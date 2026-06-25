Russia statement on nuclear weapons 2026 : युक्रेनविरुद्ध गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाने (Russia) अण्वस्त्रांच्या संदर्भात एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठे विधान केले आहे. रशियाची राजधानी क्रेमलिनच्या मते, आजच्या घडीला जगाला तिसऱ्या महायुद्धासारख्या विनाशकारी संकटापासून वाचवण्याचे अणुशस्त्रे हेच एकमेव साधन उरले आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांमध्ये अण्वस्त्रे गोळा करण्याची स्पर्धा लागलेली असतानाच, रशियाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि संरक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी अधिकृत वक्तव्य जारी करताना सांगितले की, सध्या जागतिक सुरक्षा व्यवस्था सातत्याने कमकुवत होत चालली आहे. जुने नियम आणि आंतरराष्ट्रीय करार आता प्रभावी राहिलेले नाहीत. आजचे कटू वास्तव हेच आहे की, अण्वस्त्र प्रतिबंधाव्यतिरिक्त (Nuclear Deterrence) जगाकडे स्वतःच्या सुरक्षेचा कोणताही मजबूत किंवा ठोस पर्याय शिल्लक नाही. पेस्कोव्ह यांनी पुढे एक महत्त्वाचा इशाराही दिला की, भविष्यात नवीन तंत्रज्ञानामुळे अशी पारंपारिक शस्त्रे विकसित होऊ शकतात, ज्यांची विनाशकारी क्षमता अण्वस्त्रांच्या बरोबरीची असेल. त्यामुळे अशा काळात अण्वस्त्रांचे महत्त्व आणखी वाढते.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेन युद्धादरम्यान अनेक वेळा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अण्वस्त्रांचा उल्लेख केला आहे. पुतिन यांच्या या भूमिकेवर अमेरिका, नाटो (NATO) आणि युरोपीय देशांनी वारंवार तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पाश्चात्य देशांचा आरोप आहे की, रशिया युक्रेन युद्धातील आपले अपयश लपवण्यासाठी आणि जगावर दबाव आणण्यासाठी अण्वस्त्रांचा धाक दाखवत आहे. मात्र, रशिया आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, जागतिक समतोल राखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगत आहे.
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दुसरीकडे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या अण्वस्त्रांच्या साठ्याबद्दल आणि इराणच्या संभाव्य अणुकार्यक्रमाबद्दल सातत्याने चिंता व्यक्त करत आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, चीनला रोखण्यासाठी एका नवीन आंतरराष्ट्रीय अणु कराराची गरज आहे ज्यामध्ये चीनचा समावेश असेल. परंतु, चीनने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव जाहीरपणे फेटाळून लावला आहे. या वादात रशियाने नवीन खेळी खेळत असे म्हटले आहे की, जर नवीन करारामध्ये चीनचा समावेश केला जाणार असेल, तर ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या अमेरिकेच्या अण्वस्त्र सज्ज मित्र राष्ट्रांनाही या करारात भागीदार करून घ्यावे लागेल.
Putin claimed the West continues to “militarize” and prepare for war with Russia but has not yet dared to strike from its own territory. He also said Russia will continue modernizing its nuclear triad and other weapons, supports “equal and indivisible security” and a multipolar… pic.twitter.com/pU1cymRJwg — KyivPost (@KyivPost) June 23, 2026
credit – social media and Twitter
जगातील अण्वस्त्रांचा धोका अचानक एवढा का वाढला, यामागे एक मोठे कारण आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारी महिन्यात रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शेवटचा आणि सर्वात मोठा अणु करार, ज्याला ‘न्यू स्टार्ट’ (New START – Strategic Arms Reduction Treaty) म्हटले जाते, तो अधिकृतपणे संपला आहे. २०१० मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या या ऐतिहासिक करारानुसार, रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना प्रत्येकी १,५५० पेक्षा जास्त तैनात अणुबॉम्ब न ठेवण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती. शीतयुद्धानंतरच्या काळातील हा सर्वात महत्त्वपूर्ण करार मानला जात होता.
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दोन्ही देशांनी बऱ्याच काळापासून एकमेकांवर या कराराचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले होते आणि अखेर हा करार संपुष्टात आला. आता, गेल्या अनेक दशकांमध्ये पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात अण्वस्त्रांच्या तैनातीवर किंवा त्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालणारा कोणताही सक्रिय आंतरराष्ट्रीय करार अस्तित्वात नाही. यामुळे दोन्ही देश आपले अण्वस्त्र साठे वाढवण्यासाठी मोकळे झाले असून, जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट अधिक गडद झाले आहे.