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Fifa World Cup 2026: 30 जूनला रंगणार 3 धमाकेदार सामने, मैदानावर एम्बाप्पे-हालँड उतरणार; वाचा शेड्युल

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:56 PM IST
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सारांश

फिफा विश्वचषक २०२६ साठी ३२ संघांच्या फेरीचे सामने आता सुरू झाले आहेत. ३० जून रोजी तीन रोमांचक सामने होणार असून, त्यात फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पे आणि नॉर्वेचा अर्लिंग हालँडचा समावेश असेल.

FIFA चे शेड्युल कसे आहे (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

FIFA चे शेड्युल कसे आहे (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कपच्या ३२ संघाच्या फेरी सामन्यांना सुरूवात 
  • ३० जून रोजी कोणत्या संघाचे सामने 
  • एम्बाप्पे आणि हालँड समोरासमोर, कोण मारणार बाजी 
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या बाद फेरीचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. ३० जून रोजी फुटबॉल चाहते तीन रोमांचक सामने पाहतील. पहिला सामना रात्री १०:३० वाजता आयव्हरी कोस्ट आणि नॉर्वे यांच्यात होईल. दुसऱ्या सामन्यात बलाढ्य फ्रान्स संघ स्वीडनचा सामना करेल. दिवसाचा शेवटचा सामना यजमान मेक्सिको आणि इक्वेडोर यांच्यात होईल. तिन्ही सामन्यांचे विजेते पुढील फेरीत प्रवेश करतील, तर पराभूत संघाचा विश्वचषकातील प्रवास येथेच संपेल. चला जाणून घेऊया की भारतीय वेळेनुसार तुम्ही हे सामने कोणत्या वेळी पाहू शकता.

आयव्हरी कोस्ट विरुद्ध नॉर्वे 

हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता हा सामना तुम्ही पाहू शकता. आयव्हरी कोस्टने गट फेरीत आपल्या शारीरिक ताकदीने आणि शिस्तबद्ध बचावाने सर्वांना प्रभावित करत दमदार कामगिरी केली. दुसरीकडे, नॉर्वेने आपले पहिले दोन गट सामने जिंकून बाद फेरीसाठी पात्रता मिळवली. तथापि, अंतिम गट सामन्यात त्यांना फ्रान्सकडून पराभव पत्करावा लागला. संघाच्या आशा पुन्हा एकदा कर्णधार मार्टिन ओडेगार्ड आणि स्टार स्ट्रायकर अर्लिंग हालंड यांच्यावर अवलंबून असतील. दोन संघांमधील हा सामना खूपच चुरशीचा होणार आहे.

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फ्रान्स विरुद्ध स्वीडन 

हा सामना मध्यरात्री २:३० वाजता भारतात पाहता येऊ शकतो. दोन वेळचा विश्वविजेता फ्रान्स संघ संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यांनी गट फेरीत अपराजित राहून बाद फेरी गाठली आहे. किलियन एम्बाप्पेच्या नेतृत्वाखालील संघ विजेतेपदासाठी एक प्रबळ दावेदार मानला जातो. दुसरीकडे, शिस्तबद्ध फुटबॉल खेळणाऱ्या स्वीडनने ३२ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला आहे. या संघात फ्रान्सविरुद्ध मोठा उलटफेर करण्याची क्षमता आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात या दोन युरोपियन संघांमधील ही पहिलीच भेट असेल, ज्यामुळे सामन्याची उत्सुकता आणखी वाढेल.

मेक्सिको विरुद्ध इक्वेडोर 

भारतात सकाळी ६:३० वाजता हा सामना पाहता येईल. यजमान मेक्सिकोने आपल्या घरच्या प्रेक्षकांच्या पाठिंब्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे आणि आता त्यांचे लक्ष अंतिम १६ संघांमध्ये स्थान मिळवण्यावर असेल. दुसरीकडे, इक्वेडोर हा या विश्वचषकातील सर्वात प्रभावी संघांपैकी एक आहे. त्यांनी गट फेरीत जर्मनीसारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आणि ते उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये या सामन्यात उतरत आहेत. अशा परिस्थितीत, हा सामना दिवसातील सर्वात रोमांचक आणि अटीतटीचा सामना ठरू शकतो.

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Web Title: Fifa world cup 2026 30 june match schedule list to know

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Published On: Jun 30, 2026 | 09:56 PM

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