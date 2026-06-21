FIFA World Cup 2026 मध्ये इतिहास! सर्वात जलद 100 गोल्सचा टप्पा पूर्ण, फुटबॉलचा रोमांचक शो

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फिफा विश्वचषकाच्या ३३ व्या सामन्यात नेदरलँड्सचा सामना स्वीडनशी झाला. या सामन्यात नेदरलँड्सने स्वीडनचा ५-१ ने पराभव केला. लिव्हरपूलचा फॉरवर्ड कोडी गाक्पोने या सामन्यात नेदरलँड्ससाठी तिसरा गोल करून इतिहास रचला. त्याचा गोल या स्पर्धेतील १०० वा गोल (शतक) ठरला. सध्या, अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली खेळल्या जाणाऱ्या या विश्वचषकात, प्रति सामना सरासरी ३.०९ गोल होत आहेत. गोलांचा हा वेग पाहता, ही स्पर्धा ३०० गोलांचा जादुई आकडा सहज पार करेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सर्वात जलद १०० गोल करण्याचा विक्रम २० सामन्यांचा असून, तो १९५४ च्या स्वित्झर्लंड फिफा विश्वचषकात नोंदवला गेला. २०१४ मध्ये ब्राझील फिफा विश्वचषकात ३६ सामन्यांमध्ये १०० गोल करण्यात आले. १९८२ च्या विश्वचषकातही ३६ सामन्यांमध्ये १०० गोलचा टप्पा गाठला गेला होता. अर्जेंटिनामध्ये झालेल्या १९७८ च्या फिफा विश्वचषकात आणि अमेरिकेत झालेल्या १९९४ च्या फिफा विश्वचषकात ३८ सामन्यांमध्ये १०० गोल करण्यात आले होते.
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