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‘बापू’ घालणार धुमाकूळ! Ireland विरुद्ध 3 विकेट्स घेताच Axar Patel च्या नावावर होणार ‘हा’ महारेकॉर्ड

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:33 PM IST
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सारांश

हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बूमराहने आधीच 100 विकेट्सचा टप्पा पूर्ण केला आहे. त्यामुळे अक्षर पटेलने आज 3 विकेट्स घेतल्या तर त्याचे नाव देखील या यादीमध्ये समाविष्ट होणार आहे.

‘बापू’ घालणार धुमाकूळ! Ireland विरुद्ध 3 विकेट्स घेताच Axar Patel च्या नावावर होणार ‘हा’ महारेकॉर्ड

अक्षर पटेल (फोटो- ians)

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विस्तार
  • 3 विकेट्स घेताच अक्षर पटेल करणार रेकॉर्ड
  • भारत विरुद्ध आयर्लंड सिरिज आजपासून सुरू होणार 
  • श्रेयस अय्यर करणार भारताचे नेतृत्व 
 India Vs Ireland Live: थोड्याच वेळात भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात 2 सामन्यांची टी 20 सिरिज सुरू होणार आहे. त्यातील पहिला सामना आज 6 वजा सुरू होणार आहे. श्रेयस अय्यर भारतीय टी 20 संघाचे नेतृत्व करणार आहे. वैभव सूर्यवंशी आज इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये डेब्यू करण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता फिरकीपटू अक्षर पटेल आज नवा रेकॉर्ड रचण्याच्या तयारीत आहे.

अक्षर पटेल रचणार रेकॉर्ड?

आजच्या सामन्यात ऑल राऊंडर खेळाडू अक्षर पटेलने 3 विकेट्स घेतल्या तर तो एक नवा रेकॉर्ड रचणार आहे. असे केल्या अक्षर पटेल टी 20 क्रिकेटमध्ये इंटरनॅशनल फॉर्मटमध्ये 100 विकेट्सचा टप्पा पूर्ण करणारा पहिला फिरकीपटू ठरणार आहे. अक्षर पटेलने आतापर्यंत 88 सामने खेळले आहेत. त्यामध्ये त्याने 97 विकेट्स घेतल्या आहेत.

अक्षर पटेलने भारतासाठी सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. भारतासाठी सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या यादीत अक्षर पटेलनंतर यूजवेंद्र चहलचे नाव आहे. त्याने 79 विकेट्स घेतल्या आहेत. तिसऱ्या स्थानावर कुलदीप यादव आहे. त्याने 95 विकेट्स घेतल्या आहेत. हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बूमराहने आधीच 100 विकेट्सचा टप्पा पूर्ण केला आहे. त्यामुळे अक्षर पटेलने आज 3 विकेट्स घेतल्या तर त्याचे नाव देखील या यादीमध्ये समाविष्ट होणार आहे.

Web Title: Axar patel take 3 wickets and make new record for indian t20 against ireland

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Published On: Jun 26, 2026 | 05:33 PM

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