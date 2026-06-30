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IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

Updated On: Jun 30, 2026 | 06:15 PM IST
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सारांश

भारतीय स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा पहिल्यांदाच इंग्लंडच्या भूमीवर टी-२० खेळणार आहे, तर चला जाणून घेऊया इंग्लंडविरुद्ध अभिषेकचा टी-२० रेकॉर्ड काय आहे. सर्वाधिक धावसंख्याही इंग्लंडविरूद्ध

अभिषेक शर्माची इंग्लंडमध्ये लागणार कसोटी (फोटो सौजन्य - Instagram)

अभिषेक शर्माची इंग्लंडमध्ये लागणार कसोटी (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • अभिषेक शर्माचा इंग्लंडविरूद्ध रेकॉर्ड 
  • भारत आणि इंग्लंडचा पहिला सामना रंगणार १ जुलै रोजी 
  • भारताचा इंग्लंड दौरा, अभिषेक पहिल्यांदाच खेळणार इंग्लंडमध्ये 
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका १ जुलैपासून सुरू होईल. या मालिकेत सर्वांचे लक्ष भारतीय संघावर असेल, कारण विश्वविजेता आणि आयसीसीमधील अव्वल क्रमांकाच्या संघाने नुकतीच आयर्लंडविरुद्धची दोन सामन्यांची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावली आहे, ज्यामुळे भारतीय संघाबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी आयर्लंडविरुद्ध खराब कामगिरी केली. 

अभिषेकने पहिल्या सामन्यात ४९ धावा केल्या, पण दुसऱ्या सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला. अभिषेक यावर्षी वारंवार बाद होत आहे, ज्यामुळे भारतीय संघाच्या अडचणी वाढत आहेत. आता इंग्लंड भारतीय संघासमोर एक मोठे आव्हान उभे करत आहे. त्यामुळे, मालिका सुरू होण्यापूर्वी, चला अभिषेक आणि संजूच्या इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय कामगिरीवर एक नजर टाकूया.

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अभिषेक शर्माने इंग्लंडविरुद्ध आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च टी२० आंतरराष्ट्रीय धावसंख्या नोंदवली आहे 

अभिषेक शर्माने मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध अवघ्या ५४ चेंडूंमध्ये १३५ धावांची धडाकेबाज खेळी केली होती. टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात भारतीय फलंदाजाने केलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. त्याने अवघ्या ३७ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले, जे रोहित शर्मानंतर (३५ चेंडू) भारतासाठी दुसरे सर्वात वेगवान टी२० आंतरराष्ट्रीय शतक आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या या पाच सामन्यांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत, २०० पेक्षा जास्त धावा करणारा अभिषेक हा एकमेव फलंदाज होता.

इंग्लंडविरुद्ध अभिषेक शर्माचा टी२० आंतरराष्ट्रीय विक्रम

अभिषेक शर्माने आतापर्यंत इंग्लंडविरुद्ध एकूण सहा टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, सहा डावांमध्ये ४८.०० च्या प्रभावी सरासरीने आणि २१४.९२ च्या स्फोटक स्ट्राइक रेटने २८८ धावा केल्या आहेत. या काळात अभिषेकने एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावले आहे. या डावांमध्ये त्याने एकूण २६ चौकार आणि २२ षटकार मारले आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अभिषेक इंग्लंडविरुद्ध फक्त मायदेशात (भारतात) खेळला आहे. इंग्लंडच्या भूमीवर अभिषेक शर्माचा हा पहिलाच टी२० सामना असेल, त्यामुळे हे आव्हान मोठे असणार आहे.

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अभिषेक शर्माचे खरे आव्हान इंग्लंडमध्ये असेल

अलीकडील आयर्लंड दौऱ्यात अभिषेक शर्माची कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती आणि इंग्लंडमधील खेळपट्ट्या आयर्लंडमधील खेळपट्ट्यांसारख्याच आहेत. आयर्लंड आणि इंग्लंड हे भौगोलिक आणि हवामानाच्या दृष्टीने शेजारी देश असल्याने, दोन्ही देशांतील खेळपट्ट्यांचे स्वरूप आणि खेळण्याच्या परिस्थितीत बरेच साम्य आहे. अभिषेकला तिथे खूप मेहनत करावी लागेल.

Web Title: Abhishek sharma t20i records against england highest score

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Published On: Jun 30, 2026 | 06:14 PM

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