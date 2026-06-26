शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

Stop Torture : संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेला 'छळाच्या बळींच्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय दिवस' दरवर्षी २६ जून रोजी साजरा केला जातो. जगभरातील छळ आणि अमानवीय वागणुकीच्या बळींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागरूकता निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे.

international day in support of victims of torture 26 june un convention history human rights

Support Torture Victims: २६ जून रोजी का साजरा केला जातो 'छळाच्या बळींच्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय दिवस'? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जागतिक मानवाधिकार दिवस
  • ऐतिहासिक महत्त्व
  • पुनर्वसन आणि न्याय

International Day in Support of Victims of Torture 2026 : मानवी सभ्यता कितीही प्रगत झाली असली, तरी जगाच्या पाठीवर आजही अनेक ठिकाणी छळ आणि अमानवीय वागणुकीच्या घटना घडताना दिसतात. कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणारी शारीरिक किंवा मानसिक यातना ही केवळ त्याच्या शरीरालाच नव्हे, तर त्याच्या मनाला आणि आत्म्यालाही खोलवर मानसिक आघात (Mental Trauma) पोहोचवते. याच गंभीर समस्येकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि छळाला बळी पडलेल्या निष्पाप लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी दरवर्षी २६ जून रोजी जगभरात ‘छळाच्या बळींच्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय दिवस’ (International Day in Support of Victims of Torture) पाळला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि आदराने जगण्याचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.

या जागतिक दिनामागे एक अत्यंत महत्त्वाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. २६ जून १९८७ रोजी ‘छळाविरुद्ध आणि इतर क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षेविरुद्धचा संयुक्त राष्ट्रांचा करार’ (UNCAT) अधिकृतपणे अंमलात आला होता. या कराराचा मुख्य हेतू जगभरातून कोणत्याही प्रकारच्या छळवणुकीचे समूळ उच्चाटन करणे हा होता. त्यानंतर, १९९७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UN General Assembly) अधिकृत ठराव मंजूर करून दरवर्षी २६ जून हा दिवस छळ सहन केलेल्या पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी समर्पित केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

शारीरिक आणि मानसिक आघातातून पुनर्वसनाची गरज

तज्ञांच्या मते, छळाचे स्वरूप केवळ शारीरिक जखमांपुरते मर्यादित नसते. एखाद्या व्यक्तीवर जेव्हा अनन्वित अत्याचार किंवा अन्याय केला जातो, तेव्हा त्याचा त्याच्या मानसिक आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. अनेक पीडित व्यक्तींना ‘पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर’ (PTSD), नैराश्य आणि तीव्र भीतीचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीमधून त्यांना बाहेर काढणे ही केवळ त्यांच्या कुटुंबाचीच नाही, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असते. छळाच्या बळींना केवळ सहानुभूती नको असते, तर त्यांना हक्काची कायदेशीर मदत, वैद्यकीय उपचार आणि समाजात मानाचे स्थान मिळणे गरजेचे असते.

याच उद्देशाने २६ जून रोजी जगभरातील विविध देशांमध्ये अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबवले जातात. मानवाधिकार संघटना, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि कायदेशीर सल्लागार या दिवशी एकत्र येतात. विविध शहरांमध्ये परिसंवाद, कायदेशीर मदत शिबिरे, चर्चासत्रे आणि मानवाधिकार मोहिमांचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव करून दिली जाते आणि कायद्याचे रक्षण कसे करावे, याचे मार्गदर्शन केले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Nuclear: ‘अण्वस्त्रेच जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवू शकतात!’ रशियाचे खळबळजनक विधान; ‘न्यू स्टार्ट’ करार संपल्याने तणाव

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि जागतिक एकता

हा आंतरराष्ट्रीय दिवस आपल्याला एक अतिशय स्पष्ट आणि कठोर संदेश देतो  कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही देशात किंवा कोणत्याही कारणासाठी मानवी छळ हा पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. युद्ध, अंतर्गत सुरक्षा किंवा आणीबाणी यांसारख्या कठीण परिस्थितीतही कोणावरही अमानुष अत्याचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. २६ जून हा केवळ एक विशेष दिवस नाही, तर ती एक जागतिक चळवळ आहे, जी पीडितांना असा विश्वास देते की ते या लढ्यात एकटे नाहीत. जेव्हा संपूर्ण जग या अमानवीय कृत्याविरुद्ध एकत्र उभे राहते, तेव्हाच एका खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि संवेदनशील समाजाची निर्मिती होऊ शकते.

Web Title: International day in support of victims of torture 26 june un convention history human rights

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Anti Drug Day: ड्रग्जच्या विळख्यातून तरुण पिढीला वाचवा; वाचा 26 जूनला का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिन’?
1

Anti Drug Day: ड्रग्जच्या विळख्यातून तरुण पिढीला वाचवा; वाचा 26 जूनला का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिन’?

Color TV Day 2026: जेव्हा जगाला मिळाले रंगांचे पंख; जाणून घ्या 25 जूनच्या ‘कलर टीव्ही डे’ चा इतिहास आणि भारतातील सुवर्णकाळ
2

Color TV Day 2026: जेव्हा जगाला मिळाले रंगांचे पंख; जाणून घ्या 25 जूनच्या ‘कलर टीव्ही डे’ चा इतिहास आणि भारतातील सुवर्णकाळ

Day Of The Seafarers: समुद्राच्या लाटांशी झुंजत जगाची भूक भागवणारे पडद्यामागील हिरो; का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’?
3

Day Of The Seafarers: समुद्राच्या लाटांशी झुंजत जगाची भूक भागवणारे पडद्यामागील हिरो; का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’?

International Fairy Day 2026: वय विसरा, कल्पनेत रमा! ‘आंतरराष्ट्रीय परी दिन’ का देतोय मोठ्यांनाही बालपणात जाण्याची सुवर्णसंधी?
4

International Fairy Day 2026: वय विसरा, कल्पनेत रमा! ‘आंतरराष्ट्रीय परी दिन’ का देतोय मोठ्यांनाही बालपणात जाण्याची सुवर्णसंधी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Jun 26, 2026 | 10:30 AM
‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Jun 26, 2026 | 10:26 AM
‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

Jun 26, 2026 | 10:19 AM
Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Jun 26, 2026 | 10:10 AM
नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज… ‘या’ दिवशी सुरू होणार विक्री

नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज… ‘या’ दिवशी सुरू होणार विक्री

Jun 26, 2026 | 10:05 AM
‘राजाजी के दिलवा टूट जाई’ भोजपूरी गाण्यावर रिक्षाचालकांनी धरला ठेका, मुंबईच्या रस्त्यावर केला मजेदार डान्स; Video Viral

‘राजाजी के दिलवा टूट जाई’ भोजपूरी गाण्यावर रिक्षाचालकांनी धरला ठेका, मुंबईच्या रस्त्यावर केला मजेदार डान्स; Video Viral

Jun 26, 2026 | 10:00 AM
Venezuela Earthquake :व्हेनेझुएलात मृत्यचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर

Venezuela Earthquake :व्हेनेझुएलात मृत्यचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर

Jun 26, 2026 | 09:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा