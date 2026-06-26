Anti Drug Day: ड्रग्जच्या विळख्यातून तरुण पिढीला वाचवा; वाचा 26 जूनला का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिन’?

International Day Against Drug Abuse 26 June 2026 : आजच्या आधुनिक युगात जागतिक पातळीवर अनेक गंभीर समस्या आ वासून उभ्या आहेत, त्यापैकीच एक अत्यंत भयंकर आणि जीवघेणी समस्या म्हणजे अमली पदार्थांचा (Drugs) वाढता गैरवापर आणि त्याची अवैध तस्करी. या समस्येने आज जगातील कोट्यवधी कुटुंबांना उद्ध्वस्त केले आहे. याच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि या काळ्या धंद्याला आळा घालण्यासाठी दरवर्षी २६ जून रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ गैरवापर आणि अवैध तस्करी विरोधी दिन’ (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) पाळला जातो. हा दिवस केवळ एक औपचारिकता नसून, अमली पदार्थमुक्त निरोगी समाजाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे जागतिक पाऊल आहे.
या दिवसाची सुरुवात कशी झाली, याचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला समजेल की हा लढा किती जुना आहे. जागतिक स्तरावर ड्रग्जच्या वाढत्या धोक्याची दखल घेत, संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) महासभेने ७ डिसेंबर १९८७ रोजी एक ठराव मंजूर केला. त्यानुसार दरवर्षी २६ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित करण्यात आले. या मोहिमेचा मूळ उद्देश देशादेशांमधील सहकार्य वाढवणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे आणि अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या नागरिकांना पुन्हा सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी मदत करणे हा आहे.
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अमली पदार्थांचे सेवन करणे किंवा त्याच्या आहारी जाणे ही केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित समस्या नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती अंमली पदार्थांच्या आहारी जाते, तेव्हा तिचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य तर पूर्णपणे संपतेच, पण त्यासोबतच त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. आजकालच्या तरुण पिढीमध्ये, विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये अंमली पदार्थांचे वाढते व्यसन ही अत्यंत चिंतेची बाब बनली आहे. फॅशन, मानसिक तणाव किंवा मित्रांच्या दबावाखाली येऊन अनेक तरुण या दलदलीत अडकत चालले आहेत, ज्यामुळे देशाचे भविष्य धोक्यात आले आहे. अंमली पदार्थांचे नेटवर्क गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेले असल्याने ते देशाच्या सुरक्षेला आणि प्रगतीलाही सुरुंग लावत आहे.
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या गंभीर समस्येविरुद्ध लढा देण्यासाठी २६ जून रोजी जगभरात आणि आपल्या देशातही विविध व्यापक मोहिमा राबवल्या जातात. शाळा, महाविद्यालये, शासकीय संस्था आणि सामाजिक संघटनांच्या वतीने भव्य रॅली, जनजागृती कार्यशाळा, पथनाट्य आणि माहितीपर व्याख्यानांचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना, विशेषतः पालकांना आपल्या मुलांच्या बदलत्या सवयींवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले जाते. तसेच, जे लोक आधीच या व्यसनाच्या विळख्यात अडकले आहेत, त्यांना कोणताही सामाजिक कलंक न लावता व्यसनमुक्ती केंद्रांच्या (De-addiction Centers) माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
हा विशेष दिवस आपल्याला एक अत्यंत मोलाचा आणि सकारात्मक संदेश देतो, तो म्हणजे—’अमली पदार्थ सोडा, जीवनाचा स्वीकार करा.’ जीवन हे निसर्गाने दिलेली एक सुंदर भेट आहे, ती कोणत्याही कृत्रिम नशेच्या आहारी जाऊन वाया घालवू नका. हा दिवस आपल्याला केवळ ड्रग्जविरुद्ध आवाज उठवण्याचीच प्रेरणा देत नाही, तर गरजू लोकांना मदत करण्याची आणि एका सुरक्षित, निरोगी व अमली पदार्थमुक्त समाजाच्या दिशेने खंबीरपणे पाऊल टाकण्याची ऊर्जा देतो. जर आपण सर्वांनी मिळून जागरूक नागरिक म्हणून काम केले, तरच आपण आपल्या देशाला आणि भावी पिढीला या भयानक विळख्यातून सुरक्षित ठेवू शकू.