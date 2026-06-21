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IND W vs SA W Live: भारताने टॉस जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियामध्ये 2 मोठे बदल, सेमीफायनलसाठी चुरशीची लढत सुरू

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:56 PM IST
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सारांश

Ind vs Sa W live India Won the Toss Update: आज आयसीसी महिला विश्वचषकाच्या स्पर्धेत भारत आणि दक्षिण अफ्रिका संघ भिडणार आहे. त्याआधी दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरले आहेत.

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विस्तार
  • भारताने टॉस जिंकून घेतला हा निर्णय
  • टीम इंडियामध्ये २ मोठे बदल
  • सेमीफायनलठी चुरशीची लढत सुरू
महिला टी- २० विश्वचषक २०२६ (ICC Womens t20 Wolrd Cup 2026) स्पर्धेतील ‘अ’ गटाच्या सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने येणार आहे. हा सामना मँचेस्टर येथील एमिरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे खेळला जाईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार, ७ वाजता  सामन्याला सुरुवात होईल. त्याआधी दोन्ही संघाचे कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि एल. वोल्वार्ड नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरले आहेत. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फंलदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने संघात दोन बदल केले आहेत. श्रेयंका पाटीलच्या जागी फिरकीपटू प्रेमा रावतला संधी देण्यात आली आहे.  या सामन्यात, प्रेमा रावत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणार आहे. तसेच, क्रांतीच्या जागी अरुंधती रेड्डीचे संघात पुनरागमन झाले आहे.

 

सलग दोन विजयानंतर, टीम इंडिया या सामन्यातही विजयाची हॅटट्रिक साधण्यासाठी मैदानात उतरेल. तर दक्षिण आफ्रिका संघही पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर सेमिफायनच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी भिडेल. दोन्हीही संघासाठी हा सामना महत्वाचा असणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळू शकते.

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खेळपट्टी कशी असेल?

मँचेस्टरमधील एमिरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्डची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. परंतु, वेगवान गोलंदाजांनाही चांगली मदत मिळते. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १९० ते २०० धावांच्या दरम्यान असते, त्यामुळे एक मोठा धावसंख्येचा सामना अपेक्षित आहे.

हरमनप्रीत कौर रचणार इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर या सामन्यात इतिहास रचणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना हा तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील २०० वा टी२० सामना असेल. यासह, हरमनप्रीत पुरुष आणि महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात २०० सामने खेळणारी जगातील पहिली क्रिकेटपटू बनेल. आतापर्यंत कोणत्याही पुरुष किंवा महिला क्रिकेटपटूने हा विक्रम केलेला नाही.

दोन्ही संघांचे प्लेइंग 11

भारत: स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, अरुंधती रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा.

दक्षिण आफ्रिका: एल. वोल्वार्ड (कर्णधार), त्जामिन ब्रिट्स, ॲनेरी डेर्कसेन, डेन वॅन निकेर्क, मारिझान कॅप, नदिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माईल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको मलाबा.

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Web Title: Icc womens t20 world cup 2026 india vs south africa indian captain harmanpreet kaur won the toss chose to bat first

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Published On: Jun 21, 2026 | 06:42 PM

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