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IND W vs AUS W: सेमीफायनलसाठी भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान; लॉर्ड्सवर आज रंगणार महामुकाबला, कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?

Updated On: Jun 28, 2026 | 01:11 PM IST
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सारांश

IND W vs AUS WWorld Cup Match Playing 11: महिला टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आज लॉर्ड्सवर आमनेसामने येतील. हा सामना भारताचा उपांत्य फेरीतील मार्ग निश्चित करेल, तर ऑस्ट्रेलिया आधीच अंतिम चारमध्ये पोहोचण्याच्या जवळ आहे.

IND W vs AUS W: सेमीफायनलसाठी भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान; लॉर्ड्सवर आज रंगणार महामुकाबला, कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?
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विस्तार
  • भारताची आज खरी कसोटी
  • लॉर्ड्सच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाशी महासंग्राम
  • कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?
महिला टी२० विश्वचषक २०२६ ( ICC Women’s T20 World Cup 2026) स्पर्धेत आज (२८ जून) भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. गट अ मधील हा सामना लंडन येथील लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सामन्याला सुकरुवात होईल. हा सामना भारतीय संघासाठी ‘करो या मरो’ असा आहे. जर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने ऑस्ट्रेलियाला हरवले, तर त्यांचे सेमिफायनलमधील स्थान जवळपास निश्चित होईल. पराभव झाल्यास, भारताला दक्षिण आफ्रिका आणि बांग्लादेश यांच्यातील सामन्याच्या निकालावर अवलंबून राहावे लागेल. या महत्वाच्या सामन्यात कशी असेल भारताची संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

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भारताची सेमिफायनच्या दिशेने वाटचाल

पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्ध विजय मिळवून स्पर्धेची सुरुवात करणाऱ्या भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. यानंतर, संघाने बांग्लादेशविरुद्धच्या सामन्यात पुनरागमन करत एक शानदार विजय मिळवला. चार सामन्यांत तीन विजयांसह भारताचे सहा गुण झाले असून, त्यांचा नेट रन रेट +२.२६८ आहे, ज्यामुळे पात्रतेच्या शर्यतीत संघ मजबूत स्थितीत आहे. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियाने आपले चारही सामने जिंकून सेमिफायनलमधील आपले स्थान जवळपास निश्चित केले आहे. सहा वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या या संघाचा नेट रन रेट +४.७२४ आहे.

भारतीय संघासमोर ऑस्ट्रेलियाचे मोठे आव्हान

ऑस्ट्रेलियाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांच्या संघातील खेळाडू. हा संघ कोणत्याही एका खेळाडूवर अवलंबून राहिलेला नाही. अनुभवी अष्टपैलू एलिस पेरी १२७ धावांसह संघाची सर्वात यशस्वी फलंदाज आहे, तर कर्णधार सोफी मोलिन्यू सहा विकेटसह गोलंदाजीचे नेतृत्व करत आहे. भारताचे यश प्रामुख्याने स्मृती मंधाना आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज एन. श्री चरणी यांच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे. मंधानाने चार सामन्यांमध्ये १६७ धावा केल्या आहेत, तर चरणी १२ विकेटसह स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली आहे.

इतिहास भारताच्या विरोधात

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आतापर्यंत महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३७ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलियाने २७ सामने जिंकले आहेत, तर भारताने केवळ ९ सामने जिंकले आहेत. तर एक सामना ड्रॉ राहिला आहे.

दोन्ही संघांसाठी संभाव्य प्लेइंग 11

भारत: शफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी/नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंग, श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वॉल, फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, ॲशले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, ॲनाबेल सदरलँड, निकोला केरी, सोफी मोलिन्यू (कर्णधार), अलाना किंग, किम गार्थ.

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Web Title: Ind w vs aus w india vs australia women playing 11 t20 world cup 2026 lords match

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Published On: Jun 28, 2026 | 01:11 PM

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