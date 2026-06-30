IND vs ENG: Vaibhav Sooryavanshi इन आणि संजू आऊट? इंग्लंडविरूद्ध पहिल्या T20 साठी संभाव्य Playing XI

IND Vs ENG: 1 जुलैपासून थरार; भारत-इंग्लंडमध्ये रंगणार टी-२० मालिका, हॅरी ब्रूक करणार नेतृत्व
वैभव सूर्यवंशी सुरूवात करेल अशी अपेक्षा
वैभव सूर्यवंशी हा युवा फलंदाज संजू सॅमसनच्या जागी भारतासाठी डावाची सुरुवात करेल अशी अपेक्षा आहे. संजूने आयर्लंडविरुद्धच्या दोन्ही टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये डावाची सुरुवात केली होती, परंतु त्याची कामगिरी निराशाजनक होती. बेलफास्टमधील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात तो केवळ ५ धावांवर बाद झाला होता.
रविवारी (२८ जून) त्याच मैदानावर झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात, तो पहिल्याच चेंडूवर एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतला. परिणामी, सलामीवीर म्हणून सॅमसनची जागा घेणे जवळपास निश्चित झाले आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज म्हणून तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम राहतो की नाही हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
संघात बदल अपेक्षित
पहिल्या टी२० सामन्यात सॅमसनने यष्टीरक्षण केले, तर दुसऱ्या सामन्यात इशान किशनने यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळली. किशनची फलंदाजीही चांगली झाली नाही. त्याने पहिल्या टी२० सामन्यात १ धाव केली, तर दुसऱ्या सामन्यात तो ११ चेंडूंमध्ये केवळ १२ धावाच करू शकला. संघ व्यवस्थापनाला पहिल्या तीन क्रमांकांवर तीन डावखुरे फलंदाज खेळवणे टाळायचे असेल.
वैभवसाठी जागा करण्यासाठी सॅमसनऐवजी इशान किशनला बाहेर बसावे लागू शकते. जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाचा टी२० फलंदाज अभिषेक शर्माने आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात अवघ्या २० चेंडूंमध्ये ४९ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या खेळीमुळे इंग्लंडविरुद्धच्या किमान पहिल्या सामन्यासाठी त्याचे स्थान जवळपास निश्चित झाले आहे.
वेगवान गोलंदाजी विभागात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात पदार्पण केल्यानंतर सूर्यांश शेडगे आपले स्थान टिकवून ठेवू शकतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मुंबईच्या या अष्टपैलू खेळाडूने फलंदाजी किंवा गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये विशेष योगदान दिले नाही. जर शेडगेला वगळले, तर वॉशिंग्टन सुंदर अंतिम ११ मध्ये परत येऊ शकतो.
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इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यासाठी भारताचा संभाव्य संघ:
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव