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Archery World Cup: धीरज बोम्मादेवराने मिळवले आर्चरी विश्व कपमध्ये Double Gold, फायनलमध्ये साऊथ कोरियाच्या खेळाडूला मात

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

भारतीय तिरंदाज धीरज बोम्मादेवराने तिरंदाजी विश्वचषक स्पर्धेच्या तिसऱ्या टप्प्यात दोन सुवर्णपदके जिंकली आहेत. मिश्र सांघिक स्पर्धा जिंकल्यानंतर त्याने वैयक्तिक स्पर्धेत भारतासाठी सुवर्णपदक पटकावले.

आर्चरी वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या धीरज बोम्मादेवराची कमाल (फोटो सौजन्य - Instagram)

आर्चरी वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या धीरज बोम्मादेवराची कमाल (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • आर्चरी वर्ल्ड कप 
  • भारताच्या धीरज बोम्मादेवराची कमाल 
  • साउथ कोरियाच्या ऑलिम्पिक मेडलिस्टला दिली मात 
भारताच्या धीरज बोम्मादेवराने तुर्कस्तानमधील अंताल्या येथे झालेल्या तिरंदाजी विश्वचषक स्पर्धेच्या तिसऱ्या टप्प्यात एक संस्मरणीय कामगिरी केली. रविवारी कुमकुम मोहोडसोबत मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, त्याने वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारातही सुवर्णपदक जिंकून दुहेरी सुवर्णपदक पटकावले. २४ वर्षीय धीरजने पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत दक्षिण कोरियाच्या ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेता ली वू-सेओकचा ७-३ असा पराभव केला. या विजयामुळे त्याने आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठे विजेतेपद मिळवले.

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धीरजचे पहिले वैयक्तिक सुवर्णपदक 

तिरंदाजी विश्वचषक स्पर्धेतील धीरजचे हे पहिले वैयक्तिक सुवर्णपदक आणि एकूण चौथे पदक होते. यापूर्वी त्याने तीन कांस्यपदके जिंकली होती. त्याच्या या विजयामुळे पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारातील भारताचा पाच वर्षांचा दुष्काळही संपला. २०२१ मध्ये अतानु दास यांच्यानंतर या प्रकारात विश्वचषक सुवर्णपदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला आहे. विश्वचषक स्पर्धेत वैयक्तिक रिकर्व्ह विजेतेपद जिंकणारा जयंत तालुकदार हा एकमेव दुसरा भारतीय आहे.

धीरजने उपांत्य फेरीत जोरदार पुनरागमन केले

धीरजचा तिरंदाजी या खेळातील सुवर्णपदकापर्यंतचा प्रवास खडतर होता. उपांत्य फेरीत तो जर्मनीच्या मॉरिट्झ वायसरविरुद्ध ३-१ ने मागे होता, पण त्याने जोरदार पुनरागमन करत ६-४ ने विजय मिळवला आणि सुवर्णपदकाच्या सामन्यात आपले स्थान निश्चित केले. या भारतीय तिरंदाजाने अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि दुसरा अव्वल रिकर्व्ह तिरंदाज व ऑलिम्पिक पदक विजेता ली वू-सेओकवर मात करून अव्वल स्थान पटकावले.

दिवसाच्या सुरुवातीला, धीरजने १७ वर्षीय कुमकुम मोहोडसोबत रिकर्व्ह मिश्र सांघिक सुवर्णपदक जिंकून यश मिळवले. तिसऱ्या मानांकित भारतीय जोडीने अंतिम फेरीत अव्वल मानांकित दक्षिण कोरियन जोडी ओ येजिन आणि किम जे-देओक यांचा ५-१ ने पराभव केला. किम जे-देओक टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या दक्षिण कोरियन मिश्र संघाचा भाग होती.

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अंत्याला येथे पराक्रम 

धीरज आणि कुमकुम विश्वचषक सुवर्णपदक जिंकणारी केवळ तिसरी भारतीय मिश्र रिकर्व्ह जोडी ठरली. दीपिका कुमारी आणि अतानु दास यांनी २०२१ मध्ये पॅरिस येथे असे करणारे पहिले खेळाडू ठरले. त्यानंतर तरुणदीप राय आणि रिधी यांनी २०२२ मध्ये अंताल्या येथे सुवर्णपदक जिंकले. हे कुमकुमचे सलग दुसरे विश्वचषक सुवर्णपदक होते.

Web Title: Archery world cup dhiraj bommadevara won double gold medals in finals

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Published On: Jun 15, 2026 | 10:30 AM

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