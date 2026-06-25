गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Nuclear Weapon Statement Third World War New Start Treaty Ends Putin Trump

Russia Nuclear: ‘अण्वस्त्रेच जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवू शकतात!’ रशियाचे खळबळजनक विधान; ‘न्यू स्टार्ट’ करार संपल्याने तणाव

Updated On: Jun 25, 2026 | 11:46 AM IST
जाहिरात
सारांश

Russia On Nuclear Weapon: युक्रेनविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने अणुशस्त्रांसंदर्भात एक मोठे निवेदन जारी केले आहे. क्रेमलिनच्या मते, जागतिक युद्धापासून जगाला वाचवण्याचे अणुशस्त्रे हे एकमेव साधन आहे.

russia nuclear weapon statement third world war new start treaty ends putin trump

'अण्वस्त्रेच जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवू शकतात!' रशियाच्या विधानाने जगात खळबळ; ट्रम्प यांच्या भूमिकेकडे लक्ष ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रशियाचा अण्वस्त्रांबाबत मोठा दावा
  • न्यू स्टार्ट (New START) कराराचा अंत
  • ट्रम्प आणि नवीन कराराचा तिढा

Russia statement on nuclear weapons 2026 : युक्रेनविरुद्ध गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाने (Russia) अण्वस्त्रांच्या संदर्भात एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठे विधान केले आहे. रशियाची राजधानी क्रेमलिनच्या मते, आजच्या घडीला जगाला तिसऱ्या महायुद्धासारख्या विनाशकारी संकटापासून वाचवण्याचे अणुशस्त्रे हेच एकमेव साधन उरले आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांमध्ये अण्वस्त्रे गोळा करण्याची स्पर्धा लागलेली असतानाच, रशियाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि संरक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी अधिकृत वक्तव्य जारी करताना सांगितले की, सध्या जागतिक सुरक्षा व्यवस्था सातत्याने कमकुवत होत चालली आहे. जुने नियम आणि आंतरराष्ट्रीय करार आता प्रभावी राहिलेले नाहीत. आजचे कटू वास्तव हेच आहे की, अण्वस्त्र प्रतिबंधाव्यतिरिक्त (Nuclear Deterrence) जगाकडे स्वतःच्या सुरक्षेचा कोणताही मजबूत किंवा ठोस पर्याय शिल्लक नाही. पेस्कोव्ह यांनी पुढे एक महत्त्वाचा इशाराही दिला की, भविष्यात नवीन तंत्रज्ञानामुळे अशी पारंपारिक शस्त्रे विकसित होऊ शकतात, ज्यांची विनाशकारी क्षमता अण्वस्त्रांच्या बरोबरीची असेल. त्यामुळे अशा काळात अण्वस्त्रांचे महत्त्व आणखी वाढते.

पुतिन यांचे इशारे आणि पाश्चात्य देशांचा आक्षेप

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेन युद्धादरम्यान अनेक वेळा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अण्वस्त्रांचा उल्लेख केला आहे. पुतिन यांच्या या भूमिकेवर अमेरिका, नाटो (NATO) आणि युरोपीय देशांनी वारंवार तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पाश्चात्य देशांचा आरोप आहे की, रशिया युक्रेन युद्धातील आपले अपयश लपवण्यासाठी आणि जगावर दबाव आणण्यासाठी अण्वस्त्रांचा धाक दाखवत आहे. मात्र, रशिया आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, जागतिक समतोल राखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

दुसरीकडे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या अण्वस्त्रांच्या साठ्याबद्दल आणि इराणच्या संभाव्य अणुकार्यक्रमाबद्दल सातत्याने चिंता व्यक्त करत आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, चीनला रोखण्यासाठी एका नवीन आंतरराष्ट्रीय अणु कराराची गरज आहे ज्यामध्ये चीनचा समावेश असेल. परंतु, चीनने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव जाहीरपणे फेटाळून लावला आहे. या वादात रशियाने नवीन खेळी खेळत असे म्हटले आहे की, जर नवीन करारामध्ये चीनचा समावेश केला जाणार असेल, तर ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या अमेरिकेच्या अण्वस्त्र सज्ज मित्र राष्ट्रांनाही या करारात भागीदार करून घ्यावे लागेल.

credit – social media and Twitter

‘न्यू… स्टार्ट’ कराराचा अंत आणि वाढती चिंता

जगातील अण्वस्त्रांचा धोका अचानक एवढा का वाढला, यामागे एक मोठे कारण आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारी महिन्यात रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शेवटचा आणि सर्वात मोठा अणु करार, ज्याला ‘न्यू स्टार्ट’ (New START – Strategic Arms Reduction Treaty) म्हटले जाते, तो अधिकृतपणे संपला आहे. २०१० मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या या ऐतिहासिक करारानुसार, रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना प्रत्येकी १,५५० पेक्षा जास्त तैनात अणुबॉम्ब न ठेवण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती. शीतयुद्धानंतरच्या काळातील हा सर्वात महत्त्वपूर्ण करार मानला जात होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

दोन्ही देशांनी बऱ्याच काळापासून एकमेकांवर या कराराचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले होते आणि अखेर हा करार संपुष्टात आला. आता, गेल्या अनेक दशकांमध्ये पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात अण्वस्त्रांच्या तैनातीवर किंवा त्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालणारा कोणताही सक्रिय आंतरराष्ट्रीय करार अस्तित्वात नाही. यामुळे दोन्ही देश आपले अण्वस्त्र साठे वाढवण्यासाठी मोकळे झाले असून, जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट अधिक गडद झाले आहे.

Web Title: Russia nuclear weapon statement third world war new start treaty ends putin trump

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 11:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gaza War Deaths : ड्रोन, स्नायपर आणि बॉम्ब…. गाझातील मुलांसाबोत नेमकं काय घडलं?
1

Gaza War Deaths : ड्रोन, स्नायपर आणि बॉम्ब…. गाझातील मुलांसाबोत नेमकं काय घडलं?

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर
2

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी
3

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले
4

Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Russia Nuclear: ‘अण्वस्त्रेच जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवू शकतात!’ रशियाचे खळबळजनक विधान; ‘न्यू स्टार्ट’ करार संपल्याने तणाव

Russia Nuclear: ‘अण्वस्त्रेच जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवू शकतात!’ रशियाचे खळबळजनक विधान; ‘न्यू स्टार्ट’ करार संपल्याने तणाव

Jun 25, 2026 | 11:46 AM
Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट; ‘या’ तारखेपर्यंत बाधित सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट; ‘या’ तारखेपर्यंत बाधित सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार

Jun 25, 2026 | 11:43 AM
नागपूरला मिळणार अत्याधुनिक विमानतळ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा

नागपूरला मिळणार अत्याधुनिक विमानतळ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Jun 25, 2026 | 11:33 AM
Citizenship Rules: परदेशात नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या अमेरिका आणि इतर देशांमधील नियम!

Citizenship Rules: परदेशात नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या अमेरिका आणि इतर देशांमधील नियम!

Jun 25, 2026 | 11:31 AM
Dattatreya Paduka: दत्तसंप्रदायातील पादुकांचे महत्त्व काय? जाणून घ्या श्रद्धा आणि परंपरा

Dattatreya Paduka: दत्तसंप्रदायातील पादुकांचे महत्त्व काय? जाणून घ्या श्रद्धा आणि परंपरा

Jun 25, 2026 | 11:30 AM
मान्सूनसाठी मुंबई मेट्रो प्रशासन सज्ज! सर्व मार्गांवर अतिरिक्त मेट्रो गाड्यांची व्यवस्था; उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी व्यापक तयारी

मान्सूनसाठी मुंबई मेट्रो प्रशासन सज्ज! सर्व मार्गांवर अतिरिक्त मेट्रो गाड्यांची व्यवस्था; उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी व्यापक तयारी

Jun 25, 2026 | 11:30 AM
Petrol – Diesel Price: भारतात पेट्रोल – डिझेल होणार स्वस्त? $70 ने कोसळला Crude Oil चा दर, 4 महिन्यातील सर्वात नीचतम स्तर

Petrol – Diesel Price: भारतात पेट्रोल – डिझेल होणार स्वस्त? $70 ने कोसळला Crude Oil चा दर, 4 महिन्यातील सर्वात नीचतम स्तर

Jun 25, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा