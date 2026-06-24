International Fairy Day 2026: वय विसरा, कल्पनेत रमा! ‘आंतरराष्ट्रीय परी दिन’ का देतोय मोठ्यांनाही बालपणात जाण्याची सुवर्णसंधी?

International Fairy Day purpose and significance : आपल्याला पडणाऱ्या स्वप्नांना जेव्हा कल्पनेचे पंख फुटतात, तेव्हा जन्म होतो एका सुंदर परीचा. बालपणी आजीच्या कुशीत निजून ऐकलेली पांढऱ्याशुभ्र पंखांची, हातात जादूची काडी असणारी आणि एका सेकंदात दुःखाचे सुखात रूपांतर करणारी परी आपल्या प्रत्येकाच्याच मनात कायमची घर करून राहते. याच जादुई विश्वाचा आणि मानवी कल्पकतेचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी २४ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय परी दिन’ (International Fairy Day) साजरा केला जातो. हा दिवस म्हणजे केवळ एक सण नाही, तर तो मानवी मनात दडलेल्या निरागसतेचा आणि जादुई विचारांचा एक मोठा सोहळा आहे.
आजचे जग हे प्रचंड गतिमान आणि तंत्रज्ञानाने वेढलेले आहे. रोजची धावपळ, कामाचा ताण आणि जबाबदाऱ्या यांमुळे आपण इतके यांत्रिक झालो आहोत की, आपल्यातील विचार करण्याची आणि स्वप्न पाहण्याची ताकद कुठेतरी हरवून गेली आहे. अशा काळात हा परी दिन आपल्याला थांबायला शिकवतो आणि आठवण करून देतो की, आपल्या मनात अजूनही एक लहान मूल जिवंत आहे. कल्पनाशक्तीच्या जोरावरच माणूस जगात अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य करू शकतो. म्हणूनच, या दिवसाचा मुख्य उद्देश लहान मुले आणि प्रौढ या दोघांनाही त्यांच्या कल्पनाशक्तीद्वारे नवीन काहीतरी करण्याची, म्हणजेच नवनिर्मितीची (Innovation) आणि आनंदाची प्रेरणा देणे हा आहे.
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या विशेष दिनाचे औचित्य साधून जगभरात विविध स्तरांवर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. प्राथमिक शाळा आणि बालसंगोपन केंद्रांमध्ये मुलांसाठी ‘परी वेशभूषा’ स्पर्धा भरवल्या जातात, जिथे मुले रंगीबेरंगी पंख लावून आणि हातात जादूची काडी घेऊन वावरताना दिसतात. स्थानिक ग्रंथालयांमध्ये परीकथांच्या वाचनाचे विशेष सत्र आयोजित केले जातात, ज्यामुळे मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होते.
केवळ प्रत्यक्ष जगातच नाही, तर आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन मंचांवर आणि सोशल मीडियावरही या दिवसाचा मोठा ट्रेंड पाहायला मिळतो. जगभरातील कलाकार, लेखक आणि विचारवंत या दिवशी कल्पनाशक्ती आणि सकारात्मकतेवर आधारित आपल्या कलाकृती शेअर करतात. हे व्यासपीठ सर्व वयोगटातील लोकांना एकत्र आणून हे पटवून देते की, कल्पनेची कोणतीही सीमा नसते आणि कल्पकता हीच जीवनाला सुंदर बनवते.
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मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास, जादुई विचार आणि परीकथा मानवी मनाला एक प्रकारची मानसिक शांतता आणि सकारात्मकता देतात. जेव्हा आपण एखाद्या चांगल्या गोष्टीची कल्पना करतो, तेव्हा आपल्या शरीरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. बालपणातील तो निरागसपणा आपल्याला कठीण प्रसंगातही खचून न जाता आशेचा किरण दाखवतो. हा दिवस आपल्याला हेच सांगतो की, वय कितीही झाले तरी मनातली आशा आणि जादू कधीही संपू देऊ नका. तुमच्या कल्पनाशक्तीची शक्तीच तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते.