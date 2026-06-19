FIFA 2026: गोलकीपर अन् डीफेंडरची टक्कर अन्…! Mexico ठरला नॉकआउट करणारा पहिला संघ

लीग मॅचमध्ये मेक्सिकोन साऊथ कोरियाचा 1-0 असा पराभव केला आहे. पूर्ण सामन्यात गोल झाला नव्हता. मत 58 व्या मिनिटाला मेक्सिकोने गोल केला. साऊथ कोरियाचा गोलकीपर आणि डीफेंडर यांची टक्कर झाली. त्यामुळे मेक्सिकोने केलेला गोल थेट गोलपोस्टमध्ये गेला. मेक्सिकोचा खेळाडू रोमोने हा महत्वाचा गोल केला.
यंदा फिफा वर्ल्डकपचे सामने मेक्सिकोमध्ये देखील होत आहेत. दरम्यान यजमान मेक्सिको संघाने आपल्या घरच्या मैदानावर आणि चाहत्यांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याच्या जोरावर फिफा वर्ल्ड कपमध्ये नॉकआउटमध्ये धडक मारली आहे. ग्रुप ‘ए’ मधील एका चुरशीच्या सामन्यात मेक्सिकोने साऊथ कोरियाचा १-० असा पराभव केला. २०२२ च्या विश्वचषकात ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडणाऱ्या मेक्सिकोसाठी हा विजय आणि सलग दोन सामने जिंकणे अत्यंत ऐतिहासिक ठरले आहे.
Colombia vs Uzbekistan: 4 वर्षांचा वनवास संपला! कोलंबियाचे दणक्यात पुनरागमन; उझबेकिस्तानचा दारुण पराभव
कोलंबियाचे दणक्यात पुनरागमन
सध्या फिफा वर्ल्ड कपचा थरार सुरू आहे. प्रत्येक सामना अत्यंत रोमांचक आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत उत्सुकतेने भरलेला असा होताना दिसून येत आहे. काल कोलंबिया अन् उझबेकिस्तान (Football) या दोन संघांमध्ये महत्वाचा सामना पार पडला. या सामन्यात कोलंबियाने उझबेकिस्तानचा दारुण पराभव केला आहे. कोलंबियाचा संघ 2022 मध्ये फिफा वर्ल्डकपमध्ये प्रवेश करण्यास अपात्र ठरला होता. मात्र यंदा 2026 मध्ये कोलंबियाच्या संघाने दणक्यात सुरुवात केली आहे. ऐतिहासिक इस्टाडिओ अझटेका स्टेडियमवर उझबेकिस्तानचा ३-१ असा दारुण पराभव केला आहे. त्यामुळे कोलंबियाने या स्पर्धेत आपली विजयी सुरुवात केली आहे.
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40 व्या मिनिटाला कोलंबियाने पहिला गोल केला. उझबेकिस्तानविरुद्ध कोलंबियाने 1-0 अशी आघाडी मिळवली. दुसऱ्या डावात उझबेकिस्ताने आक्रमक खेळ केला. एक तास पूर्ण झाल्यावर त्यांनी पहिला गोल केला. त्यामुळे दोन्ही संघ 1-1 या बरोबरीत आले. मात्र उझबेकिस्तानचा हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. कोलंबियाने अवघ्या ५ मिनिटांत पुन्हा सामन्यावर पकड मिळवली. शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये कोलंबियाने 2 गोल करत सामन्यावर विजय मिळवला.