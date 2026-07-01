FIFA World Cup 2026: बापाचं स्वप्नं तुटण्यापासून वाचवलं, Erling Haaland चा शेवटच्या मिनिटात जादुई Goal; वडिलांचे अश्रू थांबेना

Fifa World Cup 2026: 30 जूनला रंगणार 3 धमाकेदार सामने, मैदानावर एम्बाप्पे-हालँड उतरणार; वाचा शेड्युल
संघाला विश्वचषकातून बाहेर पडण्यापासून वाचवले
हा सामना दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा झाला. जेव्हा असे वाटत होते की सामना १-१ असा बरोबरीत सुटेल आणि अतिरिक्त वेळेत हा सामना जाणार आहे, तेव्हा मँचेस्टर सिटीचा स्टार फॉरवर्ड अर्लिंग हालंडने ८६ व्या मिनिटाला आपला खरा खेळ दाखवला. त्याने आयव्हरी कोस्टच्या बचावाला भेदले आणि चेंडू गोलपोस्टमध्ये टाकला, ज्यामुळे स्कोअर २-१ झाला. हालंडच्या या निर्णायक गोलने अखेरीस संघाचा विजय निश्चित केला.
हालंडचे वडील भावूक झाले
या ऐतिहासिक गोलमुळे मैदानावर आणि प्रेक्षक गॅलरीत भावनांचा कल्लोळ उसळला. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या कॅमेऱ्यांनी हालंडचे वडील, नॉर्वेचे माजी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू अल्फ-इंगे हालंड यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले, जे या ऐतिहासिक क्षणी पूर्णपणे भावूक झाले होते. आपल्या मुलाला जगातील सर्वात मोठ्या मंचावर नायक बनताना पाहून, ते आपले अश्रू आवरू शकले नाहीत आणि चेहऱ्यावर हात ठेवून रडले.
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व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला
Haaland was looking at his dad who was crying after he scored 🥺🩵 pic.twitter.com/gi3w0qPpMT — dolo (@amjushere) June 30, 2026
वडील आणि मुलामधील हा अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय क्षण सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला. फुटबॉल चाहते हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर करत आहेत आणि वडिलांच्या अभिमानाच्या अश्रूंना दाद देत आहेत. या विजयामुळे, अर्लिंग हालंडने स्पर्धेत आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवला आहे आणि नॉर्वेचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न जिवंत ठेवले आहे.