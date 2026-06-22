Women’s T20 World Cup: टीम इंडियावर ओढवणार नामुष्की? एक पराभवामुळे बदलले समीकरण, जाणून घ्या

ऑस्ट्रेलियाने आपले सुरुवातीचे तिन्ही सामने जिंकून अव्वल स्थान मिळवले आहे. तर दुसरीकडे, भारताने आपल्या तीनपैकी दोन सामने जिंकून दुसरे स्थान मिळवले आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांचे गुण समान आहेत, परंतु चांगल्या नेट रन रेटमुळे आफ्रिकन संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स हे सलग तीन पराभवांनंतर स्पर्धेतून जवळपास बाहेर पडले आहेत.
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भारतासाठी चिंता का वाढली आहे?
भारताच्या अडचणी वाढल्या आहेत कारण आता त्यांच्यासमोर बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या संघांचे आव्हान आहे. आयसीसीच्या नियमांनुसार, प्रत्येक गटातून फक्त दोन संघ नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरतील. जर भारत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हरला, तर त्यांच्याकडे फक्त ६ गुण उरतील, ज्यामुळे उपांत्य फेरीचा मार्ग कठीण होईल. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचे उर्वरित सामने बांगलादेश आणि नेदरलँड्सविरुद्ध आहेत.
कागदावर, हे दोन्ही सामने आफ्रिकन संघासाठी तुलनेने सोपे मानले जातात. जर दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही सामने जिंकले, तर त्यांचे ८ गुण होतील आणि ते उपांत्य फेरीतील स्थानासाठी एक प्रबळ दावेदार बनतील. तथापि, परिस्थिती पूर्णपणे भारताच्या विरोधात नाही. जर ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तान आणि भारताविरुद्धचे आपले पुढील सामने गमावले, तर गटातील चित्र पुन्हा बदलू शकते आणि अनेक संघ पात्रतेच्या शर्यतीत उतरू शकतात.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात काय घडले?
या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत १५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, मारिझान कॅपच्या शानदार ८१ धावांच्या खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने केवळ १९.१ षटकांतच हे लक्ष्य पूर्ण केले. प्रोटीज संघाने ६ गडी राखून विजय मिळवला. या सामन्यात राधा यादवने सोडलेले दोन झेलही भारताला महागात पडले. त्याने मारिझान कॅपला २७ आणि ६६ धावांवर असताना जीवदान दिले, ज्याचा पुरेपूर फायदा घेत कॅपने सामना जिंकून देणारी खेळी केली.
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