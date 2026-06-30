IND Vs ENG: ६ बॉलवर ६ सिक्सचा ‘तो’ थरार! इंग्लंडविरुद्ध भारताचा रेकॉर्ड भारी; पण उद्या ‘हा’ धोका कायम?

काय आहे भारत विरुद्ध इंग्लंडचा हेड टू हेड रेकॉर्ड?
भारत विरुद्ध इंग्लंडमध्ये पहिला टी 20 सामना 2007 मध्ये खेळवण्यात आला होता. तेव्हा महेंद्रसिंग धोनी भारतीय संघाचे नेतृत्व करत होता. तर इंग्लंडचा कर्णधार पॉल कॉलिंगवूड करत होता. हा पहिला सामना टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळवण्यात आला होता. ज्यामध्ये युवराज सिंगने स्टूअर्ट बॉर्डला एकाच ओव्हरमध्ये 6 सिक्स मारले होते. हा सामना भारताने 18 रन्सने जिंकला होता.
तेव्हापासून भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात एकूण 30 इंटरनॅशनल टी 20 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये भारताने 18 सामने जिंकले आहेत. तर 12 सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. दरम्यान भारताचे पारडे इंग्लंडविरुद्ध जड दिसून येत आहे. मात्र नुकतेच आयर्लंडने भारताचा 2-0 ने पराभव केला आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ उद्या विजयासाठी मैदानात उतरताना दिसणार आहेत.
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कुठे पाहता येणार लाईव्ह सामने?
आता भारतीय संघ इंग्लंडच्या दौऱ्यावर आहे. 1 जुलैपासून सुरू मालिका सुरू होणार आहे. यामध्ये 5 टी 20 सामने खेळवले जाणार आहेत. या सामन्यांचे लाईव्ह प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनलवर पाहू शकणार आहेत. तुम्हाला जर मोबाइलवर हे सामने लाईव्ह पहायचे असतील तर ते तुम्ही जिओ हॉटस्टारवर पाहू शकणार आहेत.
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इंग्लंडविरूद्ध पहिल्या T20 साठी संभाव्य Playing XI
बेलफास्टमध्ये आयर्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत धक्कादायक पराभवानंतर, भारतीय संघ आता इंग्लंडचा सामना करण्यास सज्ज झाला आहे. दोन्ही संघ पाच सामन्यांची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळतील. या द्विपक्षीय मालिकेतील पहिला सामना बुधवारी (१ जुलै) चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाइड मैदानावर खेळला जाईल. असे मानले जात आहे की, मालिकेच्या पहिल्या सामन्यासाठी भारत आपल्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये काही बदल करू शकतो.