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IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील पराभव विसरून भारतीय संघ आता इंग्लंड दौऱ्याची तयारी करत आहे. या दौऱ्यात भारत आणि इंग्लंड यांच्यात पाच टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळले जातील.

भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याचे संपूर्ण शेड्युल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याचे संपूर्ण शेड्युल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारत आणि इंग्लंड १ जुलैपासून भिडणार 
  • भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याचे पूर्ण शेड्युल 
  • कोणत्या खेळाडूंना खेळवणार 
आयर्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पराभव मागे टाकून, भारतीय संघ आता इंग्लंड दौऱ्याची तयारी करत आहे. या दौऱ्यावर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात पाच टी२० आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळले जातील. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ एका नव्या पर्वाला सुरुवात करेल, तर सर्वांचे लक्ष १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीकडे असेल. जर त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली, तर तो सचिन तेंडुलकरचा ३६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडेल आणि भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू बनेल.

भारतीय संघासाठी आयर्लंडचा दौरा अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. यजमान संघाने दोन सामन्यांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारताला २-० ने पराभूत करून मोठा उलटफेर घडवला. तथापि, भारतीय संघाने आता तो पराभव मागे टाकला आहे आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मोठ्या आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे. या दौऱ्यावर दोन्ही संघांमध्ये पाच टी२० आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळले जातील. भारतीय संघासाठी पुनरागमन करण्याची ही मालिका एक उत्तम संधी असेल.

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या संपूर्ण दौऱ्यात सर्वाधिक चर्चेचा विषय असेल १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी

आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून स्फोटक फलंदाजी करणाऱ्या वैभवने आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. जर त्याला इंग्लंडविरुद्ध पदार्पण करण्याची संधी मिळाली, तर तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरेल. आयपीएलमध्ये २३७ पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने धावा करणाऱ्या या युवा फलंदाजाकडून इंग्लंडच्या वेगवान खेळपट्ट्यांवर चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल.

कधीपासून सुरू होणार मालिका 

टी२० मालिका १ जुलैपासून सुरू होत आहे. पहिला सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाइड मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १०:०० वाजता खेळला जाईल. दुसरा टी२० सामना ४ जुलै रोजी मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. तिसरा सामना ७ जुलै रोजी नॉटिंगहॅममधील ट्रेंट ब्रिज येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १०:०० वाजता खेळला जाईल.

चौथा टी२० सामना ९ जुलै रोजी ब्रिस्टल येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १०:०० वाजता खेळला जाईल. पाचवा आणि अंतिम टी२० सामना ११ जुलै रोजी साउथहॅम्प्टन येथील युटिलिटा बाऊलवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता खेळला जाईल. आयर्लंडमधील पराभवानंतर भारतीय संघ किती जोरदार पुनरागमन करू शकतो, हे या मालिकेतून दिसून येईल. टी२० मालिकेनंतर, दोन्ही संघ तीन एकदिवसीय सामनेही खेळतील. पहिला एकदिवसीय सामना १६ जुलै रोजी, दुसरा १९ जुलै रोजी आणि तिसरा व अंतिम एकदिवसीय सामना २२ जुलै रोजी खेळला जाईल, ज्यासोबत भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याची सांगता होईल.

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युवा खेळाडूंवर भिस्त 

भारतीय निवड समितीने या दौऱ्यासाठी युवा खेळाडूंवर विश्वास दाखवला आहे. श्रेयस अय्यर सूर्यकुमार यादवची जागा कर्णधार म्हणून घेईल, तर तिलक वर्मा उपकर्णधार असेल. संघात अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सॅमसन आणि शिवम दुबे यांसारख्या आक्रमक फलंदाजांचा समावेश आहे. अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यासारखे अनुभवी खेळाडू गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील.

इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकल वॉनने आपल्या संघाला वैभव सूर्यवंशीपासून सावध राहण्याचा सल्ला आधीच दिला आहे. त्याच्या मते, असे तरुण फलंदाज टी-२० क्रिकेटचे स्वरूप बदलत आहेत आणि २३० धावांची खेळीसुद्धा आता सुरक्षित मानली जात नाही. अशा परिस्थितीत, इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघ कशी कामगिरी करतो आणि वैभव सूर्यवंशी आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची संस्मरणीय सुरुवात करू शकतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.

Web Title: India vs england tour full schedule for indian cricket team

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Published On: Jun 29, 2026 | 11:47 AM

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