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Vaibhav Sooryavanshi: ‘तो आला, भांडला, मारले आणि जाळून टाकले’, वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेत दबदबा, चाहता कॅमेऱ्यासमोरच….

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:06 AM IST
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सारांश

श्रीलंकेविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावांची स्फोटक खेळी केली. सामन्यानंतर एका श्रीलंकन ​​चाहत्याचा व्हिडिओ समोर आला असून व्हायरल झाला आहे

वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेतील चाहत्यांवर प्रभाव (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेतील चाहत्यांवर प्रभाव (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीने फायनलमध्ये श्रीलंकेला धुतले
  • श्रीलंकन चाहत्याचा व्हिडिओ झाला व्हायरल
  • काय म्हणाला वैभव सूर्यवंशीबद्दल जाणून घ्या 
Tri Series मालिकेच्या अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने ज्या प्रकारे श्रीलंकन ​​संघाला धूळ चारली, ते अनेक दशके स्मरणात राहील. या १५ वर्षीय खेळाडूने सिद्ध केले की, व्यासपीठ जितके मोठे, तितकाच त्याच्या बॅटचा फटका अधिक शक्तिशाली असतो. अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावांची खेळी करून वैभवने भारताला आनंद दिला आणि श्रीलंकेला खोलवर जखमी केले. दरम्यान, एका रडणाऱ्या श्रीलंकन ​​चाहत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

वैभव या मालिकेत काही काळ चाचपडत होता मात्र त्याने शेवटच्या सामन्यात कमालीची कामगिरी केली. दरम्यान १०० धावा वैभवच्या काही पूर्ण होत नाहीत याबाबत चाहत्यांचीही निराशा झाली आहे. अगदी जवळपास येऊन वैभव आऊट होताना दिसत आहे. मात्र मोक्याच्या क्षणी त्याने ९४ धावा काढत श्रीलंकन संघाला नेस्तनाबूत केले. वैभवच्या धावा आणि इतर खेळाडूंच्या खेळाने ३७८ धावांचा मोठा डोंगर भारताने उभा केला होता. 

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श्रीलंकन ​​चाहत्याचा व्हिडिओ समोर आला

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, वैभव सूर्यवंशी डगआऊटमध्ये बसलेला दिसत आहे. एक श्रीलंकन ​​चाहता त्याच्याकडे पाहत आहे. विशेष म्हणजे, या माणसाला हिंदीसुद्धा येते. कॅमेऱ्यासमोर रडत असलेला तो चाहता म्हणतो, “तो आला, लढला, मारलं, जाळलं.” हे शब्द उच्चारताना त्याच्या चेहऱ्यावरचे अश्रू स्पष्ट दिसत आहेत. दरम्यान, परिस्थितीची जाणीव नसलेला वैभव सूर्यवंशी एका सहकारी खेळाडूशी बोलत आहे. हा व्हिडिओ भारतीय युजर्सकडून मोठ्या प्रमाणात पसंत केला जात आहे. यावरून सूर्यवंशीच्या खेळीचा प्रभाव दिसून येतो.

वैभवच्या खेळीमुळे भारत चॅम्पियन बनला

वैभव सूर्यवंशीच्या २९ चेंडूंतील ९४ धावांनी अंतिम सामना एकतर्फी बनवला. त्याच्यानंतर तिलक वर्मा (६७), ऋतुराज गायकवाड (४०) आणि अनुकूल रॉय (३९) यांनी भारतीय संघाला ३७७ धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेचा संघ आपली पूर्ण ५० षटके न खेळताच ३११ धावांवर सर्वबाद झाला. अशाप्रकारे, भारताने ६६ धावांच्या मोठ्या फरकाने त्रिकोणीय मालिका जिंकली.

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वैभव सूर्यवंशी कधी मैदानात दिसणार?

तसेच, वैभव सूर्यवंशी आता भारत विरुद्ध आयर्लंड टी-२० मालिकेत खेळताना दिसू शकतो. ही दोन सामन्यांची मालिका २६ जूनपासून सुरू होणार आहे. जर वैभवला पदार्पणाची संधी मिळाली, तर तो भारताच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पदार्पण करणारा खेळाडू ठरेल. वैभवची या दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे. मात्र वैभव खेळणार की नाही हे अजून समोर आले नाही आणि जर खेळणार असेल तर चाहत्यांना पुढील ४ दिवसात वैभवची खेळी दिसून येईल. 

Web Title: Sri lanka fan reaction on vaibhav sooryavanshi innings in tri series video viral

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:06 AM

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