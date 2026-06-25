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Mossad : ‘पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीरला संपवणार होती इस्रायली मोसाद…’ ब्राझीलच्या पत्रकाराचा स्फोटक खुलासा

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

ब्राझिलियन पत्रकाराचा दावा एका पाकिस्तानी पत्रकाराने फेटाळून लावला. पाकिस्तान इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करत आहे. या प्राथमिक कराराला सामंजस्य करार (एमओयू) मानले जाते.

mossad assassination plot pakistan army chief asim munir geneva pepe escobar claim

'पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीरला संपवणार होती इस्रायली मोसाद...' ब्राझीलच्या पत्रकाराचा स्फोटक खुलासा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • मोसादचा हत्येचा कट?
  • जिनिव्हा परिषदेतील कट
  • पाकिस्तानी पत्रकाराकडून खंडन

Mossad assassination plot Asim Munir : जागतिक भू-राजकारणातून (Geopolitics) एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक बातमी समोर येत आहे. इस्रायलची जगातील सर्वात धोकादायक मानली जाणारी गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’ (Mossad) हिने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर आणि त्यांच्या संपूर्ण शिष्टमंडळाच्या हत्येचा कट रचला होता, असा दावा एका प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय पत्रकाराने केला आहे. ब्राझीलचे सुप्रसिद्ध भू-सामरिक तज्ज्ञ आणि पत्रकार पेपे एस्कोबार (Pepe Escobar) यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे संपूर्ण जागतिक राजकारणात आणि लष्करी वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हा कट स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे एका गुप्त शांतता चर्चेदरम्यान घडवून आणण्याची योजना होती, असे एस्कोबार यांनी म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे नुकत्याच झालेल्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक शांतता कराराशी जोडलेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या या गुप्त वाटाघाटींमध्ये पाकिस्तान अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत होता. पाकिस्तान हा इराण आणि अमेरिका या दोन कट्टर शत्रू देशांमध्ये मध्यस्थ (Mediator) म्हणून काम करत होता आणि दोन्ही देशांमध्ये प्राथमिक सामंजस्य करार (MoU) घडवून आणण्यात पाकिस्तानला यश आले होते. मात्र, या शांतता करारामध्ये इस्रायलला पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आले होते. इस्रायली नेत्यांना हा अमेरिका-इराण करार अजिबात मान्य नव्हता. त्यामुळेच हा शांतता करार मोडण्यासाठी आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी हा प्राणघातक कट रचण्यात आल्याचे पत्रकार पेपे एस्कोबार यांचे म्हणणे आहे.

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पाकिस्तानी लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला लागला होता सुगावा

एस्कोबार यांनी आपल्या दाव्यात पुढे म्हटले आहे की, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या थेट आदेशानुसार मोसादने या मोहिमेची आखणी केली होती. जेव्हा जनरल आसिम मुनीर आणि त्यांचे उच्चस्तरीय लष्करी शिष्टमंडळ स्वित्झर्लंडला जाण्यासाठी निघाले होते, नेमक्या त्याच वेळी त्यांच्यावर हल्ला करण्याची तयारी पूर्ण झाली होती. मात्र, पाकिस्तानच्या लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला (Military Intelligence) या कटाची अत्यंत विश्वसनीय आणि अचूक माहिती वेळेत मिळाली. स्वित्झर्लंडमधील उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान हा मोठा हल्ला होऊ शकतो, असा इशारा मिळाल्यामुळे पाकिस्तानी यंत्रणा सतर्क झाल्या आणि त्यांनी तात्काळ पावले उचलत हा कट उधळवून लावला.

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दुसरीकडे, एका आघाडीच्या पाकिस्तानी पत्रकाराने ब्राझिलियन पत्रकाराचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. पाकिस्तानी पत्रकाराच्या मते, अशा प्रकारचा कोणताही हत्येचा कट रचला गेला नव्हता, ही केवळ एक अफवा असू शकते. मात्र, पाकिस्तानने इराण आणि अमेरिका यांच्यातील मध्यस्थी अतिशय यशस्वीपणे हाताळली यावर त्यांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे. हा करार जागतिक शांततेसाठी महत्त्वाचा असतानाच, दुसरीकडे लेबनॉनवरील इस्रायली लष्करी हल्ल्यांमुळे हा संपूर्ण शांतता करार धोक्यात येण्याचा मोठा धोका आता निर्माण झाला आहे. इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, इराण-समर्थित हिजबुल्लाहचा धोका संपेपर्यंत ते लेबनॉनमधील आपल्या लष्करी कारवाया थांबवणार नाहीत. त्यामुळे पश्चिम आशियातील हा तणाव कोणत्याही क्षणी पुन्हा चिघळू शकतो.

Web Title: Mossad assassination plot pakistan army chief asim munir geneva pepe escobar claim

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:00 PM

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