोल प्रभाव असून त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजसेवेसाठी वाहिले आहे.

Dinvishesh

Dinvishesh : पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानित जेष्ठ भारतीय समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १५ जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

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विस्तार

Dinvishesh : किसन बाबुराव हजारे उर्फ अण्णा हजारे म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्रातील जेष्ट समाजसेवल आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलक आहेत. १५ जून १९३७ मध्ये अहमदनग येथील भिंगार येथे त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी महाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धी गावाचा विकास केला असून आज हे गाव एक आदर्श गाव म्हणून ओळखले जाते. पाणी संवर्धन, वृक्षलागवड, ग्रामविकास आणि शिक्षणासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. २०११ मध्ये त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात जनलोकपाल विधेयकासाठी आंदोलन केले होते. ते आपले साधे जीवन, प्रामाणिकपण आणि समाजसेवांमुळए अनेकांचे प्रेरणास्थान आहेत.

15 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1667 : वैद्यकीय इतिहासात प्रथमच, जॉन बॅप्टिस्ट डेनिस या डॉक्टरने 15 वर्षांच्या फ्रेंच मुलाच्या शरीरात कोकरूचे रक्त टोचले.
  • 1762 : ऑस्ट्रिया देशांत कागदी नोटाचे चलन सुरु करण्यात आले.
  • 1844 : चार्ल्स गुडइयरने रबरच्या व्हल्कनीकरणाचे पेटंट घेतले.
  • 1869 : महाराष्ट्रातील पहिला विधवा विवाह साजरा झाला.
  • 1908 : कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज सुरू झाले.
  • 1919 : कॅप्टन जॉन अल्कॉक, लेफ्टनंट आर्थर ब्राउन यांनी अटलांटिक महासागर ओलांडून पहिले उड्डाण केले.
  • 1970 : बा. पां. आपटे पुणे विद्यापीठाचे आठवे कुलगुरू झाले.
  • 1977 : स्पेनमध्ये 40 वर्षांनी मुक्त निवडणुका झाल्या.
  • 1993 : संपूर्ण देशी बनावटीच्या सहा ‘अर्जुन’ रणगाड्यांची पहिली तुकडी लष्कराकडे सुपूर्द करण्यात आली.
  • 1994 : इस्रायल आणि व्हॅटिकन सिटी यांच्यात पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले.
  • 1997 : सर्वोच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र गुन्ह्यातील आरोपी फरार असल्यास, त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र नसतानाही न्यायाधीश अटक वॉरंट जारी करू शकतात, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
  • 2001 : ग्रँडमास्टर विजयालक्ष्मी सुब्रह्मण्यम यांनी राष्ट्रीय ‘अ’ बुद्धिबळ स्पर्धा विक्रमी पाचव्यांदा जिंकली.
  • 2007 : जागतिक पवन दिवस वार्षिक कार्यक्रमाची सुरुवात, युरोपियन विंड एनर्जी असोसिएशन द्वारे पवन ऊर्जेच्या स्वच्छ, नूतनीकरणीय स्त्रोताला प्रोत्साहन देण्यासाठी केली गेली.
  • 2008 : लेहमन ब्रदर्स या वित्तसंस्थेने दिवाळखोरी जाहीर केली.
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15 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1878 : ‘गोल्फर मार्गारेट अॅबॉट’ – भारतीय-अमेरिकन यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 जून 1955)
  • 1898 : ‘गजानन श्रीपत’ तथा ‘अण्णासाहेब खेर’ – पुणे विद्यार्थी गृहाचे एक संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 ऑगस्ट 1986)
  • 1907 : ‘ना. ग. गोरे’ – स्वातंत्र्यसैनिक, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेते आणि समाजवादी विचारवंत यांचा जन्म.
  • 1917 : ‘सज्जाद हुसेन’ – संगीतकार मेंडोलीनवादक यांचा जन्म.
  • 1923 : ‘केशवजगन्नाथ पुरोहित’ ऊर्फ ‘शांताराम’ – साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1927 : ‘इब्न-ए-इनशा’ – भारतीय-पाकिस्तानी कवी आणि लेखक यांचा जन्म.
  • 1928 : ‘शंकर वैद्य’ – साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1929 : ‘सुरैय्या जमाल शेख’ – गायिका व अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 जानेवारी 2004)
  • 1932 : ‘झिया फरिदुद्दीन डागर’ – धृपद गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 मे 2013)
  • 1933 : ‘सरोजिनी वैद्य’ – लेखिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 ऑगस्ट 2007)
  • 1937 : ‘अण्णा हजारे’ – समाजसेवक यांचा जन्म.
  • 1947 : ‘प्रेमानंद गज्वी’ – साहित्यिक आणि नाटककार यांचा जन्म.
  • 1950 : ‘लक्ष्मी मित्तल’ – भारतीय-इंग्रजी व्यापारी यांचा जन्म.
15 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1534 : योगी चैतन्य महाप्रभू यांचे निधन. (जन्म: 18 फेब्रुवारी 1486)
  • 1931 : ‘अच्युत बळवंत कोल्हटकर’ – अर्वाचीन मराठीतील सुलभ लेखन शैलीचे प्रवर्तक, संदेशकार यांचे निधन.
  • 1979 : ‘सूर्यकांत रामचंद्र खांडेकर’ – कवी गीतकार यांचे निधन. (जन्म: 2 एप्रिल 1926)
  • 1983 : ‘श्रीरंगम श्रीनिवास’ – साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते तेलुगू कवी गीतकार यांचे निधन. (जन्म: 30 एप्रिल 1910)
Dinvishesh : मराठी साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व पु. ल. देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जूनचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh padma bhushan awardee social activist anna hazare birthday 15 june history

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Published On: Jun 15, 2026 | 08:50 AM

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