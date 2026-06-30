Fifa World Cup 2026: 30 जूनला रंगणार 3 धमाकेदार सामने, मैदानावर एम्बाप्पे-हालँड उतरणार; वाचा शेड्युल

आयव्हरी कोस्ट विरुद्ध नॉर्वे
हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता हा सामना तुम्ही पाहू शकता. आयव्हरी कोस्टने गट फेरीत आपल्या शारीरिक ताकदीने आणि शिस्तबद्ध बचावाने सर्वांना प्रभावित करत दमदार कामगिरी केली. दुसरीकडे, नॉर्वेने आपले पहिले दोन गट सामने जिंकून बाद फेरीसाठी पात्रता मिळवली. तथापि, अंतिम गट सामन्यात त्यांना फ्रान्सकडून पराभव पत्करावा लागला. संघाच्या आशा पुन्हा एकदा कर्णधार मार्टिन ओडेगार्ड आणि स्टार स्ट्रायकर अर्लिंग हालंड यांच्यावर अवलंबून असतील. दोन संघांमधील हा सामना खूपच चुरशीचा होणार आहे.
FIFA World Cup 2026: जर्मनीला फसवून केले वर्ल्डकपच्या बाहेर? रेफ्रीने मुद्दाम दिले फाऊल, वर्ल्ड चॅम्पियन खेळाडूचा आरोप
फ्रान्स विरुद्ध स्वीडन
हा सामना मध्यरात्री २:३० वाजता भारतात पाहता येऊ शकतो. दोन वेळचा विश्वविजेता फ्रान्स संघ संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यांनी गट फेरीत अपराजित राहून बाद फेरी गाठली आहे. किलियन एम्बाप्पेच्या नेतृत्वाखालील संघ विजेतेपदासाठी एक प्रबळ दावेदार मानला जातो. दुसरीकडे, शिस्तबद्ध फुटबॉल खेळणाऱ्या स्वीडनने ३२ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला आहे. या संघात फ्रान्सविरुद्ध मोठा उलटफेर करण्याची क्षमता आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात या दोन युरोपियन संघांमधील ही पहिलीच भेट असेल, ज्यामुळे सामन्याची उत्सुकता आणखी वाढेल.
मेक्सिको विरुद्ध इक्वेडोर
भारतात सकाळी ६:३० वाजता हा सामना पाहता येईल. यजमान मेक्सिकोने आपल्या घरच्या प्रेक्षकांच्या पाठिंब्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे आणि आता त्यांचे लक्ष अंतिम १६ संघांमध्ये स्थान मिळवण्यावर असेल. दुसरीकडे, इक्वेडोर हा या विश्वचषकातील सर्वात प्रभावी संघांपैकी एक आहे. त्यांनी गट फेरीत जर्मनीसारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आणि ते उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये या सामन्यात उतरत आहेत. अशा परिस्थितीत, हा सामना दिवसातील सर्वात रोमांचक आणि अटीतटीचा सामना ठरू शकतो.
FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर