Archery World Cup: धीरज बोम्मादेवराने मिळवले आर्चरी विश्व कपमध्ये Double Gold, फायनलमध्ये साऊथ कोरियाच्या खेळाडूला मात

सिंधुकन्येचा ‘नॅशनल आर्चरी’ स्पर्धेत बोलबाला; १२ वर्षीय अक्साने पटाकावले सुवर्णपदक
धीरजचे पहिले वैयक्तिक सुवर्णपदक
DHEERAJ BOMMADEVARA WINS HIS 1ST EVER INDIVIDUAL WORLD CUP 🥇 AT ANTALYA WORLD CUP 🏹 ; Paris Olympian Dheeraj Bommadevara wins his 1st World Cup 🥇 after beating Paris 🥉 & Team Olympics Champion Lee Woo Seok 🇰🇷 (7-3) in Finals !! ➡️Path to 🥇 ;
R32 : 6-2 🇩🇪
R16 : 6-2 🇮🇷
QF… pic.twitter.com/ITV26JtaGQ — Navin Mittal (@NavinSports) June 14, 2026
तिरंदाजी विश्वचषक स्पर्धेतील धीरजचे हे पहिले वैयक्तिक सुवर्णपदक आणि एकूण चौथे पदक होते. यापूर्वी त्याने तीन कांस्यपदके जिंकली होती. त्याच्या या विजयामुळे पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारातील भारताचा पाच वर्षांचा दुष्काळही संपला. २०२१ मध्ये अतानु दास यांच्यानंतर या प्रकारात विश्वचषक सुवर्णपदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला आहे. विश्वचषक स्पर्धेत वैयक्तिक रिकर्व्ह विजेतेपद जिंकणारा जयंत तालुकदार हा एकमेव दुसरा भारतीय आहे.
धीरजने उपांत्य फेरीत जोरदार पुनरागमन केले
धीरजचा तिरंदाजी या खेळातील सुवर्णपदकापर्यंतचा प्रवास खडतर होता. उपांत्य फेरीत तो जर्मनीच्या मॉरिट्झ वायसरविरुद्ध ३-१ ने मागे होता, पण त्याने जोरदार पुनरागमन करत ६-४ ने विजय मिळवला आणि सुवर्णपदकाच्या सामन्यात आपले स्थान निश्चित केले. या भारतीय तिरंदाजाने अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि दुसरा अव्वल रिकर्व्ह तिरंदाज व ऑलिम्पिक पदक विजेता ली वू-सेओकवर मात करून अव्वल स्थान पटकावले.
दिवसाच्या सुरुवातीला, धीरजने १७ वर्षीय कुमकुम मोहोडसोबत रिकर्व्ह मिश्र सांघिक सुवर्णपदक जिंकून यश मिळवले. तिसऱ्या मानांकित भारतीय जोडीने अंतिम फेरीत अव्वल मानांकित दक्षिण कोरियन जोडी ओ येजिन आणि किम जे-देओक यांचा ५-१ ने पराभव केला. किम जे-देओक टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या दक्षिण कोरियन मिश्र संघाचा भाग होती.
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अंत्याला येथे पराक्रम
धीरज आणि कुमकुम विश्वचषक सुवर्णपदक जिंकणारी केवळ तिसरी भारतीय मिश्र रिकर्व्ह जोडी ठरली. दीपिका कुमारी आणि अतानु दास यांनी २०२१ मध्ये पॅरिस येथे असे करणारे पहिले खेळाडू ठरले. त्यानंतर तरुणदीप राय आणि रिधी यांनी २०२२ मध्ये अंताल्या येथे सुवर्णपदक जिंकले. हे कुमकुमचे सलग दुसरे विश्वचषक सुवर्णपदक होते.