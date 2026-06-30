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FIFA World Cup 2026: जर्मनीला फसवून केले वर्ल्डकपच्या बाहेर? रेफ्रीने मुद्दाम दिले फाऊल, वर्ल्ड चॅम्पियन खेळाडूचा आरोप

Updated On: Jun 30, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

पॅराग्वेकडून पराभव झाल्यामुळे जर्मनी फिफा विश्वचषकातून बाहेर पडले आहे, ज्यामुळे पंचांच्या एका निर्णयावरून वाद निर्माण झाला. थॉमस म्युलरने मॅच रेफ्रीने चुकीचा निर्णय दिल्याचा आरोप केला आहे

पराग्वेने रचला इतिहास, जर्मनी वर्ल्डकपबाहेर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

पराग्वेने रचला इतिहास, जर्मनी वर्ल्डकपबाहेर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • जर्मनीला मुद्दाम हरवल्याचा खेळाडूचा आरोप 
  • थॉमस म्युलरने सांगितलं रेफ्रीने दिला चुकीचा निर्णय 
  • जर्मनी फिफा विश्वचषकातून बाहेर 
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या राऊंड ऑफ ३२ मध्ये पॅराग्वेविरुद्ध पेनल्टी शूटआऊटमध्ये चार वेळच्या चॅम्पियन जर्मनीच्या झालेल्या पराभवाने फुटबॉल जगताला हादरवून सोडले आहे. या ऐतिहासिक उलथापालथीपेक्षाही, जर्मनीचा विजय हिरावून घेणाऱ्या वादग्रस्त व्हीएआर (व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी) निर्णयाची अधिक चर्चा होत आहे. सामन्यानंतर, जर्मनीचा दिग्गज खेळाडू थॉमस म्युलरने आपला संताप व्यक्त करत या निर्णयाला दिवसाढवळ्या केलेली लूट म्हटले. फिफा क्रमवारीत १० व्या क्रमांकावर असलेल्या जर्मनीचा, ४१ व्या क्रमांकावर असलेल्या पॅराग्वेकडून पराभव झाला, ज्यामुळे विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा उलथापालथ घडला.

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अतिरिक्त वेळेतील ड्रामा 

नियमित वेळेच्या अखेरीस सामना १-१ असा बरोबरीत सुटल्यानंतर, तो अतिरिक्त वेळेत गेला. १०१ व्या मिनिटाला, जर्मनीच्या जोनाथन टाहने कॉर्नर किकवर एक शानदार हेडर गोल केला. संपूर्ण जर्मन संघाने जल्लोष केला, कारण त्यांनी राऊंड ऑफ १६ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले होते. पण त्यानंतर मोरोक्कन ऑन-फिल्ड रेफरी जलाल झायेद यांना व्हीएआर रूममधून पुनरावलोकनासाठी संकेत मिळाला. रीप्लेमध्ये दिसले की, गोल झाला त्या वेळी जर्मन डिफेंडर वाल्डेमार अँटोनचा पॅराग्वेचा गोलकीपर ऑर्लँडो गिलशी संपर्क झाला होता. बराच वेळ पुनरावलोकन केल्यानंतर, पंचांनी तो गोल अवैध ठरवला, ज्यामुळे जर्मन चाहते आणि खेळाडू थक्क झाले.

आमची फसवणूक झाली आहे – म्युलर

या निर्णयावर संतापलेल्या म्युलरने म्हटले, “खरं सांगायचं तर, VAR आता काय पाहत आहे हे मला कळत नाही! जोनाथन टाहने चेंडूवर अप्रतिम फटका मारला होता, तो पूर्णपणे वैध गोल होता. या निर्णयामुळे जर्मनी स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.” तो पुढे म्हणाला, “आज आम्हा जर्मन लोकांना फसवल्यासारखे वाटत आहे. फुटबॉलच्या सर्वात मोठ्या मंचावर ही दिवसाढवळ्या केलेली लूट आहे. जर हा फाऊल असेल, तर फुटबॉलने आपली सुसंगतता गमावली आहे, कारण या स्पर्धेत यापेक्षाही अधिक आक्रमक फाऊल नोंदवले गेले आहेत. असे दिसते की तंत्रज्ञानाने आज आम्हाला वाचवले नाही, तर शिक्षा दिली आहे.”

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इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का आणि एक लाजिरवाणा विक्रम

हा पराभव जर्मनीसाठी एक दुःस्वप्न आहे. हा सर्वात मोठा उलटफेर आहे. इतकेच नाही, तर मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये (विश्वचषक आणि युरो) पेनल्टी शूटआऊटमधील जर्मनीचा हा केवळ दुसरा पराभव आहे. यापूर्वीचा पराभव ५० वर्षांपूर्वी, १९७६ च्या युरो कपच्या अंतिम सामन्यात चेकोस्लोव्हाकियाविरुद्ध शूटआऊटमध्ये (५-३) झाला होता. क्रमवारीत ३१ स्थानांचा फरक असूनही, पॅराग्वेच्या बचावाने जर्मनीचे प्रत्येक आक्रमण परतवून लावले.

Web Title: Fifa world cup 2026 german footballer thomas muller shows anger slams referee against paraguay

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Published On: Jun 30, 2026 | 01:02 PM

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