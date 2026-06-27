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भारतासाठी मोठी बातमी! नीरज चोप्रा Asian Games 2026 मध्ये खेळणार; AFI ने दिली माहिती

Updated On: Jun 27, 2026 | 06:39 PM IST
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सारांश

Neeraj Chopra Will Play Asian games 2026: नीरज चोप्रा याने दुखापतीतून सावरल्यानंतर कमबॅकसाठी सज्ज आहे. तो जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणार आहे, अशी अधिकृत माहिती AFI ने दिली आहे.

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विस्तार
  • भारतासाठी मोठी बातमी
  • नीरज चोप्रा Asian Games 2026 मध्ये खेळणार
  • AFI ने दिली माहिती
भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा ( Asian Games 2026)स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाच्या (AFI) निवड समितीचे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली. दुखापतीनंतर त्याने नुकतेच दोहा डायमंड लीगमध्ये पुनरागमन केले आहे. या स्पर्धेत त्याला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता असलेला या २८ वर्षीय खेळाडूवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

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सप्टेंबर २०२५ मध्ये टोकियो जागतिक चॅम्पियनशिपपूर्वी त्याला पाठीच्या खालच्या भागात दुखापत झाली. त्यानंतर त्याने हंगामाची उशिरा सुरुवात केली आणि दोहा डायमंड लीगमध्ये भाग घेतला, जिथे त्याने ८५.६९ मीटरच्या सर्वोत्तम थ्रोसह चौथे स्थान पटकावले. नीरजने राष्ट्रकुल खेळांमधील आपला सहभाग आधीच निश्चित केला होता, परंतु १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान जपानमधील आयची-नागोया येथे होणाऱ्या आशियाई खेळांमधील आपल्या सहभागाबद्दल त्याने स्पष्टपणे काहीही सांगितले नव्हते.

नीरज चोप्रा आशियाई खेळांसाठी सज्ज

आशियाई खेळ जपानमधील ऐची-नागोया येथे १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहेत. नीरज चोप्रासमोर आपल्या सुवर्णपदकाचे यशस्वीपणे डिफेन्ड करण्याचे आव्हान असेल. नारज चोप्राच्या सहभागाबाबत आदिल सुमारीवाला म्हणाले की, ‘होय, नीरज राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा या दोन्हीमध्ये सहभागी होईल. तो आधीच पात्र ठरला आहे आणि आता दुखापतीतून सावरत आहे. त्याने त्याच्या पहिल्याच स्पर्धेत ८५.६९ मीटर थ्रो केला, जी चांगली कामगिरी आहे. नीरजने चीनमध्ये झालेल्या मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ८८ मीटर (८८.८८ मीटर) थ्रो करून सुवर्णपदक जिंकले होते आणि आता तो ८६ मीटरच्या जवळ पोहोचला आहे. त्यामुळे, तो राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा या दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी का करणार नाही, याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही.’

सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आंतर-राज्य वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपच्या अंतिम दिवशी, रविवारी, एएफआय निवड समिती आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. जपानमध्ये नीरज चोप्राला कठीण आव्हानाला सामोरे जावे लागू शकते. श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिरागेने यावर्षी ९० मीटरचा टप्पा ओलांडला आहे आणि दोन डायमंड लीग विजेतेपदे पटकावली आहेत. ऑलिम्पिक चॅम्पियन नदीम देखील या शर्यतीत सामील होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्पर्धा अत्यंत चुरशीची होईल. मात्र, त्याने १९ जून रोजी दोहा डायमंड लीगमधून माघार घेतली.

नीरज चोप्रा घेणार निर्णय

राष्ट्रकुल खेळांसाठीच्या ३२ सदस्यीय भारतीय संघात नीरज चोप्राचा आधीच समावेश झाला आहे. २३ जुलै ते २ ऑगस्ट दरम्यान ग्लासगो येथे होणाऱ्या या खेळांपूर्वी इतर कोणत्याही स्पर्धेत भाग घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय एएफआयने (AFI) नीरजवर पूर्णपणे सोपवला आहे. वर्ल्ड ॲथलेटिक्सचे उपाध्यक्ष सुमारीवाला म्हणाले, ‘आम्ही हा निर्णय त्याच्यावर सोडला आहे. त्याची वैद्यकीय टीम, त्याचे प्रशिक्षक आणि इतर सर्वजण एकत्र बसून त्याच्यासाठी कोणत्या स्पर्धा सर्वोत्तम असतील हे ठरवतील. मुख्य गोष्ट ही क्वालिफाय करणे होती, जी त्याने केली आहे.’

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Web Title: Neeraj chopra will play asian games 2026 in aichi nagoya japan india afi confirm

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Published On: Jun 27, 2026 | 06:39 PM

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