Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला

खरे तर, पश्चिम स्पेनमध्ये झालेल्या कार अपघातात डिओगो जोटा आणि त्याचा भाऊ आंद्रे सिल्वा यांच्या मृत्यूला शुक्रवारी बरोबर एक वर्ष पूर्ण होईल. जोटाने पोर्तुगालसाठी ४९ सामने खेळले होते आणि १४ गोल केले होते. त्याच्याच आठवणीत पूर्ण संघ भावूक झाला.
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रोनाल्डो यावेळी काय म्हणाला
सामन्यानंतर फॉक्सशी बोलताना रोनाल्डो म्हणाला, “सामन्यापूर्वीच आम्हाला माहीत होते की हा क्षण आमच्यासाठी किती खास असणार आहे. आज आमचा संघ आयुष्यातील या अविश्वसनीय योगायोगाबद्दल बोलत होता. आजची परिस्थिती आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे, केवळ आम्ही सामना जिंकलो म्हणून नाही, तर ज्या पद्धतीने आम्ही तो जिंकलो ते आश्चर्यकारक होते. आम्हाला माहीत आहे की जोटा आमच्यासोबत आहे आणि त्याला सर्वोत्तम मार्गाने आदरांजली वाहण्यासाठी, आज जिंकणे हाच एकमेव योग्य पर्याय होता,” यावेळी क्रिस्टियानो रोनाल्डो खूपच भावूक झाल्याचे दिसून आले.
रोनाल्डोने वयाच्या ४१ व्या वर्षी गोल करण्याचा विश्वविक्रम रचला
क्रोएशियाच्या इव्हान पेरिसिचने सामन्यात गोल केल्यानंतर पोर्तुगाल १-० ने मागे होता. पण ६८ व्या मिनिटाला पोर्तुगालला पेनल्टी मिळाली, जी ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने कोणतीही चूक न करता गोलमध्ये रूपांतरित केली. या गोलने रोनाल्डोने इतिहास रचला; फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील हा त्याच्या कारकिर्दीतील पहिला गोल आहे.
वयाच्या ४१ वर्षे आणि १४७ दिवसांनी, रोनाल्डो मानेस विश्वचषकाच्या बाद फेरीच्या सामन्यात गोल करणारा इतिहासातील सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. त्यानंतर, गोंझालो रामोसने सामन्याच्या अतिरिक्त वेळेत पोर्तुगालसाठी विजयी गोल केला. सामन्यानंतर रामोस म्हणाला, “आम्ही दररोज जोटाबद्दल बोलतो.” “ते आम्हाला शक्ती देतात आणि आज जिंकून स्पर्धेच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचणे खूप खास आहे,” असे तो म्हणाला.
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वादग्रस्त परिस्थितीत पोर्तुगालचा विजय, आता सामना स्पेनशी
सामना प्रचंड वाद आणि नाट्यमयतेने संपला. शेवटच्या क्षणांमध्ये, क्रोएशियाच्या मारिओ पासालिचने गोल करून २-२ अशी बरोबरी साधली होती, परंतु VAR पुनरावलोकनानंतर पासालिचला ऑफसाइड ठरवण्यात आले, ज्यामुळे क्रोएशियाचा गोल रद्द झाला आणि पोर्तुगालला २-१ असा विजय मिळाला.
पोर्तुगालचा फॉरवर्ड राफेल लियाओ यानेही आपला विजय जोटाला समर्पित केला, तो म्हणाला, “भावनांबद्दल बोलायचे झाल्यास, आम्हाला सुरुवातीपासूनच स्वतःवर विश्वास होता. पण आमच्याकडे एक अतिरिक्त, सर्वात महत्त्वाचा घटक होता, डिओगो जोटा, जो नेहमी आमच्यासोबत असतो आणि त्यानेच आज आम्हाला मदत केली,” राऊंड ऑफ ३२ ची ही परीक्षा पार केल्यानंतर, पोर्तुगाल आता सोमवारी टेक्सासमधील अर्लिंग्टन येथे होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज राऊंड ऑफ १६ च्या सामन्यात स्पेनचा सामना करेल.