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FIFA World Cup 2026: बापाचं स्वप्नं तुटण्यापासून वाचवलं, Erling Haaland चा शेवटच्या मिनिटात जादुई Goal; वडिलांचे अश्रू थांबेना

Updated On: Jul 01, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

नॉर्वेने आयव्हरी कोस्टला २-१ ने हरवून १६ संघांच्या फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. या विजयात अर्लिंग हालंडने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुलाचा पराक्रम पाहून वडिलांचे अश्रू अनावर

अर्लिंग हालंडचे वडील झाले भावुक (फोटो सौजन्य - X.com)

अर्लिंग हालंडचे वडील झाले भावुक (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ सध्या जोरात सुरू आहे 
  • नॉर्वे विरुद्ध आयव्हरी कोस्ट सामन्यात शेवटच्या मिनिटात केला अर्लिंगने गोल
  • वडिलांचे अश्रू झाले अनावर 
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या नॉकआऊट (३२ संघांची फेरी) सामन्यात नॉर्वेने आयव्हरी कोस्टला २-१ ने हरवून स्पर्धेच्या १६ संघांच्या फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. डॅलस येथे खेळल्या गेलेल्या या रोमांचक आणि हृदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या सामन्यात, नॉर्वेचा हिरो पुन्हा एकदा स्टार स्ट्रायकर अर्लिंग हालंड ठरला, ज्याने अंतिम क्षणी एक जादुई गोल करून आपल्या संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. नॉर्वेचा हा सामना सगळ्यांसाठीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. इतकंच नाही तर विश्वचषकातून बाहेर पडण्यापासून हालंडने संपूर्ण टीमला वाचवले आणि यानंतर त्याच्या वडिलांंचा रडतानाही व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

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संघाला विश्वचषकातून बाहेर पडण्यापासून वाचवले

हा सामना दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा झाला. जेव्हा असे वाटत होते की सामना १-१ असा बरोबरीत सुटेल आणि अतिरिक्त वेळेत हा सामना जाणार आहे, तेव्हा मँचेस्टर सिटीचा स्टार फॉरवर्ड अर्लिंग हालंडने ८६ व्या मिनिटाला आपला खरा खेळ दाखवला. त्याने आयव्हरी कोस्टच्या बचावाला भेदले आणि चेंडू गोलपोस्टमध्ये टाकला, ज्यामुळे स्कोअर २-१ झाला. हालंडच्या या निर्णायक गोलने अखेरीस संघाचा विजय निश्चित केला.

हालंडचे वडील भावूक झाले

या ऐतिहासिक गोलमुळे मैदानावर आणि प्रेक्षक गॅलरीत भावनांचा कल्लोळ उसळला. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या कॅमेऱ्यांनी हालंडचे वडील, नॉर्वेचे माजी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू अल्फ-इंगे हालंड यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले, जे या ऐतिहासिक क्षणी पूर्णपणे भावूक झाले होते. आपल्या मुलाला जगातील सर्वात मोठ्या मंचावर नायक बनताना पाहून, ते आपले अश्रू आवरू शकले नाहीत आणि चेहऱ्यावर हात ठेवून रडले.

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व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला

वडील आणि मुलामधील हा अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय क्षण सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला. फुटबॉल चाहते हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर करत आहेत आणि वडिलांच्या अभिमानाच्या अश्रूंना दाद देत आहेत. या विजयामुळे, अर्लिंग हालंडने स्पर्धेत आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवला आहे आणि नॉर्वेचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न जिवंत ठेवले आहे.

Web Title: Fifa world cup 2026 erling haaland last minute goal against ivory coast father gets emotional video viral

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Published On: Jul 01, 2026 | 10:23 AM

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