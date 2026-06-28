IND W vs AUS W: सेमीफायनलसाठी भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान; लॉर्ड्सवर आज रंगणार महामुकाबला, कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?

भारतासाठी मोठी बातमी! नीरज चोप्रा Asian Games 2026 मध्ये खेळणार; AFI ने दिली माहिती
पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्ध विजय मिळवून स्पर्धेची सुरुवात करणाऱ्या भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. यानंतर, संघाने बांग्लादेशविरुद्धच्या सामन्यात पुनरागमन करत एक शानदार विजय मिळवला. चार सामन्यांत तीन विजयांसह भारताचे सहा गुण झाले असून, त्यांचा नेट रन रेट +२.२६८ आहे, ज्यामुळे पात्रतेच्या शर्यतीत संघ मजबूत स्थितीत आहे. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियाने आपले चारही सामने जिंकून सेमिफायनलमधील आपले स्थान जवळपास निश्चित केले आहे. सहा वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या या संघाचा नेट रन रेट +४.७२४ आहे.
ऑस्ट्रेलियाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांच्या संघातील खेळाडू. हा संघ कोणत्याही एका खेळाडूवर अवलंबून राहिलेला नाही. अनुभवी अष्टपैलू एलिस पेरी १२७ धावांसह संघाची सर्वात यशस्वी फलंदाज आहे, तर कर्णधार सोफी मोलिन्यू सहा विकेटसह गोलंदाजीचे नेतृत्व करत आहे. भारताचे यश प्रामुख्याने स्मृती मंधाना आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज एन. श्री चरणी यांच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे. मंधानाने चार सामन्यांमध्ये १६७ धावा केल्या आहेत, तर चरणी १२ विकेटसह स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आतापर्यंत महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३७ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलियाने २७ सामने जिंकले आहेत, तर भारताने केवळ ९ सामने जिंकले आहेत. तर एक सामना ड्रॉ राहिला आहे.
भारत: शफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी/नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंग, श्री चरणी.
ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वॉल, फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, ॲशले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, ॲनाबेल सदरलँड, निकोला केरी, सोफी मोलिन्यू (कर्णधार), अलाना किंग, किम गार्थ.
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