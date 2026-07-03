शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Cristiano Ronaldo And Portugal Pay Special Tribute To Diogo Jota Wore 21 Number Jersey Win Against Croatia

Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला

Updated On: Jul 03, 2026 | 01:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

पोर्तुगालने क्रोएशियाला २-१ ने हरवून विश्वचषकाच्या १६ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. या विजयानंतर रोनाल्डो खूप भावूक झालेला दिसत होता. त्याने या सामन्यात २१ नंबर जर्सी का परिधान केली जाणून घ्या

क्रिस्टियाने रोनाल्डो का झाला भावूक (फोटो सौजन्य - Instagram)

क्रिस्टियाने रोनाल्डो का झाला भावूक (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पोर्तुगालने क्रोएशियाला २-१ ने हरवले आणि फिफा विश्वचषकाच्या १६ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला 
  • या सामन्यात, ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पेनल्टीवर गोल केला, जो विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील त्याच्या कारकिर्दीतील पहिला गोल ठरला आणि तो बाद फेरीत गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनला
  • यावेळी त्याने २१ नंबरची जर्सी नक्की का घातली? 
Fifa World Cup टोरोंटोमध्ये क्रोएशियाविरुद्ध २-१ असा रोमांचक आणि ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि संपूर्ण पोर्तुगीज संघ अत्यंत भावूक दिसत होता. सामना संपताच, रोनाल्डोने त्याचा सहकारी डिओगो जोटाची २१ क्रमांकाची पोर्तुगाल जर्सी घातली आणि यावेळी तो खूपच भावूक झाला होता. मैदानात त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. त्याने आकाशाकडे बोट दाखवले आणि जोटाच्या आठवणीत संपूर्ण संघ मैदानावर भावूक झाला. 

खरे तर, पश्चिम स्पेनमध्ये झालेल्या कार अपघातात डिओगो जोटा आणि त्याचा भाऊ आंद्रे सिल्वा यांच्या मृत्यूला शुक्रवारी बरोबर एक वर्ष पूर्ण होईल. जोटाने पोर्तुगालसाठी ४९ सामने खेळले होते आणि १४ गोल केले होते. त्याच्याच आठवणीत पूर्ण संघ भावूक झाला. 

Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

रोनाल्डो यावेळी काय म्हणाला

सामन्यानंतर फॉक्सशी बोलताना रोनाल्डो म्हणाला, “सामन्यापूर्वीच आम्हाला माहीत होते की हा क्षण आमच्यासाठी किती खास असणार आहे. आज आमचा संघ आयुष्यातील या अविश्वसनीय योगायोगाबद्दल बोलत होता. आजची परिस्थिती आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे, केवळ आम्ही सामना जिंकलो म्हणून नाही, तर ज्या पद्धतीने आम्ही तो जिंकलो ते आश्चर्यकारक होते. आम्हाला माहीत आहे की जोटा आमच्यासोबत आहे आणि त्याला सर्वोत्तम मार्गाने आदरांजली वाहण्यासाठी, आज जिंकणे हाच एकमेव योग्य पर्याय होता,” यावेळी क्रिस्टियानो रोनाल्डो खूपच भावूक झाल्याचे दिसून आले.

रोनाल्डोने वयाच्या ४१ व्या वर्षी गोल करण्याचा विश्वविक्रम रचला

क्रोएशियाच्या इव्हान पेरिसिचने सामन्यात गोल केल्यानंतर पोर्तुगाल १-० ने मागे होता. पण ६८ व्या मिनिटाला पोर्तुगालला पेनल्टी मिळाली, जी ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने कोणतीही चूक न करता गोलमध्ये रूपांतरित केली. या गोलने रोनाल्डोने इतिहास रचला; फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील हा त्याच्या कारकिर्दीतील पहिला गोल आहे. 

वयाच्या ४१ वर्षे आणि १४७ दिवसांनी, रोनाल्डो मानेस विश्वचषकाच्या बाद फेरीच्या सामन्यात गोल करणारा इतिहासातील सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. त्यानंतर, गोंझालो रामोसने सामन्याच्या अतिरिक्त वेळेत पोर्तुगालसाठी विजयी गोल केला. सामन्यानंतर रामोस म्हणाला, “आम्ही दररोज जोटाबद्दल बोलतो.” “ते आम्हाला शक्ती देतात आणि आज जिंकून स्पर्धेच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचणे खूप खास आहे,” असे तो म्हणाला.

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

वादग्रस्त परिस्थितीत पोर्तुगालचा विजय, आता सामना स्पेनशी

सामना प्रचंड वाद आणि नाट्यमयतेने संपला. शेवटच्या क्षणांमध्ये, क्रोएशियाच्या मारिओ पासालिचने गोल करून २-२ अशी बरोबरी साधली होती, परंतु VAR पुनरावलोकनानंतर पासालिचला ऑफसाइड ठरवण्यात आले, ज्यामुळे क्रोएशियाचा गोल रद्द झाला आणि पोर्तुगालला २-१ असा विजय मिळाला. 

पोर्तुगालचा फॉरवर्ड राफेल लियाओ यानेही आपला विजय जोटाला समर्पित केला, तो म्हणाला,  “भावनांबद्दल बोलायचे झाल्यास, आम्हाला सुरुवातीपासूनच स्वतःवर विश्वास होता. पण आमच्याकडे एक अतिरिक्त, सर्वात महत्त्वाचा घटक होता, डिओगो जोटा, जो नेहमी आमच्यासोबत असतो आणि त्यानेच आज आम्हाला मदत केली,” राऊंड ऑफ ३२ ची ही परीक्षा पार केल्यानंतर, पोर्तुगाल आता सोमवारी टेक्सासमधील अर्लिंग्टन येथे होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज राऊंड ऑफ १६ च्या सामन्यात स्पेनचा सामना करेल.

Web Title: Fifa world cup 2026 cristiano ronaldo and portugal pay special tribute to diogo jota wore 21 number jersey win against croatia

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक
1

Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

Bel vs Sen FIFA 2026: बेल्जियमचे ऐतिहासिक कमबॅक! 2-0 च्या पिछाडीवरून अखेरच्या क्षणी सेनेगलवर दणदणीत विजय
2

Bel vs Sen FIFA 2026: बेल्जियमचे ऐतिहासिक कमबॅक! 2-0 च्या पिछाडीवरून अखेरच्या क्षणी सेनेगलवर दणदणीत विजय

एकेकाळचे ‘जय-वीरू’ आज भिडणार! Ronaldo की Modric? फुटबॉल चाहत्यांसाठी असणार पर्वणी
3

एकेकाळचे ‘जय-वीरू’ आज भिडणार! Ronaldo की Modric? फुटबॉल चाहत्यांसाठी असणार पर्वणी

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा
4

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला

Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला

Jul 03, 2026 | 01:25 PM
राज्यातील महिलांना शेतकरी दर्जा; शेतकरी महिला विधेयक विधानसभेत संमत

राज्यातील महिलांना शेतकरी दर्जा; शेतकरी महिला विधेयक विधानसभेत संमत

Jul 03, 2026 | 01:22 PM
Ashadhi Wari 2026 : लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेची इंद्रायणी प्रदूषणाच्या विळख्यात; केमिकलयुक्त प्रदूषणामुळे वारकऱ्यांची चिंता वाढली

Ashadhi Wari 2026 : लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेची इंद्रायणी प्रदूषणाच्या विळख्यात; केमिकलयुक्त प्रदूषणामुळे वारकऱ्यांची चिंता वाढली

Jul 03, 2026 | 01:21 PM
Iran vs USA: ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी आमची लक्ष्मणरेषा, हस्तक्षेप केलात तर…’; बहरीनमधील 12 देशांच्या बैठकीनंतर इराण अमेरिकेवर भडकला

Iran vs USA: ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी आमची लक्ष्मणरेषा, हस्तक्षेप केलात तर…’; बहरीनमधील 12 देशांच्या बैठकीनंतर इराण अमेरिकेवर भडकला

Jul 03, 2026 | 01:21 PM
RCB फॅन्ससाठी Nothing चे अनोखे सरप्राईज! लवकरच लाँच होणार स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन; डिझाईन पाहून व्हाल फिदा

RCB फॅन्ससाठी Nothing चे अनोखे सरप्राईज! लवकरच लाँच होणार स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन; डिझाईन पाहून व्हाल फिदा

Jul 03, 2026 | 01:15 PM
काळ्या काचा, फॅन्सी नंबर प्लेटवर पोलिसांची करडी नजर; तीन दिवसांत तब्बल 2202 वाहनांवर कारवाई

काळ्या काचा, फॅन्सी नंबर प्लेटवर पोलिसांची करडी नजर; तीन दिवसांत तब्बल 2202 वाहनांवर कारवाई

Jul 03, 2026 | 01:10 PM
Uddhav Thacekray PC: राममंदिराच्या दानाची चोरी करून पक्ष फोडले; उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर गंभीर आरोप, ‘रामरक्षा आंदोलना’ची घोषणा

Uddhav Thacekray PC: राममंदिराच्या दानाची चोरी करून पक्ष फोडले; उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर गंभीर आरोप, ‘रामरक्षा आंदोलना’ची घोषणा

Jul 03, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा